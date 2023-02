Glaube im Rampenlicht - damit „die Bude“ wieder voller wird: Gespräch mit Weihbischof Haßlberger

Der Weihbischof blieb dem Moderator nichts schuldig: Bernhard Haßlberger (r.) stellte sich Stefan Pellmaiers Fragen, beantwortete sie ohne Umschweife. Das Publikum war begeistert und quittierte den Abend mit viel Applaus. © Beschorner

Der Pfarrgemeinderat Oberappersdorf/Zolling hat die Dialog-Reihe „Glaube im Rampenlicht“ ins Leben gerufen. Der Auftakt mit Weihbischof Haßlberger in St. Georg fand großen Anklang.

Oberappersdorf – Es gab reihum viel Lob für die gelungene Premiere der Talk-Runde „Glaube im Rampenlicht“. Das lag zum einen am leutseligen, humorvollen Auftreten des Weihbischofs, zum anderen an der charmanten, aber durchaus provokanten Moderation von Stefan Pellmaier. Die flapsig formulierten Fragen des Pfarrgemeinderatsvorsitzenden, respektive die prompten Antworten seines Gegenübers kamen gut an. „Der hat das super gemacht, der ist besser als der Gottschalk“, sagte eine Teilnehmerin über Pellmaier. „Schuldig geblieben ist der dem Pellmaier aber nichts“, urteilte jemand beim Rausgehen.

Das Gotteshaus in Oberappersdorf war bis in die letzten Reihen besetzt. „Dass die Bude“, sprich die Kirche, allenthalben wieder voller ist, dazu sollte man sich laut Pellmaier etwas einfallen lassen. Zum Beispiel Musik. Der Bandleader und Musiklehrer hatte vorgesorgt. Eine Gruppe des Karl-Ritter-von-Frisch-Gymnasiums aus Moosburg gab zwei Musikstücke zum Besten. Sehr zur Freude des Publikums, das das „Hallelujah“ aus der Feder von Leonard Cohen und „The Goodness of God“ von Bethel Music mit begeistertem Applaus bedachte. Auch Haßlberger zeigte sich beeindruckt: „Musik ist etwas ganz Elementares für die Gottesdienste“, pflichtete er Pellmaier bei. Auch wenn es hierzulande keine so große Rolle spiele, wie etwa bei Gospelgottesdiensten in den USA.

Die Sängerinnen Muna Hamadeh, Elena Heinz und Sophia Kopp gaben zwei Musikstücke zum Besten. Begleitet von Daniel Lösl an der Gitarre, Laurenz Pellmaier am Cajon und Stefan Pellmaier am Keyboard. © Fischer

Mit Lobhudeleien war es aber nicht getan bei diesem Dialog. Pellmaier fühlte Haßlberger nämlich ganz schön auf den Zahn. Etwa beim Reizthema Zölibat. Und siehe da, der Weihbischof zeigte sich durchaus aufgeschlossen für einen Wegfall. „Vielleicht wäre es doch vernünftig, es frei zu geben“, sagte er über das Heiratsverbot. Wenngleich er in Frage stelle, „ob wir dann sehr viel mehr Pfarrer hätten“.

Was er denn Gott fragen würde, wenn er gerade in diesem Moment zur Tür herein käme, wollte Pellmaier wissen. Haßlberger überlegte kurz und antwortete: „Wie denn das ist, mit dem Leid in der Welt!“ Schon oft habe ihn beschäftigt, wo Gott ist, wenn den Menschen unerträgliches Leid widerfahre. Als Beispiel nannte der Seelsorger das Schicksal einer Krebskranken, deren Bruder noch dazu vom Blitz erschlagen wurde. Wie so etwas nur auszuhalten sei, habe er sich gefragt. Die Eltern aber hätten ihm gesagt: „Wir haben ja den Glauben.“ Zweifellos ein Schlüsselmoment dieses aufschlussreichen Dialogs mit Haßlbeger.

Fragen aus dem Publikum gab es auch. Mitorganisatorin Elisabeth Glatt ging anfangs mit Block und Stift durch die Reihen. Jeder der wollte, konnte etwas auf den Zettel schreiben. Die landeten dann in einem Korb. Haßlberger griff sich am Ende einen heraus. Es ging um die Kirchensteuer. Der Weihbischof vertrat die Ansicht, dass man wohl auch ohne klarkomme. Allerdings mache es die Kirche unabhängig von reichen Spendern und politischem Einfluss. Damit neigte sich die Talk-Runde dem Ende zu. Auf die Fortsetzung darf man gespannt sein. Am 30. März wird Ex-Unternehmer Hubert Liebherr aus seinem Leben berichten. Im Oktober begrüßt Pellmaier dann den Ex-Häftling Wilhelm Buntz, Autor des Bestsellers „Der Bibelraucher.“

Alexander Fischer

