Nach der Maibaum-Zwangspause im Landkreis Freising: „Schöner als je zuvor“

Auf Hochglanz poliert waren die Taferl, die die Burschen vor dem Aufstellen an den Maibaum schraubten. © Martin

Nach der Maibaum-Zwangspause wurde im ganzen Landkreis Freising ausgelassen gefeiert. Zum Beispiel in Zolling, wo jetzt ein 30-Meter-Riese steht.

Zolling – Zwei Jahre lang hat die Corona-Pandemie das traditionelle Maibaum-Aufstellen am 1. Mai lahmgelegt. Zwei Jahre Zwangspause. Jetzt wurde der Beginn des Wonnemonats im Landkreis wieder wie früher gefeiert: mit Blasmusik, reichlich Essen und Trinken. Ausgelassene Stimmung gab es, trotz Nieselregen, auch in Zolling. Es gibt halt nichts Wichtigeres als das Miteinander im Dorf. Und das Ratschen, sagte eine Zollingerin, „war schöner als je zuvor“.

Es war, wie in vielen Ortschaften im Landkreis, ein Gemeinschaftswerk: Dank der vielen Helfer aus den Vereinen, allen voran dem Zollinger Burschen- und Mädchenverein sowie den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, die die Organisation übernommen hatten, konnten es sich die Zollinger so richtig gut gehen lassen

Zwei Jahre Zwangspause sind überstanden: Die Zollinger Burschen litten zuletzt unter akutem Maibaum-Entzug. Am Sonntag war es nun endlich wieder soweit: Der bestens gehütete 30-Meter-Baum wurde in die Höhe gelupft – und danach sauber gefeiert. © Martin

In weiß und blau rollte es an: Vom Bauhof in Oberzolling über die enge Kanalbrücke wurde das Traditionsstangerl bereits am frühen Morgen in Richtung Dorf bugsiert. Die vielen Arbeitsstunden, die nötig waren, um das 30 Meter lange Prachtstück von der Rinde zu befreien, zu entasten und zu bemalen, war den Burschen nicht mehr anzusehen. Riesig war die Freude, endlich wieder einen Baum in die Vertikale zu hieven – per Kran, wie das in Zolling Tradition ist.

Maibaumdiebe hatten keine Chance

Dass man über eine Woche hinweg das eigene „Stangerl“ erfolgreich vor Maibaumdieben geschützt hatte, das erfülle natürlich alle mit Stolz, berichtete der Zollinger BV-Vorsitzender Johannes Schlichenmaier. „Die Baumgartner hatten bei uns keine Chance.“ Auf Hochglanz poliert wurden im Vorfeld auch die Schilder, die den Baum traditionell zieren. Viele helfende Hände waren dabei, als sie angeschraubt wurden. Gestiftet wurde das Zollinger Prachtexemplar heuer von Johann Holzer vom Fischer-Hof in Zolling. Dass endlich wieder die Bierbänke rausgeholt und aufgestellt werden durften, dass genossen auch die Floriansjünger – aktive wie passive gleichermaßen.

Nach der Zwangspause von immerhin drei Jahren, in denen es in Zolling kein Maifest gab, wurden viele Leckereien für das leibliche Wohl der Gäste vorbereitet und angeboten: Schnitzel, Kartoffelsalat und Currywürste. Trotz der unsicheren Wetterprognosen habe man sich entschlossen, das Fest abzuhalten, sagte Kommandant Wolfgang Westermeier.

Auf Nummer sicher: In Zolling wird per Kran aufgestellt, angesichts der Baumlänge sicher die beste Wahl. © Martin

Es geht nichts über einen guten Ratsch

Dass diese Entscheidung richtig war, bestätigten die Gäste, die sich ab 11 Uhr zum Mittagessen einfanden. Das Miteinander im Ort sei doch wichtig, einen Ratsch mit den Nachbarn und Bekannten führen, dass sei in Zeiten nach den Kontaktbeschränkungen schöner als je zuvor, meinte eine Zollingerin. Für das Wetter könne keiner was, meinte sie, mit Blick auf die dunklen Wolken. „Es ist auch so ein schönes Fest.“ Auch für die Kinder sei es doch spannend, beim Aufstellen eines Maibaums dabei sein zu dürfen, betonte ein junger Papa. „Wir freuen uns riesig, dass wir wieder mal etwas für die Zollinger machen dürfen“, brachte es Christian Sellmair, Vorsitzender des Feuerwehrvereins, auf den Punkt.

Zollinger feierten unter’m Zeltdach

Ein gewisses Risiko bestehe freilich für den Feuerwehrverein, wenn die Gäste witterungsbedingt ausblieben. Doch das war nicht der Fall. „Guat g’schmeckt hat’s“, das wurde den Organisatoren von den Gästen bestätigt, die es sich trotz Nieselregen unter dem Zeltdach gut gehen ließen.

Von Maria Martin