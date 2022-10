Raus aus der Kohle: Kraftwerk Zolling geht nächsten Schritt hin zur Klimaneutralität

Im Kohlekraftwerk Anglberg gehen langsam die Lichter aus. Der Gemeinderat Zolling hat den Weg hin zur Klimaneutralität mit einem Beschluss geebnet und genehmigte auch den vorzeitigen Baubeginn für das neue Vorhaben. © Lehmann

Strom und Wärme sollen im Kraftwerk Zolling bald klimaneutral erzeugt werden. Der nächste Schritt dafür ist getan.

Zolling/Anglberg - In der Sitzung am Dienstag gewährten die Zollinger Gemeinderäte das gemeindliche Einvernehmen für den vorzeitigen Baubeginn nach den Vorgaben des Bundesimmissionsschutzgesetzes. Um aus der Kohleverstromung aussteigen zu können, wird die Betreiberfirma kräftig investieren. Geplant ist ein Gasmotorenkraftwerk, das zunächst mit Erdgas, mittelfristig jedoch mit Biogas und Wasserstoff laufen soll. Als Standort ist ein ehemaliger Kohlelagerplatz im südwestlichen Bereich des Kraftwerksgeländes vorgesehen. Das habe den Vorteil, dass man keine neuen Flächen versiegeln müsse, heißt es vonseiten der Firma. Das geplante Wärmekraftwerk wird an ein Hochdruckgasleitungsnetz angeschlossen, das im östlichen Bereich am Kraftwerk vorbeiführt. Sämtliche anfallende Prozessabwässer seien auf dem Baugrundstück zu sammeln und gegebenenfalls zu entsorgen, oder bei einer Einleitung in die kommunale Entwässerungsanlage durch technische Maßnahmen so zu reinigen, dass es der Abwassersatzung der Gemeinde Zolling entspräche, forderte die Gemeinde.

Die naturschutzfachlichen Belange des Landschaftsschutzgebiets Ampertal im Landkreis Freising sollen nun von der Regierung von Oberbayern geprüft werden. Als weitere Auflage vonseiten der Gemeinde Zolling werde eine farbliche Fassadengestaltung am Neubau gefordert, betonte Bürgermeister Helmut Priller. „Vom Boden her grün und gen Himmel blau“ solle es werden. Damit werde das Landschaftsbild durch das Bauwerk möglichst wenig beeinträchtigt.

Dass die Gemeinde hinsichtlich des vorzeitigen Baubeginns keine Bedenken habe, das bekräftigten die Räte einstimmig.

Maria Martin

