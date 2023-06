150 Jahre Feuerwehr Palzing: Zusammenhalt und Einsatzbereitschaft werden seit jeher groß geschrieben

Abmarsch zum Kirchenzug: Kommandant Martin Ball und die Kameraden der Feuerwehr Palzing leiteten die geladenen Gäste zum Festgottesdienst am Zellner-Hof. © Maria Martin

150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Palzing: Das steht für Einsatzbereitschaft, Zuverlässigkeit und vor allem für ganz großen Zusammenhalt. Am Sonntag wurde das Jubiläum gefeiert.

Palzing –Von der Gründung der Wehr im Jahr 1873 bis heute stellten sich die Kameraden immer größer werdenden Herausforderungen. Gefeiert wurde das Jubiläum am Sonntag mit traditionellem Weißwurstfrühstück, Kirchenzug und Festgottesdienst, den die beiden Geistlichen, Pater Abraham und der frühere Pastoralreferent Beat Bühler vom Pfarrverband Allershausen, im Garten des Zellner-Hofs zelebrierten. Nach dem gemeinsamen Mittagessen saßen die Gäste noch lange bei Kaffee und Kuchen im Festzelt am Sportplatz zusammen.

Als „recht ordentliche Truppe“ wird die Feuerwehr Palzing in den Jahren nach der Gründung in der 150-seitigen Chronik beschrieben. Eine vierrädrige Saug- und Druckspritze für 550 Gulden schaffte die Gemeinde Palzing damals beim königlichen Hof-Löschmaschinenfabrikanten Dominikus Kirchmair in München an. Wohl wissend, dass eine gewisse „Wehrhaftigkeit“ zur Verhinderung von Bränden an den damals 31 Höfen des Ortes von Nöten sei. Schließlich seien die meisten Anwesen aus Holz und Stroh erbaut gewesen, heißt es in der Chronik.

Der Festgottesdienst zum 150-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Palzing wurde mit Blasmusik umrahmt. © Maria Martin

Im Nachbarort Nörting habe sich im Jahr 1830 ein verheerender Brand ereignet. Daran erinnerte Beat Bühler während des Gottesdiensts. Christliches Handeln sei es gewesen, das die männlichen Dorfbewohner bewogen habe, der Feuerwehr beizutreten. Feuerwehrleute vermittelten Werte und stärkten die Dorfgemeinschaft. Nicht umsonst heiße es „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“, betonte Bühler. Das Fahnenband, das der Festausschuss für die Jubiläumsfeier gestiftet hatte, wurde im Rahmen des Gottesdiensts von Pater Abraham gesegnet.

Nach der Freiluftmesse spielte ein Bläser-Quintett die Festgäste und die Fahnenabordnungen wieder zurück zum Festplatz am Sportheim. Unter weiß-blauem Himmel zogen die eingeladenen Feuerwehren und Vereine durch das untere Dorf, vorbei am Feuerwehrhaus an der Kapellenstraße. 1985 wurde an dieser Stelle das Feuerwehrgerätehaus gebaut. Der Vorgängerbau befand sich gegenüber der Gastwirtschaft von Joseph Grepmair auf Höhe der heutigen Ortsdurchfahrtsstraße von Palzing.

„Ehrenamtler, aber die totalen Profis“: So würdigte Staatsminister Florian Hermann die Floriansjünger. Bei vielen Menschen sei das wohl noch nicht angekommen, meinte er. Wenn Feuerwehrleute 24 Stunden einsatzbereit seien, dann habe das Respekt verdient. Und keine verächtlichen Worte, wie das oft vorkomme, wenn Gaffer die Arbeit der Einsatzkräfte behinderten und sogar reißerische Fotos vom Handy aus in die Welt schickten. Dank an die Familien der Floriansjünger sprach Kreisbrandrat Manfred Danner aus. Schließlich belaste die ständige Einsatzbereitschaft der Aktiven auch das Familienleben.

Die Unterstützung seiner Frau Sabine ist Kommandant Martin Ball (l.) gewiss. Als Dank gab’s Blumen von Martin Neumair vom Feuerwehrverein (r.). © Maria Martin

Dem Festsonntag vorausgegangen war eine Orientierungsfahrt, die die Feuerwehr Palzing für die Landkreisfeuerwehren und das THW sowie das BRK organisiert hatte. Quer durch die Hallertau mussten dabei an verschiedenen Stationen knifflige Aufgaben gelöst werden. Als Sieger qualifizierte sich dabei das THW Freising, gefolgt von den Feuerwehren Hohenbachern und Mintraching.

Bei den vielen Helfern, die für einen reibungslosen Ablauf des Fests sorgten, bedankte sich Kommandant Martin Ball. Bestens versorgt wurden die Gäste mit Mittagessen, Getränken, Kaffee und Kuchen – Letzterer von den Frauen im Dorf mit viel Liebe und Können gebacken.

Zum Jubiläum ist eine gebundene Chronik erschienen. Auf insgesamt 150 Seiten wird die Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Palzing mit Text und vielen Fotos von den Anfängen im Jahr 1873 über das beginnende 20. Jahrhundert bis hin in die Gegenwart beschrieben.

Maria Martin

