Parkplatz-Neugestaltung am Zollinger Sportgelände sorgt für Diskussion

Aus dem Gemeinderat

Von Andrea Hermann schließen

Die Parkplätze am Sportgelände in Zolling sollen neu angeordnet werden. Wie die Neugestaltung aussehen könnte, darüber wurde jüngst im Gemeinderat diskutiert.

Zolling – Ein „hochinteressantes Thema“ ist laut Bürgermeister Helmut Priller die Neugestaltung bzw. Neuordnung der Parkplätze am Zollinger Sportgelände. Auf dem Areal sollen laut Rathauschef „möglichst viele Parkplätze“ untergebracht werden – und das Ganze maximal geordnet. Kürzlich fand ein Treffen statt, bei dem einige Gemeinderäte sowie Vertreter des Sportvereins und des Planungsbüros über die Situierung der Parkplätze diskutierten. Am Dienstag galt es für die Gemeinderäte, über acht Punkte abzustimmen und damit dem Planer „die Wünsche des Gemeinderats an die Hand zu geben“, so Priller.

Einig war sich das Gremium, dass auf der südlichen Grundstücksseite zwischen den Baumreihen doppelreihige Schrägparkplätze entstehen sollen. Die vorhandene Betonstraße soll entfernt und durch eine Kiestragschicht mit Asphaltdecke ersetzt werden. Auch herrschte Einigkeit darüber, dass im Norden des Grundstücks die Zufahrt nicht verbreitert und der Gehweg an der Kanalstraße nicht erweitert wird. CSU-Gemeinderat Stephan Wöhrl betonte, dass man jetzt „das Hauptaugenmerk auf die Parkplätze legen“ sollte.

Und genau hier wurde es knifflig. Die große Frage war: Sollen die Parkplätze mit Rasenfugenpflaster (Kosten: rund 225 000 Euro) oder Schotterrasen (Kosten: rund 190 000 Euro) hergestellt werden? Der Vorteil von Schotterrasen: „Die Wasserdurchlässigkeit ist sehr hoch“, betonte Priller. Zudem hätte man durch das Gras eine „Grünwirkung“. Kombiniert mit einer Markierung, könnte „das Parken geordnet stattfinden“, ist der Bürgermeister überzeugt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

CSU-Gemeinderat Gottfried Glatt war da anderer Meinung: „Die Schotterflächen sind so dicht – da versickert nichts.“ Zudem warnte er vor Kuhlen und Löchern. „Die Folgekosten sind enorm, wenn man das sauber halten will.“ Diese Meinung teilten nicht alle. Als Beispiel wurden die Parkplätze in Haag und am Sportgelände des FC Moosburg genannt, bei denen man mit Schotterrasen gut fahre. Letztlich sprachen sich die Gemeinderäte mit 11:5 Stimmen für Schotterrasen aus.

Für Diskussion sorgte auch die Frage, ob „der geplante Radweg auf dem Parkplatz mitasphaltiert und mit einer Fahrbahnmarkierung gekennzeichnet oder extra gepflastert werden soll“. Dabei zeigte sich ÜWG-Gemeinderat Klaus Unger überrascht, dass in Sachen Radweg offenbar schon eine Entscheidung gefallen ist. Dem war aber nicht so, weshalb über unterschiedliche Varianten diskutiert wurde – angefangen von der grundsätzlichen Notwendigkeit eines Radwegs (Christian Wiesheu: „Da fährt doch keiner.“) über Pflastersteine mit und ohne Radweg-Markierung bis hin zur Asphaltdecke mit und ohne Radweg-Bereich.

Von der mehrheitlichen Entscheidung pro Pflaster ohne Markierung zeigte sich Helmut Priller nicht begeistert: „Wir diskutieren den Radweg weg, obwohl er unwesentlich mehr Geld kostet.“ Um noch zu einer guten Lösung zu kommen, sagte er: „Ich finde Pflaster in Ordnung, aber es soll ein abmarkierter Radweg entstehen“ – zum Schutz von Radfahrern und Fußgängern. Letztlich nahm das Gremium Prillers Alternativ-Vorschlag mehrheitlich an.

Alle Fahrbereiche auf dem Parkplatz werden mit Betonpflaster errichtet, wenngleich Bernd Hoisl (ÜWG) gerne Asphalt gesehen hätte. Die Randsteine werden in Beton (nicht Granit) gehalten.

Abschließend wurden alle acht Punkte als Paket abgesegnet – einstimmig. Nun ist der Planer gefordert, eine schöne Lösung für das Sportplatz-Gelände in Zolling zu finden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.