Gemeinde verteilt Schutz an Bürger: Jeder Zollinger erhält Gratis-Maske

Nun lässt auch die Gemeinde Zolling kostenlose Schutzmasken als Erstausstattung an die Bevölkerung verteilen. Ausgabezeiten und -orte stehen bereits fest.

„Als Gemeinde sehen wir uns in der Verantwortung, dass unsere Einwohner mit einer Mund- und Nasenbedeckung als einmalige Grundausstattung versorgt werden“, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Zollinger Rathaus. Die Gemeinde stellt aus diesem Grund all ihren Bürgern ab sechs Jahren je eine kostenlose Maske zur Verfügung.

Diese können am Mittwoch, 6. Mai, von 17 bis 20 Uhr in den Feuerwehrhäusern der Ortsteile Palzing, Oberappersdorf, Anglberg/Flitzing und Zolling abgeholt werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Masken am selben Tag im Bürgerhaus in Zolling zwischen 13 und 20 Uhr abzuholen.

Dabei müssen die Schutzmaßnahmen und Abstandsregelungen eingehalten werden. Für Familienmitglieder und Nachbarn können die Masken mitgenommen werden.

ft

