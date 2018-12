Kreative Zollinger Vielfalt zurEinstimmung auf Weihnachten

Ein Gang über den Zollinger Adventsmarkt gehört für die Bürger der Ampertalgemeinde in der Vorweihnachtszeit einfach dazu. Natürlich war das auch am Samstag nicht anders, als sich Groß und Klein auf dem Rathausvorplatz ein Stelldichein gaben.

Zolling– Bereits zum 23. Mal fand die stimmungsvolle Veranstaltung statt. Und wie alle Jahre wird der Erlös der Verkaufsstände wieder der Zollinger Jugendarbeit zugute kommen.

Traditionell beteiligen sich am Adventsmarkt die Zollinger Vereine, die Kindertagesstätten der Gemeinde sowie Kinderhort und das Eltern-Kind-Programm des Kreisbildungswerks in Zolling. Platzerl – garantiert aus heimischer Backstube – boten die Frauen vom Schützenverein Siechendorf an. Zusätzlich hatten sie deftige Schmalznudeln, mit Puderzucker bestäubte Kirchweihnnudeln und noch allerhand anderes schmackhaftes Gebäck dabei, das – wen wundert‘s – reißenden Absatz fand. „Manche kommen sogar nur deswegen zum Markt“, sagten die Frauen schmunzelnd.

Auch an den Ständen der anderen Zollinger Vereine gab es g’schmackige Schmankerl: Steaksemmeln zum Beispiel bei den Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehr, die heuer sogar mit einem nagelneuen Verkaufsstand aufwarten konnten.

Die Nachbarschaftshilfe verkaufte selbstgestaltete Jahreskalender mit Zollinger Motiven und natürlich waren auch die selbstgefertigten Adventskränze und -gestecke der Zollinger Frauengruppe St. Johannes wieder schnell vergriffen.

Einen festen Eintrag in seinem Terminkalender habe auch der Nikolaus in Zolling, scherzte Bürgermeister Max Riegler. Bei Einbruch der Dunkelheit verteilte der Heilige Mann kleine Geschenke.

Im Bürgerhaus durften die Kinder basteln und ein Schattentheater genießen. Riegler dankte für den guten Zusammenhalt in den Vereinen. Nur durch das Engagement der Mitglieder könne der stimmungsvollen Markt seit Jahren am Leben erhalten werden. MARIA MARTIN