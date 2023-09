Für Kita- und Schulstart gerüstet: Gemeinde Zolling schafft weitere Betreuungsplätze

Von: Andrea Hermann

Ab kommender Woche herrscht bei den „Kleinen Strolchen“ wieder Hochbetrieb. © mam

Pünktlich zu Beginn des neuen Kita- und Schuljahres hat die Gemeinde Zolling weitere Betreuungsplätze geschaffen. Der Kinderhort hat bereits in den neuen Räumen losgelegt.

Zolling – Die Gemeinde Zolling ist für das neue Kindergarten- und Schuljahr gerüstet: In der Kindertagesstätte „Kleine Strolche“ wurden neue Betreuungsplätze geschaffen, und der Hort hat nach dem Umzug in die Schule pünktlich seine Ferienbetreuung aufgenommen. Am Dienstag, 12. September, geht’s dann in allen Betreuungseinrichtungen „in die Vollen“, wie Maike Runge, zuständige Mitarbeiterin in der Gemeindeverwaltung, auf FT-Nachfrage berichtete. Dafür sei man gut gerüstet, obwohl noch Fachpersonal im Hort und in der Kita fehlt.

Zwei neue Gruppen bei den „Kleinen Strolchen“

Da die Nachfrage nach Betreuungsplätzen gestiegen ist und man rund 40 Mädchen und Buben auf der Warteliste hatte, hat die Gemeinde Zolling die Kindertagesstätte „Kleine Strolche“ um eine Krippen- und eine Kindergartengruppe erweitert. Dafür musste der Hort, der bislang im ersten Obergeschoß des Kinder- und Jugendhauses untergebracht war, in die Schule umziehen (wir haben berichtet). Nun ist der Umzug vollzogen, und die freigewordenen Hort-Räume wurden kleinkindgerecht umgestaltet. Unter anderem mussten neue Möbel bestellt, die Toilettenanlage umgestaltet, Lampen ausgewechselt und die Telefon- und Türsprechanlage erweitert werden. Alles in allem seien die Räume „moderner“ geworden – nicht zuletzt auch deshalb, weil viel Farbe die Räume hell und freundlich erscheinen lassen. Insgesamt bieten die „Kleinen Strolche“ nun Platz für vier Krippengruppen mit insgesamt 48 Kinder sowie fünf Kindergartengruppen mit 128 Mädchen und Buben, so Runge. Personell sei man einigermaßen gut aufgestellt, allerdings fehlen bei den „Kleinen Strolchen“ noch eine Erzieherin und eine Kinderpflegerin.

Kinderhort nun in der Schule

Der Kinderhort, der bislang im Kinder- und Jugendhaus untergebracht war, ist in den Sommerferien umgezogen und hat mittlerweile die neuen Räume im Süd-Teil der Schule bezogen. Dort, wo früher die Mittagsbetreuung war, stehen den Hort-Kindern nun zwei Gruppen- und ein Mehrzweckraum samt kleiner Küche zur Verfügung. zudem gibt es einen Personalraum. Auch dürfen die Kinder im Beisein der Betreuungspersonen die Turnhalle der Schule, den Garten, den Schulhof sowie den benachbarten Werkraum benutzen. Betreut werden die Hort-Kinder während der Schulzeit von 10.30 bis 17 Uhr, freitags bis 16.30 Uhr. „Die Zeiten werden aber noch angepasst“, sagte Runge.

Die Nachfrage nach Hort-Plätzen ist laut Runge „sehr hoch“. Aktuell können 40 Schüler bis zum zwölften Lebensjahr im Hort unterkommen – sofern mindestens 15 Stunden pro Woche gebucht werden. Ein paar Kinder seien auf der Warteliste, so Runge. Auch im Zollinger Kinderhort werden noch zwei Fachkräfte gesucht.

Mittags- und Nachmittagsbetreuung im Angebot

Die Mittags- und die Nachmittagsbetreuung komplettieren das Betreuungsangebot an der Schule. In der Mittagsbetreuung, für die Räume im Obergeschoß zur Verfügung stehen, werden die Schüler bis 16 Uhr betreut – inklusive Mittagessen. Die Nachmittagsbetreuung richtet sich an die Schüler der fünften bis zehnten Klassen – hier stehen im Erdgeschoß Räume zur Verfügung.

Außergewöhnliche Werbe-Aktionen

Mit ungewöhnlichen Werbe-Aktionen macht sich die Gemeinde nun auf die Suche nach Fachkräften. An der B 301 sollen Plakate aufgestellt und dadurch pädagogisches Personal angeworben werden, so Priller. Zudem wurde ein Imagefilm erstellt, bei dem man einen Eindruck von der Einrichtung selbst sowie vom Personal um Kita-Leiterin Stephanie Mehr bekommt. Ergänzend dazu sagt Priller, dass die Gemeinde ein vorbildlicher Arbeitgeber sei: Man biete den Mitarbeitern etwa regelmäßig Pilates-Training an, zudem gebe es einmal pro Woche einen Obstkorb für die Fachkräfte.

Gut zu wissen

Den Imagefilm über die „Kleinen Strolche“ gibt’s auf der Homepage der Einrichtung unter www.kleine-strolche-zolling.de.

