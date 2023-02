Sieg mit Lesespaß „Luzifer junior – zu gut für die Hölle“

Zum Kreisentscheid des bundesweiten Vorlesewettbewerbs qualifizierten sich (vorne, v. l.) Florian Botor, Nepomuk Barz, Marie Maier, Jana Bessler, Mira Rüppner, Lena Seefried, Sarah Fieger, Madlena Kleebeck, Anna Röckl, Laura Vogler und Andrea Widhopf – zur Freude der Juroren (hinten, v. l.) Peter Hohmann, Cornelia Neudert und die Leiterin der Gemeindebibliothek Zolling, Kerstin Funk. © Martin

Nach dem Vorentscheid an 13 Landkreis-Schulen stand am Samstag der Kreisentscheid in der Mittelschule Zolling an. Für den Bezirksentscheid im März in Fürstenfeldbruck qualifizierte sich Andrea Widhopf aus Eching mit ihrem Lieblingsbuch: „Luzifer junior – zu gut für die Hölle“

Zolling – Elf Talente zeigten beim Kreisentscheid des bundesweiten Vorlesewettbewerbs am Samstag ihr Können. Auf Einladung der Leiterin der Zollinger Gemeindebibliothek, Kerstin Funk, fand dieser an der Grund- und Mittelschule in Zolling statt. Vorausgegangen war dieser spannenden Veranstaltung der Schulentscheid an 13 weiterführenden Schulen im Landkreis Freising.

13 Kinder qualifizierten sich für den Entscheid

Zunächst wurden dort die jeweiligen Klassensiegerinnen und Sieger ermittelt, danach die Schulsieger. Für den Kreisentscheid qualifizierten sich Florian Botor (Mittelschule Zolling), Andrea Widhopf (Imma-Mack-Realschule Eching), Lena Maria Seefried (Oskar-Maria-Graf-Gymnasium Neufahrn), Lina Schuhbauer (Jo-Mihaly-Mittelschule Neufahrn), Anna Röckl (Georg-Hummel-Mittelschule Moosburg), Marie Maier (Kastulus-Realschule Moosburg), Mihaijlo Zivanovic (Mittelschule Freising am Steinpark), Laura Vogler (Realschule Gute Änger Freising), Sarah Sophia Fieger (Camerloher-Gymnasium Freising), Madlena Elisa Glebe (Josef-Hofmiller-Gymnasium Freising), Nepomuk Barz (Karl-Meichelbeck-Realschule Freising), Jana Bessler (Dom-Gymnasium Freising) und Mira Rüppner (Realschule Au).

Die Kinder und Jugendlichen lasen vorbereitete Stellen aus selbst ausgewählten Büchern sowie Passagen aus unbekannten Werken vor. Weil sie kurzfristig erkrankt waren, konnten Mihaijlo Zivanovic und Lina Schuhbauer nicht am Wettbewerb in Zolling teilnehmen.

„Ich bin aufgeregt“, gestand Mira Rüppner aus der Klasse 6b an der Realschule Au. Kurz vor 10 Uhr am Vormittag betrat das blonde Mädchen gemeinsam mit ihrer Familie den Mehrzweckraum der Schule. Frische Brezen und Krapfen standen dort bereit. Bibliotheksleiterin Kerstin Funk bot diese zur „Stärkung“ für die kommenden zwei Stunden an. „Für die Kinder ist der Kreisentscheid natürlich schon eine Hausnummer größer, als der Schulentscheid“, meinte Funk.

Ganz viele fantasievolle Gestalten wurden dann lebendig. „Die vier zauberhaften Schwestern“ zum Beispiel. Warum diese Flame, Marina, Flora und Sky heißen? „Die Schwestern haben die Kraft, die Elemente zu beherrschen, die zu ihren jeweiligen Namen passen: Feuer, Erde, Luft und Wasser“, erklärte Lena Maria Seefried, die eine Passage aus dem Buch mit dem oben genannten Titel fast wie ein Hörspiel vortrug.

Zwei Autoren saßen mit in der Jury

Die dreiköpfige Jury, die unter vorgegebenen Kriterien bewerten musste, hatte es nicht leicht. Wer zur besten Vorleserin oder zum besten Vorleser gekürt wurde, darüber bestimmten „alte Hasen“. Neben Funk saßen in der Jury nämlich auch die erfolgreiche Kinderbuchautorin Cornelia Neudert und der Gymnasiallehrer Peter Hohmann, der sich mit Fantasy-Romanen einen Namen gemacht hat. Leseförderung unterstützten sie gerne, auch wenn dafür der Samstagvormittag „geopfert“ werden müsse, meinten die beiden Freisinger Autoren. „Wir sind begeistert, wenn sich Jugendliche in Zeiten von Instagram und TikTok für das gute alte Buch begeistern lassen.“

Nachdem die Kinder ihre vorbereiteten Texte gelesen hatten, ging es an einen unbekannten Text. Eine wahrlich tolle Geschichte hatte Kerstin Funk da ausgewählt: „Ein Krokodil taucht ab – und ich hinterher“. Viele schwierige Wörter kamen in dem zauberhaften Roman von Nina Weger vor, in der der Mississippi-Alligator Orinoco eine tragende Rolle spielt. Als Siegerin qualifizierte sich Andrea Widhopf aus Eching mit ihrem Lieblingsbuch: „Luzifer junior – zu gut für die Hölle“. Da hörte man auch Lacher aus dem Publikum. Andrea las eine Passage vor, in der deutlich wurde, dass Luzifer junior leider zu wenig grausam sei für die Hölle. Der Sohn des Teufels habe Mitleid mit den vielen „Metallica“-Fans, die nach ihrem Ableben in der Hölle landeten. Deshalb spiele er ihnen ihre Lieblingsmusik vor – anstelle von Volksmusik, mit der in der Hölle eigentlich „gequält“ werden sollte.

Andrea Widhopf fährt zum Bezirksentscheid

Für die Gewinnerin des Kreisentscheids, die in ihrer Freizeit übrigens auch noch gerne Klarinette spielt und an Theateraufführungen teilnimmt, geht es am 29. März in die Stadtbibliothek Aumühle in Fürstenfeldbruck, wo der Bezirksentscheid des bundesweiten Vorlesewettbewerbs heuer stattfinden wird. Die beiden Freisinger Buchhandlungen Rupprecht und Pustet stifteten Sachpreise für die Teilnehmer des Wettbewerbs.

von Maria Martin

