Kraftwerk Zolling unter neuer Leitung

Stabübergabe am Kraftwerk Zolling: Lothar Schreiber (l.) verabschiedet sich und übergibt die Verantwortung an den neuen Leiter Roman Ritter. Foto: Sunita Kaczorek © Sunita Kaczorek

Nach 13 Jahren als Kraftwerksleiter übergibt Lothar Schreiber (65) am 1. März die Leitung des Standorts Zolling an Roman Ritter (41). Dieser übernimmt ab sofort die operativen Geschäfte des Energieparks.

Zolling - Lothar Schreiber geht zum 1. Mai 2023 in den Ruhestand, wird dem Unternehmen aber weiterhin beratend zur Seite stehen. „Heute blicke ich auf eine bewegte Zeit mit vielen schönen Momenten am Standort Zolling zurück“, betont Schreiber bei der offiziellen Stabübergabe und erinnert sich zurück: „Ein besonderes Jahr war sicherlich 2011, als wir unseren Kohleblock in einer viermonatigen Revision für die Zukunft fit gemacht haben.“ Die gesellschaftliche Diskussion um den sogenannten Kohleausstieg habe ihn die ganzen Jahre begleitet. „Ich bin stolz, dass wir unsere Mannschaft verjüngen, die Ausbildung fortsetzen und jungen Fachkräften am Standort eine Perspektive geben können“, zieht Lothar Schreiber Bilanz und ergänzt: „Auch die moderne Klärschlammtrocknungsanlage ist ein wichtiger Baustein für die Transformation.“

Mehrfach habe sich der Standort Zolling bereits neu erfunden, und Schreiber ist zuversichtlich, dass Roman Ritter den Energiepark verantwortungsvoll weiterentwickeln werde. „Mit ihm haben wir einen großartigen Nachfolger gefunden, an den ich meine Aufgaben mit gutem Gewissen übergebe.“

Roman Ritter ist bereits seit November für Onyx Power in Zolling tätig, er kehrt damit zu seinen beruflichen Wurzeln zurück. Von 2007 bis 2009 war er bereits als Betriebsingenieur in der Produktion im Kraftwerk tätig. Vor seinem Berufseinstieg absolvierte er eine Ausbildung zum Industriemechaniker im Bayernwerk Kraftwerk Pleinting und legte ein Diplom in Maschinenbau an der Technischen Hochschule Deggendorf ab. Zuletzt leitete er von 2010 an die Instandhaltung im Uniper-Kraftwerk Irsching.

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe. Der Standort Zolling steht im Zuge der Energiewende vor einigen spannenden Herausforderungen. Die bereits durch Lothar Schreiber angestoßene Transformation des Standortes gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden fortzuführen ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die ich gerne übernehme“, erklärt Schreiber an seinem ersten Arbeitstag als Kraftwerksleiter. Für ihn stehen bereits einige Projekte auf der Agenda. So muss der Standort auf die Zeit nach dem Kohleausstieg vorbereitet werden. Gemäß des von der Bundesregierung verabschiedeten Kohleausstiegs soll die Strom- und Fernwärmeproduktion durch den Kohleblock 5 im Februar 2025 eingestellt werden. Eine der ersten Aufgaben von Ritter und seinem Team wird darin bestehen, ein nachhaltiges und tragfähiges Fernwärmekonzept für den Großraum Freising mit den lokalen Partnern zu entwickeln.

Onyx Power

Onyx Power ist ein europäisches Energieversorgungsunternehmen und Experte in der thermischen Energiegewinnung. Mit rund 2350 Megawatt installierter Erzeugungskapazität leisten die Kraftwerke in Deutschland und den Niederlanden einen Beitrag für die sichere Strom- und Wärmeversorgung. Das Unternehmen mit rund 400 Mitarbeitenden hat seinen Sitz in Berlin. Bis 2030 soll das Portfolio auf klimafreundliche Technologien umgestellt und neue Erzeugungskapazitäten aufgebaut werden. Am Standort Zolling hat der Umbau zum modernen Energiepark bereits 2003 mit der Inbetriebnahme eines Biomasseheizkraftwerks begonnen und soll weiter fortgeführt werden. Parallel beendet Onyx Power an allen Standorten entlang der staatlich definierten Ausstiegspfade die Kohleverstromung.

