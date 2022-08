Kritischer Blick auf den „Fürst der Füchse“ Rolf Kauka, dem Erfinder von „Fix und Foxi“

Über Rolf Kauka, der Vater der beiden Comic-Füchse Fix und Foxi, der jahrelang in der Gemeinde Zolling lebte, ist eine neue Biographie erschienen.

Zolling – Von 1966 bis 1982 lebte der berühmte Fix und Foxi-Erfinder und Comic-Pionier Rolf Kauka in „Kaukasien“, dem riesigen Gut Eichethof in der Gemeinde Zolling mit 28 Hektar landwirtschaftlichem Grund, Fischteichen und uralten Baumbeständen. Während Kaukas Abenteuer aus dem Fix und Foxi-Universum harmlos, beinahe schon naiv wirkten, glänzte das Urgestein der deutschen Comic-Szene selbst mit mancherlei verstörenden Ideen – beispielsweise der, den deutschen Bundesnachrichtendienst (BND) nach Zolling zu holen, um den eigenen Wohnsitz finanzieren zu können. Das und einiges mehr hat zumindest dem Autor Bodo von Hechelhammer im Zuge seiner Recherchen für seine Kauka-Biographie „Fürst der Füchse“, in der er auch Kaukas Lebensabschnitt in Zolling beleuchtet, zu Tage gefördert. Dinge, die ein anderes Licht auf den „Vater der Füchse“ werfen dürfte.

Wahl-Zollinger habe versucht, politische Ansichten in seine Bildergeschichten einzuflechten

Blättert der interessierte Comic-Fan unvoreingenommen und eher oberflächlich durch alte Fix und Foxi-Ausgaben, wird er im Grunde relativ unspektakuläre Abenteuer für kleine Leser finden – jedenfalls bis auf einige Ausnahmen. Bei der Lektüre der Kauka-Biographie wird schnell klar, was letztendlich auf das gesamte Comic-Universum von Kauka zutrifft: Der spätere Wahl-Zollinger hat schon sehr früh versucht, seine moralischen und politischen Ansichten in die Bildergeschichten einzuflechten. Beispiel: die sehr freien Übersetzungen von franko-belgischen Comics wie „Asterix und Obelix“ in seinem Magazin „Lupo“, die in Kaukas Welt Anfang 1960 zu „Siggi und Barbarras“ wurden und die deutsche Geschichte in ihren Sprechblasen kommentierten.

Die langjährige Ehepa-Übersetzerin Gudrun Penndorf bezeichnete deshalb Kauka später dann auch als „stockreaktionär“ und „deutschnational“ – für Asterix-Texter René Goscinny war er sogar ein „waschechter Nazi“. Auch während seiner Zeit in Zolling wurde es offenbar nicht besser mit Kaukas Weltanschauungen, die er sporadisch via Comics verbreiten ließ. In einer Weihnachtsausgabe von Fix und Foxi aus dem Jahr 1966 beispielsweise wurde der Wunsch geäußert, doch bitte sämtliche unschuldigen Gefangenen von Spandau freizulassen. 1966, und das dürfte Jedermann bekannt gewesen sein, saß dort allerdings nur noch einer ein – und zwar der ehemalige Stellvertreter Adolf Hitlers, Rudolf Heß.

Was sich in dem Zusammenhang in der Biographie als erstaunliches Detail liest: 1972 rief Kauka in einer Fix und Foxi-Ausgabe die jungen Leute zu Umweltschutz und Recycling auf. Für den Autor beweise das vor allem Kaukas ambivalente Charakterzüge – von konservativ bis progressiv sei alles dabeigewesen.

Kauka galt als zurückgezogen - ein Bild, das in „Fürst der Füchse“ widerlegt wird

Im Landkreis Freising galt Kauka als eher zurückgezogen. Hechelhammer skizziert in „Fürst der Füchse“ jedoch ein ganz anderes Bild. In Zolling sei vor allem anfänglich viel und oft auf dem auf dem Gutshof gefeiert worden – und zu diesen Feierlichkeiten kamen auch illustre Gäste wie der damalige CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß und BND-Chef Gerhard Wessel. Mit beiden soll Kauka wohl dann auch öfter in Zolling auf Treibjagd gegangen sein. Mit den Verbindungen zum BND und vor allem seiner Freundschaft zum Geheimdienst-Chef hatte Kauka nie hinterm Berg gehalten, sondern eher damit geprahlt, wie in dem Buch zu lesen ist. Wie genau und tief Kaukas Verflechtungen zum BND jedoch gereicht haben mögen, ist und bleibt unklar.

Tief genug war allerdings die Freundschaft zum Geheimdienst-Führungsstab, um laut Bodo von Hechelhammer BND-Chef Wessel einen Deal anzubieten – und zwar eine Pullacher Funkeinrichtung auf dem Zollinger Gutshof zu stationieren. Warum? Eigentlich nur, um das Millionen-Anwesen finanzieren zu können, wie Hechelhammer rausgefunden habe. Der BND übrigens soll die Idee einer BND-Filiale in Zolling freundlich abgelehnt haben. Ob Kauka möglicherweise selbst Agent war und für den Geheimdienst arbeitete, werde zwar immer wieder vermutet, aber auch das wird vermutlich nie aufgeklärt werden können.

Kauka soll sich anfänglich noch überaus wohl gefühlt haben im Landkreis Freising, hat hier in den ersten Jahren sogar das Kinder-Magazin „Bussi-Bär“ aus der Taufe gehoben. Später, so steht es zu lesen, zogen dann für den „deutschen Walt Disney“ dunkle Wolken der Angst über seiner neuen Heimat auf. Grund: Die Rote Armee Fraktion (RAF) mit ihren Anschlägen und Entführungen hatte die Bildfläche betreten.

Und Kauka soll immer Angst vor einer Entführung gehabt haben – und diese Angst nahm laut der Recherchen zur Biographie noch einmal deutlich zu, als in Freising 1976 der Unternehmersohn Richard Oetker gekidnappt wurde, allerdings wie bekannt nicht von der RAF, sondern von einem Einzeltäter. Diese Angst und die Verschlechterung seines Gesundheitszustandes, Kauka litt seit längerem an Rheuma, seien schließlich der Grund für den Comic-Pionier gewesen, nach Amerika auszuwandern – genauer nach Georgia. Dort versuchte Kauka mehr oder weniger das Fix und Foxi-Universum wieder zu beleben, allerdings konnte der ehemals riesige Erfolg seiner beiden Füchse nie wiederholt werden.

Kauka, den das Spiegel-Magazin unlängst als einen „kalten Krieger mit Nazivergangenheit betitelte“ starb am 13. September 2000 im amerikanischen Exil, in Zolling erinnert kaum noch etwas an den heute umstrittenen Künstler. Außer sein ehemaliges Wohn- und Arbeitshaus, das auch heute noch einen nostalgischer Blick nach Fuxholzen gestattet.

„Fürst der Füchse“, Biographie, von Bodo v. Hechelhammer, Verlag Langen-Müller. 350 Seiten, viele Fotografien, ISBN: 978-3-7844-3625-8. Preis: 24 Euro.

