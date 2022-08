Security an der Asylunterkunft in Zolling verschlingt 50.000 Euro monatlich - Kritik an hohen Kosten wird immer lauter

Von: Andreas Beschorner

50 000 Euro verschlingt die Security an der Zollinger Gemeinschaftsunterkunft – eine Art Pilotprojekt der Regierung, das verstärkt kritisiert wird. Braucht es eine Security? Stephan Griebel Vorsitzender des Helferkreises Zolling für Asyl und Integration © Beschorner

Die Kritik an der teuren und offenbar überflüssigen Security der Asylunterkunft Zolling wächst. Sie soll verschwinden.

Zolling – Dass bei der Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Zolling seit zwei Jahren Security-Kräfte im Einsatz sind, stößt allseits auf wenig Gegenliebe: weder beim Bürgermeister, noch beim örtlichen Helferkreis, noch bei den Bewohnern der Unterkunft. Und auch nicht bei Grünen-MdL Johannes Becher, der bei seiner politischen Sommerwanderung an der Amper entlang die Unterkunft besuchte. Es sind auch die Kosten: Der Einsatz der Security schlägt mit 50 000 Euro zu Buche – jeden Monat!

Eigentlich ist es ein Pilotprojekt der Regierung...

Man ist sich einig: Keine Security mehr in Zolling. Becher hatte mit seiner Stippvisite in Zolling ein Thema aufgegriffen, das bereits vor zwei Jahren für Unmut gesorgt hatte: Im Rahmen eines Gewaltschutzkonzepts der Regierung von Oberbayern war nicht nur ein Zaun um die damals seit vier Jahren bestehenden Asylunterkunft gezogen, sondern auch eine Security-Firma engagiert worden. Maria Els, damals Regierungspräsidentin von Oberbayern, war nach Zolling gekommen, hatte verkündet, Zolling sei eine Art Pilotprojekt, um zu klären, ob man diese Maßnahmen auch in anderen Gemeinschaftsunterkünften ergreifen solle.

Geldverschwendung: Da wären andere Investitionen sinnvoller

Seit zwei Jahren steht nun der Zaun, die Security ist vor Ort – und kostet 50 000 Euro pro Monat, wie Becher nun herausgefunden hat. Und das stößt dem Landtagsabgeordneten sauer auf: Das Geld könne man viel sinnvoller investieren, beispielsweise in Integrationsmaßnahmen stecken. Becher wird nun, so sagte er auf Nachfrage des FT, das Gespräch mit dem Innenministerium führen. Die erste Frage wäre, wie lange der Vertrag mit der Security-Firma eigentlich noch laufe. Dass man in großen Ankerzentren Security-Kräfte vor Ort habe, sie ja nachvollziehbar. Aber in einer Unterkunft mit derzeit rund 108 Geflüchteten sei das nach Bechers Ansicht überzogen.

Geflüchtete fühlen sich wie eingesperrt

Ähnlich sieht das Zollings Bürgermeister Helmut Priller: Den Geflüchteten durch einen Zaun und Sicherheitskräfte das Gefühl zu geben, eingesperrt und abgeschottet zu sein, statt die Integration zu fördern, sei kontraproduktiv. „Das ist wie Leben in einer Blase“ kritisiert Priller. Auch er ist der Ansicht, man könnte das Geld besser für Integrationsmaßnahmen wie gemeinsame Feste ausgeben.

Im Grunde gibt es nur abstrakte Risiken

Wichtig: Kommune und Helferkreis stünden bereit, sich da tatkräftig einzubringen. Das bestätigt Stephan Griebel, der Vorsitzende des Helferkreises Zolling für Asyl und Integration. Der Hintergrund, ein Gewaltschutzkonzept zu erarbeiten, sei ja „löblich“. Aber die Einfriedung des Gebäudes samt Security-Kräften finde man „nicht so toll“. „Braucht es wirklich 24/7 eine Security?“, fragt Griebel. Besser wäre doch aufsuchende Sozialarbeit.

Denn sollte es zu Vorfällen in der Gemeinschaftsunterkunft kommen, müsse die Security eh die Polizei rufen, dürfe selbst nicht tätig werden. Außerdem stelle sich die Frage, wer da eigentlich vor wem geschützt werden soll: Die Bewohner vor der Bevölkerung? Die Bevölkerung vor den Bewohnern? Die Bewohner untereinander? Das seien ja alles „abstrakte Risiken“. Vorfälle irgendeiner Art habe es in Zolling noch nie gegeben. Zudem habe man es in den vier Jahren, bevor die Maßnahmen der Regierung ergriffen wurden, „ganz wunderbar“ ohne Zaun und Sicherheitskräfte hinbekommen.

Immerhin: Die Regierung prüft die Sache

Jetzt, nach zwei Jahren, müsse überprüft werden, ob die Maßnahmen nötig waren und ob man sie aufrechterhalten solle. Griebel sagt, er sei mit diesem Ansinnen auch auf die Regierung zugegangen. Dort habe man ihm zugesagt, die Sache zu prüfen. Vielleicht sehe man dort die Situation inzwischen anders, hofft Griebel. Immerhin ist seit Beginn 2022 Konrad Schober neuer Regierungspräsident.

