Staatsminister zu Besuch im Kraftwerk Zolling: „Ein Musterbeispiel für klugen Energiemix“

Einblicke in die Arbeit des Kraftwerks bekam Florian Herrmann von Kraftwerksleiter Lothar Schreiber (l.). © Staatskanzlei

Staatsminister Florian Herrmann (CSU) war im Zollinger Kraftwerk zu Besuch und wurde von Kraftwerksleiter Lothar Schreiber über die Situation und Perspektiven des Standorts informiert.

Zolling - Schnell kam MdL Florian Herrmann bei seinem Besuch des Kraftwerks Zolling zu dem Schluss: „Gut, dass hier in Zolling die Generatoren laufen. Andernfalls droht ein kalter und dunkler Winter.“ Der Energiepark, so war der Minister überzeugt, sei ein Musterbeispiel „für einen klugen Energiemix aus Kohle, Gas und Biomasse – und in Zukunft auch Wasserstoff“. Tatsächlich versorgt der Energiepark am Standort in Zolling insgesamt 320 000 Haushalte mit Strom und darüber hinaus mehr als 20 000 Haushalte in der Region Freising mit Fernwärme.

Planungen zur Fernwärmeversorgung sind laut Herrmann elementar

Dank seiner Schwarzstartfähigkeit ist Zolling gewissermaßen ein Kaskoschutz für das deutsche Stromnetz – nur wenige Kraftwerke könnten das, wie Lothar Schreiber bei seinem Besuch am Mittwoch verdeutlichte. „Wir brauchen jetzt klare Rahmenbedingungen der Bundesregierung, damit Energieunternehmen Planungssicherheit für die Zeit nach der Kohleverstromung haben“, bekräftigte Florian Herrmann nach seinem Besuch. Die Planungen in Zolling, ein modernes wasserstofffähiges Wärmekraftwerk zu errichten, das nach der voraussichtlichen Stilllegung des Kohleblocks in 2025 Wärme produzieren kann, seien dabei elementar für die Fernwärmeversorgung im Großraum Freising. „Ich appelliere an alle Beteiligten, sich nachdrücklich und ideologiefrei mit der drohenden Versorgungslücke zu beschäftigen.“

Kraftwerksleiter Lothar Schreiber betonte: „Wir freuen uns sehr, dass sich Staatsminister Herrmann die Zeit für den Besuch unseres Energieparks in Zolling genommen hat.“ So habe er aufzeigen können, „dass wir uns an diesem Standort der sicheren Strom- und Wärmeversorgung verschrieben haben“. In der aktuellen Situation stelle man alle verfügbaren Erzeugungskapazitäten zur Verfügung, um einen wichtigen Beitrag zur sicheren Energieversorgung in Bayern zu leisten. Zur gleichen Zeit stelle man sich in Zolling auf das Ende der Kohleverstromung ein.

Der erste Schritt dafür sei nun der Bau eines modernen Wärmekraftwerks, „mit dem wir die klimafreundliche, sichere und bezahlbare Fernwärmeversorgung im Großraum Freising in Zukunft sicherstellen können“, sagte Schreiber. „Für uns hat es oberste Priorität, gemeinsam mit der Stadt Freising und unserem Partner Bayernwerk dieses Projekt in die Umsetzung zu bringen“, wie der Kraftwerksleiter weiter erklärte. Dass sich nun der Staatsminister für dieses Projekt stark mache, freue ihn natürlich besonders. (ft)

