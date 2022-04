Klimaneutral bis 2035: So geht’s im Kraftwerk Zolling weiter

Vielleicht bald Vergangenheit: der 220 Meter hohe Turm am Kohleblock im Kraftwerk in Anglberg. © Martin

Das Kraftwerk in Zolling will - so das erklärte Ziel - bis 2035 Energie völlig klimaneutral erzeugen. Wie man das erreichen will, erfuhren man bei einem Infoabend.

Zolling - Strom und Wärme sollen in Zolling bald per Wasserstoff produziert werden. Mit dem Bau eines Gasmotorenkraftwerks, auch Wärmekraftwerk genannt, reagiert der Betreiber des Kraftwerks im Ortsteil Anglberg, Onyx, auf das für das Jahr 2038 geplante Ende der Kohleverstromung in Deutschland. Man strebe an, die Energie am Standort Zolling bis 2035 komplett klimaneutral erzeugen zu können, erklärten die Experten bei der öffentlichen Präsentation des Entwurfes im Zollinger Bürgerhaus, bei der es auch kritische Stimmen gab.

Das Thema interessierte, die Stuhlreihen waren bis auf die hinteren Plätze belegt. Seit Mitte der 1950er Jahre wird am Standort Zolling Energie erzeugt. Kraftwerksleiter Lothar Schreiber gab eingangs einen Überblick zum dortigen „Energiepark“. Neben dem Kohleblock gibt es ein Biomasseheizkraftwerk, eine Gasturbine sowie eine Klärschlammtrocknungsanlage. Im unmittelbaren Bereich des Kraftwerksgeländes verläuft eine unterirdische Gasleitung des lokalen Netzbetreibers Bayernets.

Gas spielt eine wichtige Rolle

Und genau diese werde im Zuge der Realisierung des Wärmekraftwerks, das 2024/25 ans Netz gehen soll, eine ganz wichtige Rolle spielen. Von dieser aus werde nämlich eine Leitung zum Wärmekraftwerk gelegt. Die Anlage, die auf einem ehemaligen Kohlelagerplatz situiert sein soll, wolle man in einer „Übergangsphase“ von zwei Jahren mit Erdgas betreiben. Trotz der Spannungen, die es derzeit aufgrund des Kriegs in der Ukraine gebe. „Wir halten an den Planungen fest“, betonte Schreiber. 2026 werde die Mitverbrennung von Wasserstoff eingeleitet.

Details zum Wärmekraftwerk

Wie das Wärmekraftwerk konzipiert und wie es sich in die Umgebung einfügen wird, darüber informierte im Anschluss Projektleiter Kristian Enste. Fünf baugleiche Gasmotoren würden im Erdgeschoß des Baus in einzeln abgetrennten Räumen aufgestellt. Auf der zweiten Ebene befänden sich Abgaswärmetauscher und Katalysatoren für die Abgasreinigung, auf dem Dach des Maschinenhauses eine Rückkühlanlage. Ob die errechnete Geräuschentwicklung von 10 dB(A) tagsüber und nachts 15 dB(A) nicht überschritten werde, wenn im Sommer die Rohre für die Fernwärme mehr gekühlt werden müssten, fragte ein Bürger aus Anglberg. Diese Sorge könne er nehmen, meinte Enste. Im Sommer sei die Leitfähigkeit der Luft nicht hoch.

In der Summe sei das geplante Vorhaben mit geringen Umwelteinwirkungen verbunden, bekräftigte Bernd Franke vom Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg (ifeu), bei dem die Betreiberfirma eine Umweltverträglichkeitsprüfung in Auftrag gegeben hatte. Die Wechselwirkungen bei „Schutzgütern“ wie Mensch, Tier, Pflanze, Boden oder Landschaft seien verschwindend gering, direkte Emissionen des Treibhausgases CO2 entsprächen pro Jahr indes statistisch denen einer Stadt von 29 000 Einwohnern im Jahr 2020. Die Auswirkungen auf das globale Klima bewertet der Fachmann damit in dem Bereich als „hoch“. Ob auch der Einzelverbraucher künftig von einem Wasserstoffnetz im Ort profitieren könne, fragte ein Zollinger Bürger. Es gebe dahingehend bereits Pilotprojekte, erklärte Richard Unterseer von der Firma Bayernets. Es sei nicht auszuschließen, dass Wasserstoff auch einmal für den Hausgebrauch verwendet werden könne.

Kohlekraftwerk wird zur Netzreserve

Bürgermeister Helmut Priller regte an, ob man den Entwurf für die Planung bezüglich des Farbkonzepts noch einmal überarbeiten könne: „Vielleicht könnte da auch ein leichtes Grün mit rein kommen?“ Die bisher favorisierte glänzende Edelstahloptik, sei so ja schon von Allershausen aus zu sehen. Wie es mit dem Bestand des Kohlekraftwerks weitergeht, wollte Zollings Altbürgermeister Georg Wiesheu wissen. Ob der 220 Meter hohe Kamin am Kohleblock überhaupt noch gebraucht werde? Wenn das sogenannte Kohlestrombeendigungsgesetz greife, dann lande das Kohlekraftwerk automatisch in der Netzreserve, erklärte Schreiber. „Da haben wir keinen Einfluss mehr darauf, was damit geschieht.“

Frage nach den Arbeitsplätzen

Stichwort Arbeitsplätze: Im Moment suche man nach Steuerungs- und Leittechnikern für das bestehende Kraftwerk, so Schreiber. Wie sich die Arbeitsplatzfrage in Zukunft gestaltet, sei schwer zu beantworten. Das Investitionsvolumen für das neue Wärmekraftwerk liege zwischen 70 und 100 Millionen Euro, beantwortet Enste die Frage eines Anglberger Bürgers.

Maria Martin

