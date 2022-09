In Zolling geht ein Riese um

Teilen

Die Musicalmacher: Regisseurin Lisa Forster (sitzend, l.), Hans Halbinger (Gesamtleitung) und die Darsteller bei der Generalprobe am Donnerstag. © Martin

Giant Finn ist groß und stark. Doch was ist zu tun, wenn ein fremder Riese kommt, der noch stärker sein soll? Diese Geschichte wird im Zollinger Pfarrheim erzählt.

Zolling - Kirchenmusiker Hans Halbinger hat das irische Märchen, das Margaret Wolf als Musical vertont hat, mit dem Kinderchor der Pfarrei Zolling einstudiert. Danach erobern die Mitglieder des Jugendchors südliche Gefilde. In die Welt des klassischen Altertums führt das Stück „Tod dem Minotaurus“. Beginn ist um 19 Uhr. Den letzten „Schliff“ vor dem großen Auftritt an diesem Wochenende erhielt die Geschichte rund um den Riesen Finn bei der Generalprobe am Donnerstag.

„Zu mir her schauen. Erst, wenn ich das Zeichen gebe, geht es los“, wies Halbinger die Kinder an. Begeistert schmetterte es aus den Kinderkehlen: „Seht euch um, es geht ein Riese herum.“ Richtig zum Fürchten war Finn (Cornelius Pellmeier) nicht. Obwohl dieser behauptete, der „Größte und Stärkste“ im Land zu sein. Als sich ein fremder Riese (Valentin Kreller) ankündigt, der in einem Finger soviel Kraft, wie zehn Männer haben soll, wird Finn ganz klein.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

In der Wiege versteckt er sich, die seine Frau (Marie Littel) für ihn hergerichtet hat. Und weil er darin wieder optisch zum Säugling wird, kann er den zweiten Riesen mit viel List in die Flucht schlagen. Mehr sei an dieser Stelle noch nicht verraten.

Erzählerin Isabella Becker leitet die Zuschauer in einer Sprechrolle durch die Handlung. Vom kühnen Prinzen Theseus, der den Minotaurus – die Gestalt aus der griechischen Mythologie mit menschlichem Körper und Stierkopf – bezwingt und das Herz der Prinzessin Ariadne gewinnt, wird im zweiten Teil des Abends erzählt.

Fantasievolle Kostüme

Der Jugendchor der Pfarrei Zolling bringt diese fantastische Geschichte von Jan Holdstock auf die Bühne des Pfarrheims. Zeitübergreifend wird das Geschehen in die Gegenwart verlegt. Pfiffige Kostüme sowie ein hübsches Bühnenbild runden die beiden Aufführungen unter der Regie von Lisa Forster und Martina Wildgruber ab.

Gut zu wissen

Die Aufführungen beginnen an diesem Samstag, 17. September, um 19 Uhr, sowie am Sonntag, 18. September, um 17 Uhr, im Pfarrheim – Eintritt frei, Spenden erwünscht.

Maria Martin

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.