Neue Buslinie 688 geht im Kreis Freising in Betrieb – Drei Ortsteile bekommen erstmals eine Haltestelle

Von: Nico Bauer

Prost auf die neue Linie (v. l.): die drei Moosburger Bürgermeister Georg Hadersdorfer, Michael Stanglmaier und Josef Dollinger, Helmut Priller (Zolling), Susanne Hoyer (Langenbach), Busunternehmerin Dorothea Hadersdorfer, Landrat Helmut Petz und Anton Geier (Haag). © Bauer

Im Kreis Freising geht eine neue Buslinie in Betrieb: Der 688er erschließt das Ampertal nun besser.

Zolling/Moosburg – Der Nahverkehr im Landkreis Freising wird weiter ausgebaut: Mit der Ampertal-Tangentiale von Zolling nach Moosburg werden nun weitere Ortschaften erschlossen. Bei der offiziellen Jungfernfahrt der Linie 688 waren Landrat Helmut Petz und die Bürgermeister Helmut Priller (Zolling), Anton Geier (Haag), Susanne Hoyer (Langenbach) und Josef Dollinger (Moosburg) mit von der Partie. Sie stießen darauf an, dass viele kleinere Ortsteile eine bessere Anbindung bekommen oder die Bereiche Ober-/Niederhummel (Gemeinde Langenbach) und Thonstetten (Stadt Moosburg) erstmals in den Fahrplan aufgenommen wurden.

Der Verlauf der neuen Linie 688. © Landratsamt

Langenbachs Bürgermeisterin Susanne Hoyer hatte gleich einige Gemeinderätinnen mitgebracht, mit denen sie sich für eine Busverbindung in die wichtigsten Ortsteile eingesetzt hatte. Ober- und Niederhummel haben gemeinsam mittlerweile mehr als 1000 Einwohner. Neu ist auch die Bushaltestelle in Thonstetten. „Bürger ohne Auto mussten bislang das Fahrrad nutzen oder sich vom Nachbarn fahren lassen“, sagte Ortssprecher Sebastian Kreitmeier. Zollings Bürgermeister Helmut Priller brachte die Bedeutung der Buslinie auf den Punkt: „Es geht hier nicht darum, acht Minuten schneller die Bahn zu erreichen, sondern von A nach B zu kommen.“ In seiner Gemeinde bekommen unter anderem Thann, Anglberg oder Gerlhausen eine Busverbindung mit zweistündigem Takt. Priller sieht für die Bürger ohne Auto nun die Chance, so in Zolling, Haag oder Langenbach einkaufen zu können. Auch Mitarbeiter im Langenbacher Gewerbepark haben nun erstmals die Möglichkeit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln der Arbeitsplatz zu erreichen.

Die Linie 688, die von Zolling über Anglberg, Gerlhausen, Haag, Langenbach, Oberhummel, Niederhummel und Thonstetten nach Moosburg führt, wurde so geplant, dass man die Züge der Deutschen Bahn in Langenbach beziehungsweise Moosburg erreicht. In Langenbach ist die Haltestelle an der Dorfstraße die Verbindung zur Bahn, weil man so nicht die Bahnschranke passieren muss. An dieser Stelle, in der mit parkenden Autos engen Dorfstraße, hatte es auch schon die ersten Beschwerden der Anlieger gegeben. Für die MVV-Fahrplanmacher sind diese Proteste gegen Busse fester Bestandteil des Alltags.

„Lang ersehnter Wunsch geht in Erfüllung“

„Ein lange ersehnter Wunsch geht in Erfüllung“, sagte Landrat Helmut Petz, der sich selbst als begeisterten Nutzer des ÖPNV beschrieb. „Es geht hier nicht um die schnellste Verbindung“, betonte auch er, „sondern darum, dass wir alle Leute mitnehmen. Nur so hat der ÖPNV eine Zukunft.“ Der Landkreis habe die Buslinie auch bewusst gleich für sechs Jahre beschlossen, weil Bürger neue Möglichkeiten erst entdecken müssten. Nach ein bis zwei Jahren soll der MVV die nach Haltestellen erfassten Fahrgastzahlen ansehen und eventuell schon erste Schlüsse ziehen. Sollte der Bus des Unternehmens Hadersdorfer gut angenommen werden, dann könnte zu dem derzeitigen Fahrplan von Montag bis Freitag noch der Samstag dazukommen.

Besonders gut gelaunt war bei der offiziellen Eröffnungsfahrt die Langenbacher Bürgermeisterin Susanne Hoyer. Sie war diejenige, die den Bus mit einer Flasche Sekt taufte – in der Hoffnung, dass die Linie 688 gut angenommen wird und sie die Attraktivität der beteiligten Gemeinden steigert.

