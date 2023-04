Prost, auf die Kreativität von Friedrich Kalpenstein: Neuer Provinzkrimi des Erfolgsautors erscheint am 2. Mai

Von: Andreas Beschorner

Eine Riesengaudi haben Autor Friedrich Kalpenstein sowie Schauspieler und Hörbuchsprecher Helmfried von Lüttichau immer, wenn sie sich treffen. © privat

Dass ihm der Provinzkrimi mindestens genauso liegt, wie die Herbert-Reihe, den Beweis hat Autor Friedrich Kalpenstein längst erbracht. Am 2. Mai erscheint „Prost, auf die Feinschmecker“.

Palzing – Bis der „Herbert“-Film erscheint, dauert es noch, Ben Valdern hat für Mallorca und Ballermann momentan keine Zeit, und mit Helmfried von Lüttichau zu arbeiten, ist ein Genuss. Es gibt viel Neues zu berichten aus dem Leben und Schaffen des Friedrich Kalpenstein, von seinen Helden wie Herbert und Hauptkommissar Tischler und seinem singenden zweiten Ich.

„Ich muss mich wieder mehr bewegen“, gesteht Friedrich Kalpenstein. Will heißen: In den vergangenen Monaten hat der Erfolgsautor aus Palzing sehr viel und sehr lange am Schreibtisch gesessen. Ein Resultat dieser harten Arbeit: Das Buch, das E-Book und das Hörbuch von „Prost, auf die Feinschmecker“ erscheinen am 2. Mai.

Dass der deutsche Schauspieler, Synchronsprecher und Lyriker Helmfried von Lüttichau auch diesen Provinzkrimi eingelesen hat, das macht Kalpenstein noch immer stolz. Er habe Lüttichau bei dessen Arbeit sozusagen über die Schulter schauen können – faszinierend sei das gewesen und außerdem habe man eine riesen Gaudi gehabt, erzählt der Autor. Ein anderer Grund, weshalb Kalpenstein in der jüngsten Vergangenheit so lange am Schreibtisch saß, ist die Fortsetzung der so erfolgreichen Reihe mit Hauptkommissar Tischler: Im Herbst erscheint Teil 8 mit dem Titel „Prost, auf die Pfennigfuchser“, Teil 9 und 10 sind auch schon in Arbeit, zudem startet Kalpenstein zwei weitere Reihen aus seiner Feder, über die er noch nichts verraten will.

Seitdem er sich als Autor selbstständig gemacht hat und seitdem das Schreiben nicht nur seine Berufung, sondern auch sein Beruf ist, ist das Arbeitspensum eben schon ein anderes geworden als zuvor, erklärt Kalpenstein.

Mit „Prost, auf die Gaukler“ ist Friedrich Kalpenstein aktuell auf Lesetour. Das neueste Werk aus der Provinzkrimi-Reihe heißt Prost auf die Feinschmecker und erscheint am 2. Mai – auch als E-Book und Hörbuch. © privat

Aber auch die „Herbert“-Reihe beschäftigt ihn. Denn ein Buch aus dieser Serie – nämlich „Wie Champagner“ – wird verfilmt. Die Vorbereitungen dazu laufen schon eine längere Zeit, doch es gebe so viel zu beachten und abzuklären, das habe er „nie zu denken gewagt“, beschreibt Friedrich Kalpenstein diese Erfahrung. Da seien die Verhandlungen mit Geldgebern, dann war da Corona, außerdem gebe es ganz viele Kleinigkeiten, „die viel Zeit fressen“. Auch wenn dieser „Rattenschwanz“ an Themen viel Zeit und viele Gedanken in Anspruch nehme, freue er sich schon jetzt auf den Film. Wann der aber endlich auf die Kinoleinwand kommt, könne er jedoch beim besten Willen nicht auch nur annähernd sagen.

Ben Valdern macht heuer mal Pause

Pause hat in diesem Jahr allerdings Ben Valdern. Die Hauptperson aus Kalpensteins Roman „Gruppentherapie“, die in Person von Kalpenstein dann auch noch zum erfolgreichen Malle-Stimmungshit-Sänger wurde, bleibt in diesem Jahr leise. Er habe momentan einfach keine Zeit, als Ben Valdern auch noch neue Lieder aufzunehmen, bedauert der Autor und Sänger – auch wenn er immer wieder mal in den Farm Studios von Kalle Wallner und Yogi Lang in Attaching vorbeischaut.

Dafür gibt es etwas anderes Neues: Alle drei bis vier Wochen veröffentlicht Kalpenstein einen Newsletter, den man über seine Homepage kalpenstein.de/newsletter abonnieren kann und in dem Dinge zu finden sind, die sich in seinen Facebook- und Instagram-Auftritten nicht finden – beispielsweise ein Exklusiv-Interview mit Hauptkommissar Constantin Tischler.

Gendern, ohne dass es holprig wird

Und so sind die Tage des Friedrich Kalpenstein mit Schreiben und Promotion, mit Lesungen und allerhand neuen Projekten gut gefüllt, fesselt er sich – freiwillig freilich – an den Schreibtisch. Und dann ist da noch ein Thema, das auch einen Humor-Autor wie Friedrich Kalpenstein beschäftigt: gendern. Das als Autor umzusetzen, „ohne dass es holpert“, sei schwierig. Oft behelfe er sich derzeit mit einem Kniff: „Wer ist wohl der Mörder?“, fragt eine Romanfigur. „Oder die Mörderin!?“, antwortet ihr Dialogpartner. Man muss eben erfinderisch sein, um als Autor Erfolge zu feiern. In diesem Sinne: Prost, auf die Kreativität.

