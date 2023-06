Gasmotorenkraftwerk in Zolling geplant: Gasanschlussleitung wird ab Juli 2024 verlegt

Von: Andrea Hermann

Teilen

Auf dem Kraftwerk-Gelände in Zolling soll ein Gasmotorenkraftwerk entstehen – am früheren Kohlelagerplatz im westlichen Kraftwerksbereich. © mam

Die Firma Onyx Wärmekraftwerk Zolling GmbH plant, auf ihrem Gelände ein Gasmotorenkraftwerk zu errichten. Dafür muss eine neue Gasanschlussleitung verlegt werden.

Zolling – Zwei Landwirte und die Gemeinde selbst sind von dem Bau der neuen Leitung betroffen. Seitens des Gemeinderats gab es in der jüngsten Sitzung keine Einwände gegen das Vorhaben.

Auf dem Kraftwerk-Gelände in Zolling befinden sich bereits ein Kohlekraftwerk, ein Biomasseheizkraftwerk und eine Klärschlammtrocknungsanlage. Künftig soll ein Gastmotorenkraftwerk den „Energiepark“ bereichern. Dafür ist der Bau einer Gasanschlussleitung erforderlich, die an die bestehende Gashochdruckleitung Forcheim-Finsing angeschlossen werden muss.

So verläuft die Gasanschlussleitung

Der geplante Anschlusspunkt an die Gastransportleitung soll nordöstlich des Kraftwerks sein. Von dort aus quert die Leitung zunächst die Gemeindestraße zu den Anwesen am Abersberg und verläuft weiter in süd-westliche Richtung über landwirtschaftlich genutzte Flächen – innerhalb dieser Flächen ist ein Graben zu unterqueren. Die Gasanschlussleitung kreuzt die Staatsstraße 2054 am westlichen Ende landwirtschaftlicher Nutzfläche, verläuft dann zirka 150 Meter parallel zur Staatsstraße in südwestliche Richtung und führt schließlich aus westlicher Richtung zum Kraftwerksgelände.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Mit dem Bau der Gasanschlussleitung soll laut Mitteilung von Bürgermeister Helmut Priller im Juli 2024 begonnen werden, die Inbetriebnahme ist für Dezember 2024 geplant. Die Inbetriebnahme des Gasmotorenkraftwerks ist für August 2025 anvisiert, der Dauerbetrieb ab April 2026.

Drei Grundstücksbesitzer sind betroffen

Um die Gasanschlussleitung realisieren zu können, ist das Unternehmen auf fremde Grundstücke angewiesen. Will heißen: Die zwei betroffenen Landwirte und die Gemeinde selbst müssen – gegen eine Entschädigung – die Leitungsrechte an die Firma Onyx abgeben, und es müssen entsprechende Vereinbarungen getroffen werden. Denn die neue Leitung hat durchaus Auswirkungen auf die Grundstücksbesitzer. „Gasthochdruckleitungen sind zur Sicherung ihres Bestands, des Betriebs und der Instandhaltung gegen Einwirkungen von außen in einem Schutzstreifen zu verlegen“, heißt es seitens der Gemeinde zum Sachverhalt. Konkret bedeutet dies: Im Abstand von vier Metern beidseitig der unterirdischen Leitungsachse darf die Leitung nicht über- oder umbaut, dürfen also keine Gebäude errichtet oder andere Baumaßnahmen vorgenommen werden.

Nutzungsvereinbarung bis Mai 2024

Im für das Vorhaben notwendigen Planfeststellungsverfahren der Regierung von Oberbayern hat die Gemeinde Zolling aktuell die Möglichkeit, sich zu den Plänen zu äußern. Doch Einwände hatten die Gemeinderäte nicht. Entsprechende Nutzungsvereinbarungen mit der Firma Onyx sollen rechtzeitig, sprich bis spätestens Mai kommenden Jahres, abgeschlossen werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.