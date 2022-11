Krieger- und Soldatenvereine sind wichtige Mahner für den Frieden: Appersdorf feiert 100-Jähriges

Von: Andreas Beschorner

Das Vorstandsteam des Jubelvereins mit (v. l.) Andreas Ausfelder (Schriftführer), Florian Hiebl (Beisitzer), Georg Forster (Beisitzer), Florian Kaiser (Beisitzer), Udo Reichpietsch (Beisitzer), Sebastian Fürbacher (2. Vorsitzender) und Anton Ausfelder (1. Vorsitzender). Nicht auf dem Bild ist Kassier Gottfried Bauer. © Siegfried Martin

Auf eine 100-jährige Geschichte blickt der Krieger-, Soldaten- und Bürgerverein Appersdorf zurück. Ein Jubiläum, das jetzt gefeiert wurde - verbunden mit einem Wunsch des Vorsitzenden.

Zolling – Es war ein ganz besonderer Kriegerjahrtag, den der Krieger-, Soldaten- und Bürgerverein Appersdorf am Sonntag begehen konnte. Und das lag ausnahmsweise mal nicht an Corona und der Tatsache, dass man sich wieder treffen konnte, sondern daran, dass man heuer den 100. Geburtstag des Vereins feierte. Zur Feier des Gründungsfestes waren am Sonntag nicht nur die Ehrengäste wie Pater Ignatius Kullu, Bürgermeister Helmut Priller und Werner Wöhler als Vertreter des Kreis-Krieger- und Soldatenverbandes erschienen, sondern auch zahlreiche Fahnenabordnungen befreundeter Vereine.

Dass man heuer das 100. Gründungsfest feiern kann, war gar nicht so selbstverständlich, schließlich lagen die Anfänge des Vereins bis vor rund 20 Jahren noch im Dunkeln. Erst detaillierte und langwierige Recherchen ergaben damals, dass 1922 als Gründungsjahr des Vereins anzusehen ist, der zu Beginn als „Kriegerkameradschaft – Kyffhäuserbund“ auftrat. Belegt ist dieses Datum zum einen durch eine Kontoeröffnung des Vereins am 10. Januar 1922 und zum anderen durch die Enthüllung des Kriegerdenkmals am 30. Juli 1922, wie sie in einem Artikel des Freisinger Tagblatts vom 8. August 1922 dokumentiert ist.

Die ersten Mitglieder waren Heimkehrer aus dem Ersten Weltkrieg. Die hatten das Kriegerdenkmal zu Ehren der gefallenen Kameraden errichten lassen, wie der Vorsitzende des KSB, Anton Ausfelder, in seiner Ansprache zurückblickte. Das Denkmal sollte auch ein Mahnmal des Friedens sein. Und damals habe wohl niemand geglaubt, dass in kurzer Zeit ein neuer Krieg aufflammt, der noch grausamer als der Erste Weltkrieg in Europa und anderen Kontinenten wüten sollte.

Wie viele andere Vereine auch wurde der heutige KSB nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges verboten, weil die amerikanische Besatzungsmacht ein Wiederaufleben soldatischer Traditionen in Bayern unterbinden wollte. Erst Ende 1951 habe es deshalb in Appersdorf den Versuch gegeben, den Verein neu zu gründen. Initiator zur Wiederbelebung des Vereins war Jakob Kopp aus Gerlhausen, die Gründungsversammlung fand am 20. Juli 1952 im Gasthof Obermeier statt (dort also, wo man sich am Sonntag nach Gottesdienst und Kirchenzug auch eingefunden hatte). Zum 1. Vorstand wurde Matthäus Wiesheu, zum 2. Vorstand Jakob Wiesheu gewählt. Der Jahresbeitrag wurde auf zwei Mark festgelegt.

Für 10-, 20-, 30- und 40-jährige Mitgliedschaft geehrt wurden (ab 3.v.l.) Maria Riedmaier, Georg Forster, Theresia Glück, Gerhard und Ingrid Kilian, Josef Allwang, Gertrud Hofmann, Jakob Schaffhauser und Heidi Graßl (r.). Gratulation gab es von Anton Ausfelder, 1. Vorsitzender (3. v. r), und Werner Wöhler vom Kreiskriegerverband Freising (2.v.r.), sowie Bürgermeister Helmut Priller (2.v.l.) und Pater Ignatius (l. ) vom Pfarrverband Zolling. © Siegfried Martin

Am 17. Mai 1953 wurde dann mit einem großen Fest die erste Fahne geweiht. Die Finanzierung gelang dem Verein mit einer Christbaumversteigerung, einem Vereinsball und Spenden. Für die Zeit danach, so betonte Ausfelder, gebe es eine große Lücke in der Dokumentation bis 1980. Ein wichtiges Datum ist der 5. April 1987: Da wurde eine neue Satzung verabschiedet, seitdem führt der Verein den Namen Krieger-, Soldaten- und Bürgerverein Appersdorf. Und: Ab diesem Zeitpunkt wurden auch Frauen als Mitglieder zugelassen.

Im Jahr 2002 konnte dann im Rahmen des 80-jährigen Gründungsfests die neue Fahne geweiht werden. Und 2022? Da hat man nicht nur den 100. Geburtstag gefeiert, da wurde auch das Kriegerdenkmals neu gestaltet, wofür sich Ausfelder bei Bürgermeister Helmut Priller und der Gemeinde Zolling bedankte.

Vorsitzender wünscht sich einen Generationswechsel

Bevor Bürgermeister Priller und Wöhler in ihren Grußworten dem Verein gratulierten und die gerade angesichts des Ukraine-Kriegs wieder bewusst gewordene große Bedeutung als Mahner für den Frieden betonten, hatte Ausfelder nach dem Blick in die Vergangenheit noch einen Wunsch für die Zukunft: Es sei Zeit für einen Generationswechsel in der Vorstandschaft, das Interesse der Jugend für die Aufgaben des Vereins sollte geweckt werden, insbesondere sollte vielleicht der Bürgerverein mehr Schwerpunkte liefern.

Langjährige Mitglieder für ihre Treue ausgezeichnet

Wie immer wurden auch heuer im Rahmen des Kriegerjahrtags treue Mitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet: Die silberne Ehrennadel für zehn jährige Mitgliedschaft erhielt Jakob Schafhauser, die goldene Ehrennadel für 20-jährige Mitgliedschaft bekamen Franz Baumann, Heidi Graßl, Ingrid und Gerhard Kilian. Das silberne Ehrenkreuz für 30-jährige Mitgliedschaft wurde an Georg Forster, Theresia Glück, Gertrud Hofmann und Maria Riedmeier übergeben, mit dem goldenen Ehrenkreuz für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Josef Allwang und Klaus Kufer gewürdigt.

