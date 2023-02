Rückblick und Ausblick: Zollings Bürgermeister im großen Jahresinterview

Von: Andreas Beschorner

Gefährliche Kreuzung: Die Verkehrssicherheit auf der Staatsstraße 2054 konnte 2022 nicht wie geplant realisiert werden und steht für 2023 auf der Agenda. © zz

Wie blickt Zollings Bürgermeister Helmut Priller auf 2022 zurück? Und worauf fokussiert er sich im neuen Jahr? Im Interview gab er nun ausführlich Auskunft.

Zolling – In Zolling will Bürgermeister Helmut Priller die Corona-Pandemie nur noch im Rückblick sehen. Seine Aufmerksamkeit und seine Energie richtet sich in die Zukunft – eine Zukunft ohne Windrad im Gemeindegebiet, aber mit einer 40 Hektar großen Freiflächen-Photovoltaikanlage. Was den Rathauschef in 2022 beschäftigt hat und was er sich für 2023 vornimmt – im Jahresinterview mit dem Freisinger Tagblatt verrät er es.

Mit welchem Wort würden Sie das Jahr 2022 als Bürgermeister charakterisieren?

Dynamisch.

Was waren die Herausforderungen im vergangenen Jahr?

Die Auswirkungen der letzten Jahre sowie die Folgen des Kriegs haben wir auch in Zolling stark gespürt. Die Gemeinde musste an vielen Stellen die Schrauben anziehen. Doch ist es wichtig, die Auswirkungen für die Gemeinde und ihre Bürger möglichst mit Umsicht und Vorsicht anzugehen, um diese für alle möglichst zielführend und „erträglich“ zu bewältigen. In der Verwaltungsgemeinschaft waren wir im vergangenen Jahr mehr als zuvor mit einer hohen Personalfluktuation konfrontiert. Neue Arbeitsformen stellen uns in der Verwaltung vor neue Herausforderungen, denen wir aber stetig mit der Schaffung von flexiblen Arbeitsmöglichkeiten versuchen zu begegnen. Dennoch bleibt die Gewinnung von geeignetem Fachpersonal für Verwaltung, Kinderbetreuung und für den Bauhof ein Brennpunkt.

Wie haben sich die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg auf die Arbeit in der Gemeinde und die Projekte ausgewirkt?

Die Pandemie habe ich im vergangenen Jahr nur noch rückblickend gesehen. Wichtig war es, den neuen Herausforderungen Raum zu geben. An dieser Stelle möchte ich dem Helferkreis Zolling zusammen mit der Nachbarschaftshilfe meinen Respekt und Dank aussprechen. Ohne großes Zutun seitens der Verwaltung sowie ohne auf Richtlinien seitens der Regierung zu warten, wurde binnen kürzester Zeit eine enorme Leistung bei der Betreuung und Unterbringung der Geflüchteten erbracht. Allen Ankommenden konnte geeigneter Wohnraum zur Verfügung gestellt werden – dies auch Dank der überaus großen Hilfsbereitschaft der Gemeindebürger.

Welche Ziele haben Sie erreicht? Und welche nicht?

Ein großes erreichtes Ziel ist die Transparenz unserer Arbeit – Bürgernähe und ein offenes Ohr für alle Anliegen. Das haben wir gemeinsam mit dem Gemeinderat auch im letzten Jahr bei vielen Projekte wieder bewiesen. Bestes Beispiel ist ein Antrag von Jugendlichen aus dem Ortsteil Appersdorf, die einen Bürgerantrag für einen Dirtpark gestellt haben, der nun 2023 als Gemeinschaftsprojekt umgesetzt wird. Spielplätze wurden auf Antrag aus der Bevölkerung saniert. Es zeigt mir einmal mehr, wie wichtig es ist, die Bürger in die Prozesse einer Gemeinde miteinzubinden.

Bürgermeister Helmut Priller ist stolz auf das Engagement der Zollinger Bürger. © privat

Große Fortschritte wurden auch in puncto Hochwasserschutz geschafft. Zusammen mit Planungsbüros geht man hier in die finale Phase beim Planen und Bau von Rückhaltebecken für die Zuläufe wie zum Beispiel vom Flitzinger Bach zur Amper. Offen bleibt leider das Projekt Betreutes Wohnen, da es nach wie vor an einem geeigneten möglichen Grunderwerb fehlt. Die Gemeinde benötigt 2000 bis 3000 Quadratmeter für die Realisierung des Projekts. Ich hoffe sehr, mit dem Arbeitskreis Betreutes Wohnen hier weiterzukommen. Die Verkehrssicherheit, gerade an der Querung der Staatsstraße 2054, Höhe Flitzinger Straße, ist auch eines der Projekte, die ich leider 2022 nicht wie geplant vorantreiben konnte.

Ein Dauerbrenner sind die Radwege. Ist schon abzusehen, wann und wie es da mal weiter vorangeht?

