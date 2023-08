Mehr Platz für Kindergarten und Krippe: Zollinger Kinderhort zieht in die Schule um

Ein starkes Team: (v. l.) Johanna Jungbeck (Erzieherin und stellvertretende Leiterin Kinderstüberl), Veronika Frühbeis (Erzieherin) und Sandra Rieger (Azubi zur Erzieherin). © Maria Martin

Um bei den „Kleinen Strolchen“ in Zolling mehr Platz für eine Kindergarten- und Krippengruppe zu bekommen, muss der Kinderhort in die Schule umsiedeln. Der Umzug ist in vollem Gang.

Zolling – Saniert und erweitert wird derzeit das Gebäude, in dem die Zollinger Kindertagesstätte „Kleine Strolche“ untergebracht ist. Grund: Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen war bei der Anmeldung für das neue Kindergartenjahr im März so groß, dass die Gemeinde sofort reagiert und Platz für eine Kindergarten- und eine Krippengruppe geschaffen hat. Untergebracht werden diese in den Räumen des benachbarten Kinderhorts „Zollinger Kinderstüberl“ im ersten Obergeschoß des Kinder- und Jugendhauses Zolling. Der Kinderhort wiederum wird in die Grundschule an der Heilmaierstraße verlegt.

Letzte Hand für den Umzug legten in diesen Wochen die Leiterin des Kinderstüberls, Anna-Franziska Meding, und ihre Mitarbeiterinnen Johanna Jungbeck, Veronika Frühbeis und Azubi Sandra Rieger an, damit die neuen Hort-Räume in der Grundschule ab 25. August „startklar“ sind. Denn bevor die Schule am Dienstag, 12. September, beginnt, würden diejenigen Kinder erwartet, die in den letzten Wochen der Sommerferien im Kinderstüberl betreut werden, sagt Meding.

Zum Abschied aus den Räumen an der Schulstraße hat Johanna Jungbeck gemeinsam mit den Kindern ein Wandbild gestaltet. © Maria Martin

Sowohl im Kindergarten, als auch in der Kinderkrippe seien die Anmeldungen für das neue Kindergartenjahr unerwartet hoch gewesen, sagt Zollings Bürgermeister Helmut Priller. Die Gemeinde hatte im Jahr 2020 eine Analyse in Auftrag gegeben, um den künftigen Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen zu ermitteln. Dass man so viele Plätze brauche, damit habe keiner gerechnet, und das sei so auch nicht ermittelt worden. 40 Kinder auf der Warteliste – das sei möglicherweise der steigenden Inflation geschuldet, meint Priller. „Die Eltern möchten beide arbeiten, um den Lebensunterhalt bestreiten zu können.“ Wie man weitere Betreuungsplätze schaffen könne, das sei dann im März, nachdem die Anmeldefrist für den Kindergarten abgelaufen war, sofort im Gemeinderat erörtert worden. Gemeinsam habe man die wohl „bestmögliche Lösung“ beschlossen.

Wo bisher der Kinderhort untergebracht war, sprich die Räume für die Betreuung der Grundschulkinder von der ersten bis zur vierten Klasse genutzt wurden, wird Raum für die Kita entstehen. Ab September gebe es dort jeweils einen Raum mehr, sowohl für Kindergarten als auch für die Allerkleinsten in der Krippe, erklärt Priller.

Nachdem die Räumlichkeiten geschaffen worden sind, bleibt die Frage nach Kindergarten- und Kita-Personal. Hier hoffe man, nicht zu lange warten zu müssen. Verstärkung für das Personal sei ein Thema, das immer im Raum schwebe, gibt der Bürgermeister zu bedenken.

Die Gemeinde lege Wert darauf, sich als vorbildlicher Arbeitgeber zu präsentieren. Regelmäßig Training nach Pilates werde für die Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen angeboten. Einmal die Woche werde ein großer Obstkorb für die Fachkräfte bereitgestellt. Selbstverständlich entstünden den Mitarbeitern dadurch keine Kosten. „Wir sind stolz auf unser Team in der Kinderbetreuung“, betont Priller.

Saniert wird während der Sommerferien das Gebäude, in dem der Kinderhort untergebracht war. © Maria Martin

Dass man ab dem Schuljahr 2026/27 noch wesentlich mehr tun müsse, um Familien einen Betreuungsplatz für ihre Kinder bieten zu können, darauf habe sich die Gemeinde vorbereitet, so der Rathauschef. Denn dann trete der Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz in Grundschulen in Kraft. Erste Schritte, um mit der neuen Situation klarzukommen, seien bereits erfolgt. Der Gemeinderat habe bereits einen Aufstellungsbeschluss für den Neubau eines Kinderhorts gefasst. Allerdings sei der Standort noch nicht festgelegt.

Schon mit ein bisschen Wehmut verabschiede man sich von den Räumen an der Moosburger Straße, sagt Meding. Fast 30 Jahre lang sei die Einrichtung hier ehrenamtlich gestemmt worden, von den Gründungsfrauen Roswitha Wiesheu, Marlene Toth, Resi Seibold und Elisabeth Goletz pädagogisch immer wundervoll begleitet. Im Jahr 2019 wurde die Gemeinde Träger der Einrichtung.

Lust auf die neuen Räumlichkeiten habe man natürlich auch. Man dürfe nämlich auch gewisse Infrastruktur an der Schule nutzen. So etwa die Turnhalle, die Werkräume oder auch die Schulküche, sagt die Leiterin des Kinderstüberls. Apropos Küche: Bisher war für den Speiseplan im Hort eine Köchin zuständig. Jetzt würden die Kräfte gebündelt. Künftig arbeite man „Hand in Hand“ mit der Schule, so Meding. „Zwei Köchinnen werden jetzt sowohl Hort als auch Grundschule verköstigen.“



