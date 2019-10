Kalpenstein sagt Ja zu Mord: „Aber bitte mit Humor“

Mit „Inselhippies“ geht Autor Friedrich Kalpenstein in die siebte Runde seiner Herbert-Reihe. Ab 2020 gibt es etwas völlig Neues: Mord!

Ampertal – Herbert heiratet! Für Fans der humorvollen Werke von Friedrich Kalpenstein ist das eine gute Nachricht. Denn sie ist gleichbedeutend mit der Tatsache, dass es inzwischen den siebten Band der beliebten und bekannten Herbert-Reihe gibt. Am Dienstag ist er im Tinte&Feder-Verlag erschienen. Der Titel des 317 starken Buches: „Inselhippies“.

Und noch eine gute Nachricht, die Friedrich Kalpenstein zum Gespräch dem Freisinger Tagblatt anlässlich der Neuerscheinung mitgebracht hatte: Herbert wird zwar älter und seine Anja tut ihm auch gut, aber im Kopf und vor allem im Duo mit Hans bleibt Herbert Herbert. Allerdings ist nicht nur der Titelheld im siebten Band in die Jahre gekommen und reifer geworden. Auch der Stil von Autor Friedrich Kalpenstein hat sich seit dem ersten „Herbert“ verändert, erzählt er, die Geschichten sind „runder“ geworden, sagt er. Trotzdem: Sich dem klassischen Schema von „Einleitung, Hauptteil, Schluss“ zur Gänze unterzuordnen, das ist nicht Kalpensteins Sache. „Ich möchte mich nicht verbiegen lassen.“

Herbert 7 ab Dezember als Hörbuch

Das Buch, das ab Dezember auch als Hörbuch erscheint, ist also wieder ein echter Kalpenstein. Viel Humor, viel zu lachen, viel skurrile und groteske Szenen. Und dennoch stand Kalpenstein dieses Mal vor einer besonderen Herausforderung: Wie bringt man nach der gescheiterten ersten Heirat von Herbert und Anja, die durchaus ein bisschen Drama hat, die Stimmung wieder hoch? Wie kriegt man die Kurve zur Komödie und – so viel sei auch verraten – zum Happy End?

Die Arbeit am siebten Herbert-Band sei ihm zwar leichter von der Hand gegangen als zu Anfang seiner Autoren-Laufbahn, sagt der Schriftsteller aus dem Ampertal, schneller aber nicht. Noch immer habe er einen rund 30-seitigen Plot neben seinem PC liegen, noch immer für jede Figur eine DIN A4-Seite mit den wichtigsten Daten. Und noch immer ist seine Frau diejenige, die jeweils 20 oder 30 fertige Seiten als Erste lese und dabei auch von Band zu Band professioneller werde.

Wie ihm manche absurde Situationen einfallen, erklärt Kalpenstein so: „Ich bin eben ein riesen Kindskopf.“ Wenn er in einem Schnellimbiss mit seinem Tablett einen Platz suche, eine Frau alleine an einem Sechsertisch ihm aber den Platz verwehre und sich dann doch nur eine Person zu ihr setze und nicht fünf, dann denkt sich Kalpenstein: „Wir sehen und wir lesen uns wieder.“ Und zwar in „Inselhippies“. Die lustige Szene ist dann so etwas wie die Rache des Herbert, sagt Kalpenstein und lacht. Die Buchtitel, die seit Band 3 nur aus einem Wort bestehen, fallen ihm selbst ein, ergeben sich daraus, dass er auch seine Kapitel gerne mit Überschriften versieht.

Herbert 8 steht noch in den Sternen

Ob es einen Herbert 8 geben wird, kann Kalpenstein noch nicht sagen. Er wolle ihn ja auch nicht „totschreiben“ – selbst wenn die Bücher Renner auf Amazon sind und sich Band 1 noch immer gut verkaufe. Ein anderer Grund, wieso das Schicksal von Herbert, Hans und Anja noch in der Schwebe ist: Kalpenstein hat eine neue Reihe eröffnet. Ein Kommissar ermittelt in bayerischen Provinzkrimis, der erste Band wird gerade überarbeitet und wohl Mitte 2020 erscheinen. „Jetzt wird bei Kalpenstein auch gemordet“, sagt er und fügt an: „Aber bitte mit Humor.“

Dass so ein Krimi ein ganz anderes Kaliber ist, hat Kalpenstein schon bei der wahnsinnig aufwendigen Recherche festgestellt. Krimi-Leser sind teilweise selbst echte leidenschaftliche Pathologen, da muss alles stimmen, weiß der Autor. Und auch wenn man manches von der Literatur, die er dazu gelesen hat, besser nicht mit leerem Magen konsumieren sollte, habe die Recherche doch unheimlich viel Spaß gemacht.

Kalpenstein-Fans müssen sich da noch etwas gedulden. Aber mit Herbert, Hans, Anja, einer Schwiegermutter und anderen „Inselhippies“ auf Ibiza kann man sich die Zeit bis dahin unterhaltsam verkürzen.

