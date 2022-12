Strompreis vervierfacht sich: Schulverband Zolling muss künftig tiefer in die Tasche greifen

„Zusammengezuckt“ ist Schulverbandsvorsitzender Helmut Priller, als er die Strompreisgestaltung für das kommende Jahr vorliegen hatte. Symbolbild © Christian Ohde/IMAGO

Kostensteigerungen allenthalben. Der Schulverband Zolling sieht sich mit erhöhten Energiepreisen konfrontiert – etwa bei der kommunalen Strombeschaffung und der Schülerbeförderung.

Zolling – „Natürlich sind wir zusammengezuckt“, erklärte Schulverbandsvorsitzender Helmut Priller zur Strompreisentwicklung innerhalb des Schulverbands. Einer aktuellen Ausschreibung zufolge rechnet man für das kommende Jahr mit einer Vervierfachung des Strompreises. Der Schulverband zahlt dann knapp 70 000 Euro für die beschlossene Lieferung von 100 Prozent Ökostrom ohne Neuanlagenquote. Die Strompreisbremse ist hierbei aber noch nicht berücksichtigt.

Treibstoffkosten der Busunternehmen schlagen „voll durch“

Ähnlich gestaltet sich die Lage in puncto Schülerbeförderung. Auch hier zeichnet sich nach einer Neuausschreibung eine Preissteigerung ab. Laut Priller schlagen die Treibstoffkosten, die die Busunternehmen zu tragen haben, „voll durch“. Betroffen sind die Schülerbeförderungslinien Haag II und Wolfersdorf II. Der Auftrag für die Linie Haag II beträgt 138 370 Euro. Die Linie Wolfersdorf II kostet künftig 189 000 Euro. Den Zuschlag für Haag erhielt die Firma Grüner Omnibusse GmbH aus Rudelzhausen. Der Auftrag für die Schülerbeförderung in Wolfersdorf ging an das Busunternehmen Johann Wiesheu aus Oberappersdorf.

Es gab aber auch gute Nachrichten in der Schulverbandsversammlung. Nach Auskunft von Priller kommt die Entlastung der Bundesregierung bei der Fernwärmeversorgung der Grund- und Mittelschule Zolling in Gänze zum Tragen. So sei der Dezemberabschlag nicht eingezogen worden. Damit nicht genug: Das Entlastungspaket II sei bereits in Aussicht gestellt.

Richtig zufrieden kann man mit der stationären Lüftungsanlage in der Grund- und Mittelschule sein. Laut Priller ist sie seit Anfang Dezember in Betrieb und arbeitet einwandfrei. So gut sogar, dass man überhaupt nicht mehr lüften müsse. Der CO2-Gehalt der Luft liege konstant im optimalen Bereich, was der Konzentrationsfähigkeit enorm helfe. Priller sprach von einer guten Sache und von einer hervorragenden Luftqualität. Die Kosten betrugen einer Auflistung zufolge 134 000 Euro. Auch der Brandschutz bereitete keine Probleme, wie Priller auf Anfrage der Langenbacher Bürgermeisterin Susanne Hoyer versicherte.

Schulverbandsumlage erhöht sich um 21 Prozent

Dass sich Kostensteigerungen und Investitionen auf den Etat auswirken, verwunderte nicht. Die Schulverbandsumlage erhöht sich um rund 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf gut 3100 Euro pro Schüler. Insgesamt beträgt sie rund 1,3 Millionen Euro. Ein Grund dafür sind die etwa um 15 Prozent gestiegene Personalausgaben in Höhe von knapp 600 000 Euro.

Die Schulverbandsumlage verteilt sich je nach Schülerzahl auf sechs Kommunen. Der Löwenanteil mit knapp einer Million Euro kommt auf Zolling mit 310 Schülerinnen und Schülern zu. Wolfersdorf zahlt 152 000 Euro. Gefolgt von Haag mit 115 000 Euro und Attenkirchen mit 102 000 Euro. Freising und Langenbach zahlen jeweils nur den Grundbetrag für einen Schüler.

Kredite für digitale Tafeln und Lüftungsanlagen aufgenommen

Kosten verursacht einer Prognose zufolge auch der Gebäudeunterhalt. Hierfür sind im Haushalt rund 95 000 vorgesehen. Außerdem gilt es noch, Kredite zu bedienen, die der Verband für die Zwischenfinanzierung der digitalen Tafeln sowie der Lüftungsanlage aufgenommen hat. Insgesamt sind dafür rund 650 000 Euro veranschlagt.

Der Etat des Schulverbandes beträgt in Summe 2,6 Millionen Euro. Zu Buche schlägt unter anderem auch eine Investitionskostenumlage in Höhe von insgesamt 614 000 Euro. Die Schulden des Schulverbands betragen knapp 2,5 Millionen Euro. Dem stehen Rücklagen in Höhe von 540 000 Euro gegenüber.

Alexander Fischer

