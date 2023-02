Tanzen, bis das Zollinger Bürgerhaus bebt

Gardetreffen

Gardetreffen in Zolling am Faschingssamstag: Das bedeutete Kostüme, Spaß und ganz viel Action. Es war ordentlich was los im Bürgerhaus.

Zolling - Davon war im Bürgerhaus viel geboten. Insgesamt elf Garden und mehrere Showtanzgruppen aus dem Landkreis und der Region stellten ihr mitreißendes Programm vor – unter tosendem Applaus des Publikums. Das zwei Jahren Pause war das große Gardetreffen der Narrhalla Zolling ein rauschendes Fest. Eröffnet wurde es mit einem wahren Tanzspektakel: Hoch hinaus ging es für die Gardemädchen und die Showtänzer der Narrhalla Gammelsdorf. Nicht nur dass sie ihre atemberaubenden dreistöckigen Hebefiguren mit Bravour meisterten. Bei den akrobatischen Tanzsequenzen wirbelten die Aktiven geradezu durch die Luft. Da musste schon großes Vertrauen da sein, sich so spektakulär durch in die Höhe werfen zu lassen.

Das Gardetreffen dauerte bis zum Abend - bis so mancher kleiner Faschingsfan schon müde wurde.

Orange und schwarz dominierten die Kostüme der „Fighters“, wie die Gammelsdorfer ihre Choreografie ganz treffend bezeichneten. Wie eifrig die kleinen Tänzerinnen der Narrhalla Zolling und der Teenie-Garde im letzten Halbjahr geübt haben, um dem närrischen Volk in der fünften Jahreszeit Freude zu bereiten, das wurde mit viel Beifall bedacht. Mit ihren entzückenden Glitzerkostümen in Grün bot der ganz kleine Narrhalla-Nachwuchs eine bezaubernde Choreografie, die die beiden Trainerinnen Annemarie Holzner und Maria Wiesheu mit ihnen einstudiert hatten – verträumte Momente inklusive.

Von denen gab es auch jede Menge beim Auftritt der Narrhallen Attenkirchen, Hallbergmoos, Nandlstadt, Ilmmünster, dem OCV Steinkirchen am Nachmittag. Die Showtanzgruppe „Members of Dance“ des TSV Grüntegernbach aus dem Landkreis Erding zeigte karnevalistisches Showtanz-Theater der Extraklasse, genauso wie die Gruppe „Carambas“ der Faschingsgemeinschaft Haag in Oberbayern.

Höhepunkte bis in den Abend hinein

Die Highlights rissen bis in den Abend hinein nicht ab. Anspruchsvolle und kraftvolle Akrobatik mit atemberaubenden Sprüngen und Figuren gab es auch beim Auftritt der Starlights Ergolding, der Red Diamonds Velden, dem Schleißheimer Narrenrat sowie dem Pfarrkirchener Narrenkobel. Auch für das leibliche Wohl hatte die Narrhalla Zolling natürlich bestens vorgesorgt: ein großes Kuchenbuffet, schmackhafte Pizza-Schnitten und andere deftige Imbisse waren vorbereitet worden. Ein großes Kompliment an die Veranstalter. Besser hätte man einen närrischen und unterhaltsamen Faschingssamstag gar nicht organisieren können.

Maria Martin