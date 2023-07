Jung und Alt waren in Zolling in allerbester Feierlaune

Knapp 1000 Besucher waren am Samstag zum Bürgerfest nach Zolling gekommen. Die Sonne strahlte mit den Gästen um die Wette. © Maria Martin

Besucheransturm beim Zollinger Bürgerfest: Knapp 1000 Festgäste zogen am Samstag in Feierlaune durch die „Partymeile“ entlang der Moosburger Straße.

Zolling - Ein abwechslungsreiches Musikprogramm auf zwei Bühnen, viele Stände, an denen die Vereine und andere Zollinger Einrichtungen Schmankerl und erfrischende Getränke anboten, sowie ein nettes Kinderprogramm ließen keine Wünsche offen. Eine besondere Attraktion für die kleinen Gäste war die „Spaßolympiade“ auf dem Sportplatz an der Schule. An sechs Stationen konnten die Kinder hier ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Möglichst viel Wasser ins Zielbehältnis befördern: Gar nicht so einfach war das, wenn der Eimer an Seilen hing und diese beim Bewegen straff gedehnt sein sollten. So die Spielregeln an der Station „Spinnennetz“, eine von sechs Stationen, bei denen von den Kindern vor allem Teamgeist und Geschicklichkeit gefordert wurde.

Geschicklichkeit und Teamgeist waren bei der „Spaßolympiade“ gefragt, bei der die Kinder an sechs Stationen gefordert waren. © Maria Martin

Während sich der Nachwuchs noch beim Sport austobte, packten die Erwachsenen bereits kräftig an, um dem erwarteten Besucheransturm entlang der „Partymeile“ an der Moosburger Straße Herr zu werden. Zarte Baiser, Früchte und Obst mit üppigen Cremes zierten die unzähligen Kuchen und Torten, die die Zollinger Frauen St. Johannes in die Kühltheken am Straßenrand räumten. Käsespezialitäten, Rollbraten, Kartoffelsalat, Steckerlfisch und resche Brezen wurden hergerichtet. Getränke gab es für jeden Geschmack. Das Fest für alle so angenehm wie möglich zu gestalten, das war Antrieb von allen ehrenamtlichen Helfern, die bereits Wochen vor dem Bürgerfest mit der Organisation starteten.

Abwechslungsreiches Programm auf zwei Bühnen in Zolling

Auf zwei Bühnen boten der Musikverein Zolling und die Revival-Band „Abseitsramblers“ ein abwechslungsreiches Musikprogramm. Im Bürgerhaus gab es sogar eine Theateraufführung: Die Märchenadaption „Die Bremer Stadtmusikanten“ nach den Gebrüdern Grimm hatten die Schülerinnen und Schüler der Grund- und Mittelschule Zolling unter Anleitung von Susanne Pietschmann vom Theaterverein Zolling einstudiert. Inhalt: Hahn „Henry“ möchte ein DSDS-Star werden. Bei der modern aufgepeppten Fassung des schönen Märchens gab es viele Lacher.

Einen „Ruhepol“ im lebhaften Treiben am Rathausplatz boten das Kinderschminken der Kita „Kleine Strolche“ und der Stand des Helferkreises Zolling, wo neue Zöpfe geflochten wurden: „Dutch Braids“ und andere afrikanisch Frisuren mit Bändern zierten viele Kinderhäupter.

Gute Laune herrschte bis in die späten Abendstunden hinein, wo an der „Bar“ im Bürgerhaus weiter gefeiert wurde. Und auch sie standen bereit, damit alle fröhlich feiern konnten: die ehrenamtlichen Helfer des BRK Freising.

Maria Martin