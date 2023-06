Wechsel ins Schulamt: Rektor Thomas Dittmeyer hat die Zollinger Schule verlassen

Von: Andreas Beschorner

Dreieinhalb Jahre war Thomas Dittmeyer Schulleiter in Zolling. Nun ist er ins Schulamt gewechselt. © fkn

Dreieinhalb Jahre lang war Thomas Dittmeyer Rektor an der Grund- und Mittelschule Zolling. Doch nun ist der Pädagoge ins Schulamt gewechselt.

Zolling – Im August 2019 hatte die Zollinger Grund- und Mittelschule mit Thomas Dittmeyer einen neuen Schulleiter bekommen. Zum Schuljahresbeginn 2023/2024 wird man wohl wieder einen neuen „Chef“ begrüßen können. Denn Thomas Dittmeyer hat nach rund dreieinhalb Jahren Rektoratsbüro in Zolling ins Freisinger Schulamt gewechselt. Das FT hat bei Dittmeyer nachgefragt.

Das war ja ein relativ kurzes Gastspiel in Zolling. Was hat Sie bewogen, die neue Stelle anzunehmen?

Was Sie als „Gastspiel“ in Zolling bezeichnen, war eine schöne, intensive Zeit in einem tollen Schul- und Gemeindeumfeld. Ich war dort nicht zu Gast, sondern fühlte mich zuhause. In der Gesamtschau war mein bisheriger beruflicher Weg immer wieder von Veränderungen geprägt. Diese waren aber nicht „von langer Hand“ geplant, sondern ergaben sich oft eher beiläufig. Ein grundsätzliches Interesse für die Aufgabenfelder im Schulamt und ein Einblick war durch die vielen Kontakte, die ich als Schulleiter mit dem Schulamt hatte, schon immer gegeben. So kam es dann nach reiflicher Überlegung zur Bewerbung auf diese Stelle.

Haben Sie in Zolling noch selbst unterrichtet? Fehlt Ihnen das jetzt nicht? Vermissen Sie die Schüler?

Aufgrund meiner verschiedenen Tätigkeiten und Aufgaben kam es eher selten zu unterrichtlichen Einsätzen. Diese habe ich aber sehr genossen. Wegen der Arbeit mit Schülern wurde ich einmal Lehrer, insofern vermisse ich die Kinder insgesamt schon. Allerdings bleibt der Kontakt mit unserem Schulnachwuchs durch die vielen Unterrichtsbesuche bestehen, die in meinem Aufgabenbereich liegen.

Was macht die neue Aufgabe so reizvoll?

Ganz speziell hier in Freising haben wir ein durch verschiedenste berufliche Vorerfahrungen geprägtes Leitungsteam im Schulamt, was ich als sehr förderlich für unsere vielfältige Arbeit erachte. Es ist überdies ein gutes Miteinander mit unserer fachlichen Leitung, Schulamtsdirektorin Sigrid Heck und meiner Kollegin Dr. Petra Maier-Hundhammer genauso wie mit unserem Verwaltungsteam.

Was sind denn eigentlich die Aufgaben eines Schulrats? Das klingt nach sehr viel Verwaltung.

Es ist ein interessanter Mix aus Schuljahresplanung, Schulverwaltung, Personalverantwortung und -entwicklung, Schulentwicklung, Zusammenarbeit mit den vorgesetzten Behörden und vielem mehr. Eine zentrale Aufgabe ist das Klassenbildungsverfahren und die Lehrerzuteilung für das jeweilige neue Schuljahr, wobei versucht wird, den Bedarf der einzelnen Schulen so gut wie möglich zu bedienen und dabei auch auf spezielle Bedürfnisse einzugehen.

Können Sie schon verraten, wer Ihre Nachfolge in Zolling antritt?

Diese Personalentscheidung läuft über ein Bewerbungsverfahren bei der Regierung von Oberbayern. Ich bin zuversichtlich, dass es da für das neue Schuljahr eine passende Lösung geben wird.

