Großeinsatz am Zollinger Kraftwerk: Überhitzung einer Kohlemühle

Von: Andrea Beschorner

Großeinsatz zahlreicher Feuerwehren aus dem Landkreis Freising in Zolling am Kraftwerk: Zu tun gab es vor Ort nicht viel. © hab

Zum „Brand in einer Industrieanlage“ rückten am Mittwoch um 18.33 Uhr insgesamt rund 200 Feuerwehrleute aus dem Landkreis Freising zum Kraftwerk in Anglberg aus – ein Großeinsatz.

Zolling - Die Alarmierung erfolgte am Mittwoch um 18.33 Uhr. „Brand in einer Industrieanlage“ - was von Haus aus einen Großeinsatz auslöst. Vor Ort, am Zollinger Kraftwerk, stellten die Feuerwehren schnell fest, dass ein großes Eingreifen jedoch nicht nötig war: Eine Kohlemühle war überhitzt, eine Gefahr für Personen ging nicht aus, der Bereich des Kraftwerksgeländes war von der Kraftwerksfeuerwehr bereits evakuiert worden.

Angerückt waren die Feuerwehren Zolling, Freising, Langenbach, Anglberg, Haag, Plörnbach, Inkofen, Appersdorf, Attenkirchen und Tüntenhausen. Bereits nach 20 Minuten konnten die ersten kräfte schon wieder abrücken. Um 20.45 Uhr übergab Kreisbrandrat Manfred Danner zurück an die Werksfeuerwehr und die restlichen Feuerwehren konnten abziehen.

Auch die Polizei Freising war vor Ort. Weder für die Bevölkerung noch für die Versorgungssicherheit bestand eine Gefahr, wie die PI in ihrem Bericht mitteilt. Laut Onyx-Pressesprecherin Viktoria Lohse sei es im laufenden Betrieb zum Brand in einer Kohlemühle gekommen. Das Schichtpersonal habe schnell reagiert, das Kraftwerk runtergefahren und den Brand unter Kontrolle gebracht. „Zu keiner Zeit bestand Gefahr für die Mitarbeitenden.“

Zusätzlich zur Werksfeuerwehr seien die Einsatzkräfte der oben genannten Feuerwehren schnell vor Ort gewesen, „der Brand war zu dieser Zeit bereits unter Kontrolle, so dass im späteren Verlauf des Abends keine Brandwachen aufgestellt werden mussten“, betont Viktoria Lohse. Was nun in den kommenden Tagen noch folgt, ist die Schadensbegutachtung und Ursachenforschung. Ziel ist es laut Onyx-Sprecherin, „das Kraftwerk so schnell wie möglich wieder ans Netz zu bringen, um weiterhin einen Betrag zur Versorgungssicherheit und Entlastung auf dem derzeit angespannten Energiemarkt zu leisten“.

