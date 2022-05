Gedenkstein am Kirchplatz in Zolling zur Erinnerung an die Primiz von Stefan Schmitt

Auf dem Kirchplatz in Zolling wird die Stele künftig an die Primiz von Stefan Schmitt am 27. Juni 2021 erinnern. © Beschorner

Auf dem Kirchplatz in Zolling wird kürzlich ein besonderer Gedenkstein errichtet. Damit will man an die Primiz von Stefan Schmitt erinnern.

Zolling - Der 27. Juni 2021 war ein denkwürdiger Tag für Zolling: Es war der Tag, an dem Stefan Schmitt auf dem Kirchenvorplatz seine Primiz feierte. Und es war ein Tag, an den die Gemeinde nun mit einer Stele erinnern will. Am Dienstag gab der Gemeinderat Grünes Licht für solch einen Gedenkstein, stellt knapp 5000 Euro dafür zur Verfügung.

Der Ältestenrat der Gemeinde Zolling hatte im vergangenen Jahr die Errichtung einer solchen Stele vorgeschlagen, der Gemeinderat hatte grundsätzlich Zustimmung signalisiert. Daraufhin hatte die Verwaltung drei Angebote eingeholt. Man habe, so sagte Bürgermeister Helmut Priller am Dienstag, den Lieferanten und Künstlern möglichst freie Hand gelassen, habe lediglich vorgegeben, dass es sich um eine Granitstele mit einer Höhe von rund 140 Zentimeter und mit abgeschrägtem Kopf handeln solle.

Und deshalb waren die drei eingegangenen Angebote auch nur schwer zu vergleichen – sowohl was die Wahl des Granits (Hauzenberger oder Fichtelgebirgsgranit) als auch dessen Bearbeitung und Ausführung (geflammt oder auch poliert) betraf. Vorgegeben war die anzubringende Inschrift – exakt 55 Buchstaben und Zeichen: „Zur Erinnerung an die Primiz von H. H. Stefan Schmitt am 27.6.2021“. So unterschiedlich die Entwürfe waren, so unterschiedlich waren auch die Preise: 2314 Euro hätte die billigste Variante gekostet, bei 4170,55 Euro lag das mittlere Angebot, das teuerste lag bei 4869,78 Euro.

Weil es also im Wesentlichen eine Geschmacksfrage war, gab es keine Empfehlung der Verwaltung. Die Haltung von Karl Toth (UBZ) – „Gefallen tut mir eigentlich kein Vorschlag“ – teilten die anderen Gemeinderäte nicht. Schnell einigte man sich mit 13:1 Stimmen auf Angebot B – das mit knapp 5000 Euro teuerste.

Keine zusätzlichen Inschriften

Eine zweite Entscheidung, die der Gemeinderat zu fällen hatte, war die, ob man durch zusätzliche Inschriften auch noch an die Primiz von Josef Schneider im Jahr 1957 und an die von Edelbert Hörhammer im Jahr 1962 hinweisen solle.

Auch dazu fiel der Beschluss schnell und deutlich: Mit 4:10 Stimmen wurde es abgelehnt, per Inschrift an die beiden Primizfeiern aus der Mitte des 20. Jahrhunderts zu erinnern.

