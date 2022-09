Pilgerreise mal anders: Zwei aus Freisinger Landkreis fahren mit dem Rad in die Ewige Stadt

Sebastian Riedmaier und Peter Winsczyk haben sich mit dem Rad aufgemacht zu einer Pilgerreise. © privat

Sie haben es wieder getan: Sebastian Riedmaier und Peter Winsczyk haben sich mit dem Rad aufgemacht zu einer Pilgerreise. In diesem Jahr ging es nach Rom – 1392 Kilometer bis zum Petersplatz.

Oberappersdorf/Mauern/Rom – Nachdem sie 2021 nach Santiago de Compostela radelten (wir berichteten) unternahmen Sebastian Riedmaier und Peter Winsczyk aus Oberappersdorf bzw. Mauern in diesem Jahr im August erneut eine Pilgerreise mit dem Fahrrad: Sie fuhren von der Haustüre weg knapp 1400 Kilometer nach Rom. „Nach dem Jakobsweg war eine Fahrt über die Alpen und dann durch die Toscana und Umbrien bis in die Ewige Stadt schon länger ein Traum von uns. Dieses Jahr haben wir es angepackt“, berichtet Riedmaier.

Am 12. August ging es los. Zuerst auf dem Isarradweg nach Landshut und dann auf dem Isar-Vils-Radweg über Geisenhausen und Vilsbiburg Richtung Mühldorf. Die sehenswerte Stadt mit historischem Kern liegt an der nördlichen Innschleife. Zielort des ersten Tages war Garching an der Alz. Wegen der Ferienzeit wurden die ersten fünf Übernachtungen schon vor der Reise fest gebucht. „Wir schliefen überwiegend in Privatunterkünften oder einfachen Gasthäusern und Pensionen“, erzählt Winsczyk, „Wir wurden an allen Orten freundlich aufgenommen.“

Am nächsten Tag ging es in Tittmoning über die Grenze und auf dem Innradweg nach Salzburg.

Idyllische Orte, imposante Naturlandschaften

Ein unvergessliches Erlebnis war der 410 Kilometer lange Alpe Adria Radweg. Von der Mozartstadt Salzburg ausgehend fährt man mitten durch den Nationalpark Hohe Tauern in den sonnigen Süden nach Kärnten und über die Grenzen Österreichs nach Italien bis an das Adriatische Meer. Vorbei an historischen Orten wie Bischofshofen oder Bad Gastein kommt man nach der Tauernschleuse ins sonnige Mölltal und folgt dann dem Drau-Radweg Richtung Spittal und Villach. Nach der Fahrt durch das majestätische Gebirge mit vielen Dreitausendern ringsum beginnt in Villach der wildromantische Teil dieses einmaligen Radweges. Die von vielen als „schönster Radweg Europas“ bezeichnete Route verläuft hier auf der aufgelassenen Bahntrasse der alten K+K-Bahn. Über viele Brücken und durch mehr als 20 Tunnel kommt man hier mit moderaten Steigungen über Tarvis und Udine bis nach Grado.

Durch wilde Schluchten, vorbei an beschaulichen Dörfern und hohen Wasserfällen – und alles auf bestens ausgebauten Fahrbahnen. „Das war ein echtes Erlebnis“, sind sich beide einig. Durch Friaul und Venetien bis an den Fuß des Apennin Ab Udine führte die Route rund 300 Kilometer quer durch Oberitalien. Vorbei an den Weinfeldern des Friaul und den Badeorten von Venetien ging es über Venedig und Ferrara bis nach Bologna, dem Tor zum Apennin. Hier begann der bergige Teil der Reise mit vielen knackigen Anstiegen. Allein auf der Strecke nach Florenz sind fast 2000 Höhenmetern zu überwinden. „Es war schon richtig anstrengend, aber die atemberaubende Bergwelt mit tollen Panoramen hat uns für alle Mühen belohnt“, erinnern sich die beiden.

„Buongiorno, buona gente!“ – „Guten Tag, ihr guten Menschen!“ Mit diesem Gruß auf den Lippen durchschritt Franz von Assisi im Jahre 1209 zum ersten Mal das Rietital auf seinem Weg zum Papst. Noch heute findet man auf dem Franziskusweg viele freundliche und hilfsbereite Menschen, die den Pilger herzlich empfangen. Die rund 500 Kilometer von Florenz nach Rom stellen eine echte Herausforderung für Körper und den Kopf dar. Man überwindet immer wieder steile Anstiege, fährt durch unberührte Natur und man kommt an Städten und Klöstern vorbei, die viel von der Geschichte des heiligen Franz von Assisi erzählen. Die Route führte von Florenz über Arezzo, Perugia, Assisi, Cortona, Terni und Poggio Mirtete nach Rom. „Meist schliefen wir im Zentrum der Orte und konnten am Abend die historischen Altstädte zu Fuß erkunden“, berichtet Riedmaier. „Es war ein Erlebnis, das tägliche Etappen-Bier auf den zentralen Plätzen zu genießen!“

Am Tiber entlang direkt zum Vatikan: Abschlussfoto

Die letzten 50 Kilometer sind etwas für Genießer: Man rollt ohne Steigungen am Tiber entlang und kommt auf dem Fahrradweg fast direkt bis zum Vatikan. Nach 1392 Kilometer hatten die beiden es geschafft – sie standen am 25. August gegen Mittag vor dem Petersdom. Glücklich, dass die lange Reise ohne jegliche Panne ablief und nichts passiert ist.

Das Wetter hatte mitgespielt: in den 14 Fahrtagen gab es nur einen einzigen Regenschauer. „Die Regenklamotten haben wir nur 15 Minuten getragen!“ Ansonsten herrschte schönstes Sommerwetter mit Temperaturen von mindestens 30 Grad. Ein Tag in Rom bildete den Abschluss der Reise. Am 27. August wurden die Räder zerlegt, und der Flixbus brachte die Radler zurück nach München. Trotz flotter Fahrt und ohne Stau dauerte die Fahrt fast 14 Stunden, was gutes Sitzfleisch erforderte. Doch das war bestens trainiert, nachdem die beiden auf der Hinfahrt fast 100 Stunden im Sattel der Räder gesessen hatten . . . (ft)