Hier darf ich betonen, dass die Gemeinde diesbezüglich ihre Hausaufgaben gemacht hat. Der Grunderwerb bis zu den Ortsgrenzen ist schon lange getätigt. Dem staatlichen Bauamt, welches für den Erwerb außerhalb unserer Gemeindegrenzen in der Verantwortung steht, haben wir unsere volle Unterstützung angeboten – für weitere Schritte befinden wir uns leider in Warteposition. Die Stadt Freising ist jetzt am Zug. Immerhin konnte ich bereits in der Ortsteileversammlung in Palzing im Oktober 2022 eine erste Planung für den Radweg von Palzing nach Haindlfing vorstellen, ein Maßnahmenbeginn wurde uns hier noch für 2023 mitgeteilt.

Abruptes Ende: Der Radweg zwischen Zolling und Erlau endet an der Kühbachbrücke. © zz

Ein großer Schritt für die Sicherheit des Radverkehrs wurde bereits innerorts umgesetzt mit der Einführung der 30er-Zonen in Appersdorf und Palzing. Das bereits 2021 in Auftrag gegebene Radwegekonzept für den Innenbereich Zolling befindet sich in der finalen Phase und sollte uns zeitnah vorliegen. Auch bei der Radwegeverbindung von Zolling nach Erlau können wir nur unterstützend mitwirken, um das fehlende Teilstück von der Gemeindegrenze an der Kühbachbrücke bis zum bereits erstellten Radweg in Erlau fertig zu stellen. Auch hier warten wir vonseiten des Staatlichen Bauamts auf Grunderwerbspläne.

Wie war 2022 die Stimmung im Gemeinderat?

Harmonisch. Die Zusammenarbeit stets zielführend und konstruktiv. Es ist ein Gremium, das sich auf Augenhöhe begegnet und den Blick immer auf schnelle und dem Gemeinwohl dienende Entscheidungen und Ergebnisse gerichtet hat. Anträge aus den Fraktionen werden immer offen angenommen und behandelt. Als Beispiel möchte ich die Umsetzung der 30er-Zonen im Gemeindegebiet, ein Antrag seitens der CSU, nennen, der maßgeblich zur Verkehrssicherheit beiträgt und dank der Verwaltung schnell und unkompliziert umgesetzt wurde.

Was haben Sie sich als Rathauschef für 2023 vorgenommen? Was steht auf der Agenda?

Wie bereits erwähnt, ist das Betreute Wohnen ein Ziel, das ich hoffe und versuche, 2023 endlich weiter voranzutreiben. Der Hochwasserschutz wird auch 2023 weiter ein großes Thema sein, welches wir aber schon seit langem in enger Zusammenarbeit mit Planungsbüros angehen. Im Frühjahr 2023 ist eine Klausurtagung angesetzt, in der das Gemeinderatsgremium mit Unterstützung von Fachplanern an der zukünftigen Ortsentwicklung für Zolling arbeitet. Wir wollen Möglichkeiten ausloten, Potenziale erkennen und erarbeiten, den Fokus gerichtet auf den sozialen Wohnungsbau und die Ganztagsbetreuung, die ab 2025 für Grundschüler verpflichtend zu gewährleisten ist.

Die Energiewende im Landkreis soll beschleunigt werden. Was steht an? Provokativ gefragt: Wie viele Windräder darf und soll es in Ihrer Gemeinde geben?

Natürlich haben wir uns stark mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Die Pfiffig-Studie des Landkreises Freising, die Potenzialflächen für Photovoltaikanlagen aufzeigt und aktuell veröffentlicht wurde, oder die Karte für die möglichen Standorte von Windkraftanlagen haben gezeigt, dass durch die Siedlungsstruktur der Gemeinde Zolling auch nach den neuen Richtlinien ein Bau von Windrädern nicht umsetzbar ist. Die Gemeinde hat zur Thematik der Energiewende in der Januarsitzung mit einem Grundsatzbeschluss für eine PV-Anlage auf einer Fläche von 40 Hektar die Weichen gestellt, die den Energieverbrauch unserer Gemeinde um das Sechsfache abdecken wird.

2023 sind Landtagswahlen – immer ein guter Zeitpunkt, Wünsche zu äußern. Welche Wünsche und Forderungen haben Sie an die Staatsregierung?

Ich wünsche mir mehr Kontakt zu den Wahlkreisabgeordneten – und den nicht nur beschränkt auf den Zeitraum sechs Monate vor einer Wahl. Hier vermisse ich einen kontinuierlichen Austausch. Während einer Wahlperiode ist es sehr still um unsere Abgeordneten. Ein regelmäßiger Dialog, gerne auch auf Bezirksebene, wäre wünschenswert.

Mit welchem Wort würden Sie am 31.12.2023 das dann vergangene Jahr gerne charakterisieren?

Atemberaubend.

