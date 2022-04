Haag hilft Menschen aus der Ukraine und holt sich Tipps aus der Nachbargemeinde

Unterstützung von den Nachbarn: Der Helferkreis aus der Gemeinde Zolling um Stephan Griebel (r.) war nach Haag gekommen und gab den Interessierten wichtige Tipps. © Martin

Ein Infoabend in Haag machte nun deutlich, wie facettenreich Hilfe für Menschen aus der Ukraine ist. In der Gemeinde will man sich auch über eine WhatsApp-Gruppe vernetzen.

Haag – Rund 50 Bürger versammelten sich am Mittwoch im Café Ampertal in Haag, um einen Helferkreis für Ukraine-Flüchtlinge ins Leben zu rufen. Damit die Helfenden sich besser organisieren können, informierten Susann Liebe und Stefan Griebel aus Zolling, die als Ehrenamtliche Hilfestellung für die Geflüchteten in der Nachbargemeinde anbieten.

Als 2015 Asylbewerber vor allem aus Syrien ins Land kamen, hat sich der Helferkreis in Zolling gebildet. Mit der Ankunft der vielen tausenden Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine wird dessen Erfahrung wieder benötigt – und die Ehrenamtlichen stehen bereit. Dass es in Haag ebenfalls viele Menschen gebe, die helfen möchten, das habe er in den vergangenen Wochen beobachtet, sagte Bürgermeister Anton Geier beim ersten Treffen des Haager Helferkreises.

Familien aus Haag und den Ortsteilen, die Kriegsflüchtlinge bei sich aufgenommen haben, berichteten von ihren Erfahrungen – wie etwa eine junge Frau aus Inkofen. Sie habe nicht geglaubt, dass die Unterbringung der Familie aus der Ukraine einen solchen „Rattenschwanz“ nach sich ziehe, erzählte sie. Oma, Mama und zwei Kinder gehörten seit ein paar Wochen zur Familie. Dass sie den ganzen Tag mit Fragen „gelöchert“ werde, berichtete sie. Verständlich, wie Geier anmerkte. Die Ukrainer kämen aus einer „anderen Welt. Das alles nicht gleich glatt laufe, sei klar. Die Frage sei aber auch: „Wie können wir einen positiven Beitrag leisten, um sozusagen auch dem demokratischen System zu helfen? Zeigen, dass Demokratie funktioniere? Das sollten wir im Hinterkopf haben“, so der Haager Rathauschef.

Helfen mit Dingen, die man am besten kann

Genau da, hakten die Zollinger Ehrenamtler ein. Man solle sich so einbringen, wie man sich „am wohlsten“ fühle, betonte Liebe. Familien, die Flüchtlinge in ihrem Zuhause aufgenommen hätten, könne man Paten zur Seite stellen, das hieße, die Anforderungen, die auf die Familien zukämen, auf mehrere Schultern verteilen. Ein „Baukasten“ mit verschiedenen Schaubildern, den die Zollinger mitgebracht hatten, veranschaulichte das. Sportverein und Seniorenkreis könnten Hilfe anbieten, aber auch Privatpersonen, die sich zur Hausaufgabenbetreuung zur Verfügung stellen oder Fahrdienste zu Ämtern übernehmen würden. „Jeder das, was er am besten kann“, betonte Liebe.

150 Personen würden von den zuständigen Stellen im Freisinger Landratsamt derzeit in der Woche auf die Gemeinden verteilt. Mit „Großmut“ sollte man die Mitarbeiter in den Behörden begleiten, meinte Griebel. Diese seien ja auch „über Nacht“ mit den neuen Aufgaben überrascht worden. In den Sozial-, Ausländer- und Einwohnermeldeämtern werde sowieso mit Hochdruck und Kompetenz gearbeitet.

Mit einer großen Whats-App-Gruppe starteten die Haager am Mittwoch die Helfergruppe. „Stück für Stück“ wolle man sich ab sofort vernetzen, damit man eventuell auch in Haag Deutschkurse anbieten könne.

Gut zu wissen

Wer zur Betreuung und Integration der Ukraine-Flüchtlinge einen Beitrag leisten möchte, kann sich an den 2. Bürgermeister der Gemeinde Haag, Dominik Berger, wenden: per E-Mail an berger.inkofen@web.de, telefonisch unter (01 51) 51 18 46 71 oder einen Zettel mit den wichtigsten Daten (Name, E-Mail, Mobilnummer sowie Einwilligung zur Aufnahme in die WhatsApp-Gruppe) und die Art der angebotenen Unterstützung in den Rathausbriefkasten am Haager Dorfplatz einwerfen. Berger wird zu Beginn die Koordinierung des Helferkreises begleiten, bis sich ein festes Leitungsteam etabliert hat. Danach hofft er, mehr die Vermittlerrolle zwischen Helferkreis und Gemeinde einnehmen zu können.

Maria Martin

