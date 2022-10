Großübung in Palzing: „Brand“ mithilfe von Drohnen gelöscht

Die Drohnen-Gruppe der FFW Attenkirchen unterstützte die Übung nach Kräften und stellte unter Beweis, dass diese Form der Unterstützung mehr als wertvoll ist. © Martin

Sirenengeheul, unzählige FFW-Fahrzeuge, eine Drohne, die über der Hackschnitzelanlage in Palzing flog: Die Großübung am Mittwoch war realitätsnah - und erfolgreich.

Palzing – Die Feuerwehr Palzing hat den Ernstfall geprobt: Am Mittwochabend wurde ein simulierter Brand mit Personenrettung an der Hackschnitzelanlage am Rohberger-Hof in Palzing „gelöscht“. Kommandant Martin Ball und sein Team aus der Vorstandschaft hatten die Übung im Rahmen der Brandschutzwoche ausgearbeitet, bei der auch die Zusammenarbeit mit den Feuerwehren Zolling und Palzing geprobt werden sollte. Mit dabei war eine mehrköpfige Drohnen-Gruppe der Attenkirchener Wehr.

Nicht nur die Einsatzfahrzeuge auf vier Rädern waren nach dem Alarm um 18.30 Uhr vor Ort. Eine Drohne mit vier Propellern schwebte zu dem Zeitpunkt bereits über dem „Unglücksort“ auf der Anhöhe bei Palzing. Seit mehreren Monaten befindet sich das Gerät im Besitz des Landkreises Freising. Technisch zum Einsatz gebracht wurde es von „Pilot“ Michael Oberhauser und „Kameramann“ Hannes Kirbach, die dafür ausgebildet wurden, die Drohne zu steuern und entsprechende Bilder aus der Vogelperspektive an die Einsatzleitung zu übermitteln.

Beeindruckt von der Leistung der Freiwilligen war Zollings Bürgermeister Helmut Priller, der sich vor Ort einen Eindruck vom Ablauf der Übung machte. © Martin

Die Informationen aus der Luft ermöglichten den Einsatzkräften, sich stets ein aktuelles Lagebild über die Einsatzstelle zu verschaffen, betonte Attenkirchens Kommandant Florian Schmitz. Mit der eingebauten Wärmebildkamera ließen sich vermisste Personen und Brandherde ganz gezielt ausmachen. Das bringe einen großen zeitlichen und taktischen Vorteil. Am Boden bauten indes die Kräfte der beiden Wehren von Zolling und Anglberg eine 220 Meter lange Schlauchleitung vom Hydranten an der Kapellenstraße in Palzing bis zum Rohberger-Hof. 27 Höhenmeter seien dabei zu überwinden gewesen, sagte Kommandant und Einsatzleiter Martin Ball. Am Scheitelpunkt des Hanges wurde ein Schlauch-Verteiler montiert, an dem drei Wasserschläuche angeschlossen wurde.

39 Minuten habe der Aufbau insgesamt gedauert, betonte Ball. Und zufrieden sei man ob dieser Leistung gewesen. „Es hat alles reibungslos funktioniert“, freute sich der Kommandant. „Der Wasserdruck hat ausgereicht.“ Binnen 45 Minuten sei der fingierte Brand unter Kontrolle gewesen, bei dem auch die Jugendfeuerwehren von Zolling und Palzing tatkräftig im Einsatz waren. Zwei Puppen wurden anstelle vermisster Personen von den Atemschutzträgern aus dem verrauchten Innenraum gerettet. Hätte es sich um einen tatsächlichen Brand gehandelt, so wäre die Hilfe der Drohne ganz besonders wichtig gewesen, betonte Ball. Denn dann hätte wohl die Wasserversorgung aus dem Hydranten nicht ausgereicht. Eine „unerschöpfliche“ Wasserquelle hätte das Flugobjekt aus der Luft dann finden müssen. Und das sei sicherlich die Amper gewesen, so Ball.

Mit insgesamt 2000 Metern Schlauchlänge, die den Wehren bei ihren Einsätzen zur Verfügung stehen, sei das gut machbar gewesen. Zufrieden waren die Beteiligten nach rund zwei Stunden, als die Übung erfolgreich abgeschlossen war. Bei einer gemeinsamen Brotzeit im Palzinger Feuerwehrhaus ließ es sich auch Kreisbrandinspektor Helmut Baur nicht nehmen, den beteiligten Feuerwehren für ihre erbrachte Leistung zu danken.

Maria Martin

