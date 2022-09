Asylunterkunft in Zolling: Security wird zurückgefahren

Von: Andreas Beschorner

Die Zahl der Einsatzkräfte in der Asylunterkunft Zolling soll von drei auf zwei reduziert werden. Zudem ist vorgesehen, auf „temporäre Überwachung“ umzustellen. © Beschorner

Die Asylunterkunft in Zolling steht unter Security-Bewachung. Das allerdings könnte sich bald ändern. Ein Freisinger Abgeordneter hat sich eingeschaltet.

Zolling – 55.000 Euro monatlich für den Sicherheitsdienst in der Asylunterkunft in Zolling – das war dem Landtagsabgeordneten der Grünen, Johannes Becher, bei seiner Amperwanderung im Sommer sauer aufgestoßen. Jetzt hat eine Nachfrage von Becher beim Innenministerium Bewegung in die Sache gebracht. Möglicherweise kann Ende des Jahres der Sicherheitsdienst abgezogen werden. Die Anfrage Bechers an das Innenministerium bezog sich zum einen auf die Laufzeit des Vertrags mit dem Security-Dienst, zum anderen darauf, ob in allen Asylunterkünften in Oberbayern Sicherheitsdienste eingesetzt seien, und nach welchen Kriterien Security engagiert werde.

Die Antworten, die dem FT nun vorliegen, stimmen Johannes Becher positiv: Der Vertrag mit dem Dienstleister sei bis zum 31. März 2022 gelaufen, verlängere sich jeweils um sechs Monate, wenn er nicht bis spätestens drei Monate vor Ende der Laufzeit gekündigt werde. Sicherheitsdienste gebe es nicht in allen Gemeinschaftsunterkünften in Oberbayern, sondern nur dort, wo bestimmte Kriterien zutreffen und die Gegebenheiten dies erforderlich machten. In Zolling sei das der Fall gewesen, so das Innenministerium, weil die dort Untergebrachten, die Verwaltungsleitung und die Flüchtlingsintegrationsberatung sich „wegen zahlreicher übernachtender Besucherinnen und Besucher sowie regelmäßiger Verstöße anderer Bewohnerinnen und Bewohner gegen die Hausordnung unsicher fühlten“.

Innenministerium: Security hat Sicherheitslage verbessert

Gegenüber Mitarbeitern der Flüchtlings- und Integrationsberatung sei es sogar „wiederholt zu aggressiven Reaktionen während der Beratung und zu beklemmenden Begegnungen mit fremden Personen auf dem Unterkunftsgelände gekommen“. Mit dem daraufhin installierten Sicherheitsdienst habe man „positive Erfahrungen“ gemacht, schildert das Ministerium. Aufgrund dieser „verbesserten Sicherheitslage“, so die Antwort auf Bechers Anfrage weiter, sei nun geplant, ab jetzt die Zahl der Einsatzkräfte von drei auf zwei zu reduzieren.

Darüber hinaus sei zum nächstmöglichen Zeitpunkt vorgesehen, auf „temporäre Überwachung“ umzustellen. Im Klartext: Die Security ist dann nur noch außerhalb der Dienstzeiten der Verwaltung sowie an Wochenende und Feiertagen vor Ort. Man wolle ein Wiederaufflammen der Probleme verhindern, wolle die „positiven Entwicklungen“ auch nicht dadurch gefährden, dass man den Sicherheitsdienst zu schnell und vollständig abziehe.

Vollständiger Abzug des Sicherheitsdienstes könnte Ende des Jahres erfolgen

Deshalb soll Ende Dezember 2022 eine Evaluation der temporären Überwachung erfolgen. Sei die Situation „weiterhin ruhig und keine Verschlechterung eingetreten“, dann „kann ein vollständiger Abzug des Sicherheitsdienstes angedacht werden“, heißt es abschließend in dem Schreiben des Ministeriums.

Becher sieht diese Ankündigung, dass der Abzug der Security „in Aussicht gestellt wird“, positiv, zumal bei seinem Besuch im August vor Ort von einem anwesenden Vertreter der Regierung dies mit keinem Wort erwähnt worden sei. Ein Wermutstropfen in den Augen Bechers ist die Aussage des Ministeriums, das für die Security ausgegebene Geld sei zweckgebunden und könne nicht für andere Dinge, beispielsweise für Integrationsmaßnahmen, verwendet werden. Da werde er im Zuge der anstehenden Haushaltsberatungen nochmals nachhaken, versprach der Grünen-Abgeordnete.

Für Stephan Griebel vom Helferkreis Zolling ist die Aussage des Ministeriums „dann eine gute Nachricht, wenn das Geld in Sozialarbeit vor Ort gesteckt wird“. Grundsätzlich freilich wäre es auch gut, wenn die Security abgezogen würde, weil es dann den stets latent vorhandenen „Generalverdacht“ nicht mehr gebe.