In Stein gemeißelt: Stele als Erinnerung an Primiz von Stefan Schmitt in Zolling errichtet

Feierlich enthüllt: Die Steinstele am Zollinger Kirchplatz erinnert an die Primiz von Stefan Schmitt am 27. Juni 2021. © Martin

Vor gut einem Jahr feierte Stefan Schmitt aus Zolling seine Primiz. Daran erinnert nun eine Stele auf dem Kirchplatz.

Zolling – Der Tag der Heimat-Primiz war am Sonntag wieder ganz nah: Am 27. Juni vergangenen Jahres hatte der frisch zum Priester geweihte Stefan Schmitt in Zolling seine erste Heilige Messe als Hauptzelebrant gemeinsam mit Priestern aus der Umgebung gefeiert. Jetzt wurde zur Erinnerung an dieses festliche und außergewöhnliche Ereignis eine Erinnerungsstele enthüllt und gesegnet. Zur gemeinsamen Andacht hatten sich die Gläubigen wieder auf dem Kirchenvorplatz versammelt. Musikalisch begleitet wurde die Zeremonie vom Musikverein in Zolling.

Festlicher Anlass: Viele Zollinger kamen zur Andacht, während der die Erinnerungsstele enthüllt und gesegnet wurde. Der Musikverein sorgte für die richtigen Klänge. © Martin

Stolz sei er, dass er ein so wichtiges Ereignis in seiner Amtszeit habe mit erleben dürfen, sagte Bürgermeister Helmut Priller. Erst Tage nach dem Ereignis im vergangenes Jahr sei es ihm bewusst geworden, dass eine Primiz eigentlich etwas ganz Seltenes sei. „Das dürfen nur wenige Amtskollegen erleben“, betonte der Rathauschef.

Wenige Wochen danach habe sich der Zollinger Gemeinderat für die Anschaffung einer Erinnerungsstele aus Stein ausgesprochen. Diese wurde vor Ort enthüllt: Unten noch recht grob gehauen, verjüngt sie sich vom Fundament aus nach oben bis hin zur Inschriftentafel, die fein poliert ist. Festigkeit, Kraft und Härte soll sie symbolisieren. „Eigenschaften, die man im Leben braucht, um dahin zu kommen, wo man hin will“, erklärte der Bürgermeister. Stefan Schmitt vereine diese in sich.

Unter den Gästen waren (ab 3. v. l.) Bürgermeister Helmut Priller, Stefan Schmitts Vater Ludwig und Pater Ignatius OPraem. © Martin

Dass er den Start in sein Priesterleben mit so vielen Zollingern, Freunden und der Familie haben feiern dürfen, dafür sei er sehr dankbar, erklärte der junge Geistliche, der am 26. Juni 2021 von Kardinal Reinhard Marx im Münchner Liebfrauendom zum Priester geweiht worden ist und derzeit als Kaplan im Pfarrverband Neumarkt St. Veit (Kreis Mühldorf) tätig ist. Wenn man am Kirchplatz in Zolling vorbeifahre oder sich dort aufhalte, solle man sich an die Glaubenserfahrung bei der Primizfeier erinnern. Das könne in Zeiten von Krisen trösten, sagte Schmitt.

Im Anschluss an die Andacht stießen die Gläubigen auf „ihren“ Priester mit einem Glas Sekt an.

Maria Martin