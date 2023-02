Neue Ordnung am Zollinger Sportgelände gegen das Park-Chaos

Von: Andrea Beschorner

Die Parkplätze rund um das Zollinger Sportgelände sollen neu angeordnet werden. © dpa/Julian Stratenschulte

Wie sollen die Parkplätze am Sportgelände in Zolling künftig angeordnet sein? Drei Varianten gibt es, dem Gemeinderat lagen sie in der jüngsten Sitzung vor. Entschieden wird demnächst erst.

Zolling – Die Parkmöglichkeiten rund ums Zollinger Sportgelände sollen neu angeordnet werden. Den entsprechenden Grundsatzbeschluss haben die Gemeinderäte bereits im vergangenen Sommer gefasst. Hintergrund ist, dass – wenn ein Fußballspiel in Zolling ausgetragen wird – auf der gekiesten Fläche ohne Parkvorgaben und Markierungen regelmäßig das Chaos ausbricht. Im Sommer, wenn der Regen auf sich warten lässt, staubt es dort gewaltig, bei Regen wird regelmäßig der Kies ausgespült. Kurzum: Es muss was passieren, die Vorbereitungen sind auch bereits angelaufen.

Bürgermeister Helmut Priller informierte in der Sitzung das Gremium zunächst einmal darüber, was schon alles erledigt ist: Kürzlich konnte die Baugrubenuntersuchung abgeschlossen werden. Dabei hat man im Bereich der Fahrspur ein Kohleschlackeschicht gefunden, „vermutlich ein Geschenk des Kraftwerks, das man damals eingebaut hat, um eine gute Tragfähigkeit zu gewährleisten“. Das Problem: Würde man diese 20 Zentimeter dicke Schicht im Zuge der Parkplatz-Neugestaltung ausbauen, müsste man sie kostenintensiv entsorgen. Jetzt stehen als nächstes genau deshalb Tests an, ob die Schicht trotz Umbau belassen werden kann und der weitere Aufbau einfach draufgepackt wird.

Auch wurden die Naturschutzrechtlichen Belange, die für das Grundstück eventuell zum Tragen kommen, bereits abgeklopft. Hier hatte Priller gute Nachrichten: Das Grundstück liegt nicht im Landschaftsschutzgebiet, sondern grenzt lediglich an ein FFH-Gebiet an.

Drei Planungsvarianten hatte das Ingenieurbüro Wipfler-Plan bereits ausgearbeitet. Die hatten die Gemeinderäte zwar in ihren Unterlagen, Details darüber wurden in der Sitzung jedoch nicht diskutiert. Um den Gemeinderäten die drei Varian-ten direkt vor Ort zu präsentieren, werden die Flächen ausgesteckt und der Planer erläutert dem Gremium seine Pläne am 3. März bei einem Vor-Orttermin. „Ich hätte es besser gefunden, sich mit dem Büro zusammenzusetzen und auszutauschen, bevor die Pläne angefertigt wurden“, kritisierte Karl Toth. Denn beim Blick auf besagte Pläne habe er schon viele Punkte ausgemacht, „die so einfach nicht funktionieren, wie sie aktuell auf dem Plan dargestellt sind“. Der Rathauschef wies die Kritik jedoch zurück, er sei nicht der Meinung, etwas versäumt zu haben, „weil da viel investiert wird und wir bedächtig und umsichtig mit dem Geld umgehen müssen“. Deshalb sei es ihm wichtig gewesen, einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Die Kosten, die das Projekt verschlingen wird, sind tatsächlich nicht ohne: Varianten I und II würden laut erster Schätzungen rund 665 000 Euro kosten, die dritte, aufwändigere 775 000 Euro.

Karlheinz Wolf regte noch an, zu überprüfen, ob nicht eine Hochwasserschutzvorrichtung, die man auf die Schnelle selbst aufbauen kann, im Zuge der Neugestaltung berücksichtigt werden könnte. Die Anregung nahm der Bürgermeister mit auf, wenngleich er darauf hinwies, dass das Hochwasser im Bereich des Sportgeländes sehr genau vorhersehbar sei und man 24 Stunden Zeit habe, um eine Sperre zu errichten. „Beim letzten Hochwasser haben wir innerhalb von vier Stunden reagieren müssen“, betonte Stephan Wöhrl, weshalb das Thema durchaus wichtig sei.

Am Ende nahmen die Gemeinderäte einstimmig die Pläne samt Kostenschätzung zur Kenntnis, auf deren Grundlage sie am 3. März mehr Details vor Ort am Sportplatz erfahren werden.

