Leichenfund in Zolling: Wieso blieb die tote Person so lange unentdeckt?

Zolling - Das Wetter ist scheußlich, doch Wind, Regen und Novemberkälte halten die Frau nicht von ihrem Sonntagsspaziergang in den Zollinger Süden ab. Es ist gegen 15.30 Uhr, als sie zwischen Sportheim und Anglberger Weiher auf dem befestigten Feldweg Richtung Kläranlage unterwegs ist - und dort eine grausige Entdeckung machen muss: In einer Buschreihe liegt eine Leiche.

Die Frau wählt den Notruf, nach kurzer Zeit treffen die ersten Einsatzkräfte vor Ort ein. Der Kriminaldauerdienst der Kripo Erding wird hinzugerufen, außerdem die Zollinger Feuerwehr, um in der einsetzenden Dämmerung die Fundstelle auszuleuchten. Nach der ersten Begutachtung der toten Person ist schnell klar: Der Tod muss bereits vor einer ganze Weile eingetreten sein. „Der Leichnam ist stark verwest, zum Teil bereits skelettiert“, schildert später ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern-Nord die Auffinde-Situation im Ampertal.

+ Ein Großaufgebot der Polizei kam zum Fundort der Leiche. © Oktay Atalay

Und so ist es der Polizei am Sonntagabend auch nicht mehr möglich, nähere Details über den unbekannten Toten - dessen Geschlecht noch nicht einmal festzustehen scheint - preiszugeben. Weiteres wird nun wohl eine Obduktion am Montag im Münchner Institut für Rechtsmedizin zu Tage fördern. Gegen 18.45 Uhr ist der Einsatz bereits abgeschlossen und die Fundstelle wieder zugänglich - wohl ein Zeichen dafür, dass die Ermittler keine Hinweise auf eine unnatürliche Todesursache oder Fremdeinwirkung feststellen konnten.