Kinderhaus Zolling und Allwetterplatz: Oben und unten wird gewerkelt

Von: Andreas Beschorner

Das braune Dach im hinteren Bereich des Bildes wird saniert. Auf das Kinderhaus kommt dann gleich auch noch eine Photovoltaikanlage. © Gemeinde

Zolling bringt seine gemeindlichen Einrichtungen auf Vordermann. Einstimmig hat der Gemeinderat eine sechsstellige Summe für zwei Sanierungsvorhaben locker gemacht.

Zolling – Das hat sich gar nicht gut angehört: Das Dach sei ohne Schalung und Dichtung ausgeführt, die Dachlatten seien marode und drohten schon durchzubrechen, bei starken Regenfällen und Schneeschmelze sei das Dach nicht mehr dicht. So stellt sich die Situation beim Zollinger Kinder- und Jugendhaus im Bereich der alten Grundschule dar, wie 2. Bürgermeister Gottfried Glatt (CSU) am Dienstag bei der Gemeinderatssitzung in Vertretung des erkrankten Gemeindechefs Helmut Priller (UBZ) darlegte. Die Folge: Das bestehende Dach muss außer den Sparren komplett abgetragen und entsorgt und dann fachgerecht wieder errichtet werden. Geschätzte Kosten: 140 000 Euro.

Der Allwetterplatz neben der Dreifachturnhalle in Zolling wird saniert. © Beschorner

Die erste Frage, die die Gemeinderäte zu beantworten hatten: Soll die neue Eindeckung mit braunen Dachziegeln erfolgen (so wie bisher) oder soll analog zum südlichen Gebäudeteil eine Eindeckung in Rot erfolgen? Die Tendenz im Gremium war eindeutig: Die neue Eindeckung soll rot sein. Ob man dann auch das Vordach des Haupteingangs, das derzeit in Braun gedeckt ist und eigentlich nicht saniert werden muss, aus optischen Gründen ebenfalls mit roten Dachziegeln neu eindeckt (Kostenpunkt rund 10 000 Euro), wird noch geprüft, so der Beschluss.

Und weil die Gemeinderäte am Dienstag die Spendierhosen angezogen hatten, hat man auch gleich beschlossen, ein Planungsbüro mit der Anbringung einer Photovoltaikanlage auf dem dann neu eingedeckten Dach zu beauftragen. Glatt hatte zwar berichtet, dass die Aussage des Statikers, ob das Dach eine PV-Anlage aushalte, noch aussteht, UBZ-Gemeinderat Karl Toth hatte aber schon Kenntnis darüber, dass das auf jeden Fall möglich sei. Und so war auch hier das Meinungsbild im Gemeinderat eindeutig: Wenn man das Dach des Kinder- und Jugendhauses schon saniere, dann sollte man auch gleich eine PV-Anlage installieren. Dieser Beschluss fiel ebenfalls einstimmig.

Keine Diskussionen gab es auch über ein anderes – freilich viel weniger aufwändiges und viel günstigeres – Sanierungsvorhaben: Der Allwetterplatz auf der Sportanlage neben der Dreifachturnhalle muss instandgesetzt werden. Dabei soll der bestehende Belag so ertüchtigt werden, dass er für fünf weitere Jahre hält. Zudem weise die Laufbahn auf dem angrenzenden Schulsportplatz Schadstellen auf, die ebenfalls beseitigt werden müssen, um einen Weiterbetrieb zu gewährleisten.

Für beide Maßnahmen hatte man schon Angebote eingeholt, sodass am Dienstag die Auftragsvergabe anstand: Den Zuschlag erhielt als wirtschaftlichster Anbieter die Firma Kutter Gmbh & Co. KG aus Memmingen, die 18 300 Euro angesetzt hatte. 12 900 Euro entfallen auf die Reparatur des Allwetterplatzes der Gemeinde Zolling, 5400 Euro auf die Instandsetzung der Laufbahn. Da die zur Schule gehört, soll, so der Beschluss, dieser Betrag dem Schulverband Zolling in Rechnung gestellt werden.

