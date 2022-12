Taufe, Kommunion, Firmung: Maria (16) aus Palzing feiert drei Sakramente auf einmal

Erinnerung an einen besonderen Tag: Maria Neufeld (M.) mit ihren Paten Katharina Scheuerl und Stefan Mühe. © privat

Maria Neufeld aus Palzing hat sich bewusst für den Glauben entschieden. Im Advent feierte die 16-Jährige nun Taufe, Firmung und Erstkommunion - alles an einem Tag.

Palzing – Das war ein besonderer Tag für Maria Neufeld aus Palzing: In der Vorabendmesse zum dritten Adventssonntag empfing die junge Frau aus Palzing von Pfarrer Hermann Schlicker vom Pfarrverband Allershausen drei der sieben Sakramente der katholischen Kirche. Damit wurde die 16-Jährige feierlich in die Gemeinschaft der Christen aufgenommen. Auch wenn für Maria, die derzeit eine Ausbildung an der Fachakademie für Sozialpädagogik in Seligenthal in Landshut absolviert, das Leben nach christlichen Werten immer dazugehörte, so fühle sie nach Taufe, Kommunion und Firmung am selben Tag irgendwie „anders“, berichtet die junge Frau.

Aus der Segenskerze zur Geburt wurde die Taufkerze

Die Taufe im Jugendalter sei eine ganz bewusste Entscheidung gewesen. Fasziniert war Maria von den Gottesdiensten in der Kirche St. Georg von Kindesbeinen an. Allerdings hatten sich ihre Eltern dazu entschlossen, sie nicht als Baby zum Taufbecken zu tragen, sondern ihr die Entscheidung selbst zu überlassen. Ein Licht sei zur Geburt aber auch entzündet worden: eine Segenskerze, die sie immer gut verwahrt hat und die beim Empfang des Sakraments zur Taufkerze erhoben wurde.

An den Gottesdiensten an Sonn- und Feiertagen sowie natürlich zu den großen kirchlichen Festen wie Weihnachten, Ostern und Pfingsten habe sie immer teilgenommen, erzählt Maria. Gerne auch an der Hand von Oma und Opa. Voller Symbolik und Mystik hat sie die katholische Liturgie immer empfunden. Weihrauch, Weihwasser und den Gesang fand sie schon immer faszinierend, genauso wie die Fresken und Deckengemälde, die die Innenräume der Gotteshäuser zierten. „Mich hat es schon immer interessiert, Kirchen anzuschauen, wenn wir wo hingefahren sind“, erinnert sich die junge Frau. „Jede Kirche ist anders, auch wenn sie von außen ähnlich sind.“ Und immer sei sie schön.

Als sie nach und nach merkte, dass der persönliche Prozess zur Entscheidung für die Taufe gekommen war, nahm Maria Neufeld Kontakt zu Pfarrer Hermann Schlicker auf. Er leitete den Pfarrverband Allershausen, zu dem auch der Zollinger Ortsteil Palzing gehört. „Ich habe Nägel mit Köpfen gemacht“, sagt Maria und lacht. Sie verschickte Einladungskarten an ihre Freundinnen und legte auch bei Oma und Opa die Karten auf den Tisch – im doppelten Sinn. Sie habe zeigen wollen: „So habe ich mich entschieden.“

Der weiße Schal symbolisiert: Christus ist bei ihr

Im Gottesdienst am dritten Adventssonntag dann hat der Pfarrer Marias Kopf über der Taufschale mit Weihwasser benetzt. Ihre Paten Katharina Scheuerl und Stefan Mühe standen hinter ihr und legten ihr die Hand auf die Schulter – als Zeichen dafür, dass sie Maria in ihrer Entscheidung bestärken. Gerade zu ihrer Taufpatin hat Maria eine enge Beziehung. „Die Kathi war bei meiner Schwester und mir schon immer die Babysitterin.“ Und auch ihren Onkel hatte Maria gebeten, als Paten zu fungieren. „Meine Mama ist letztes Jahr gestorben. Ich wollte auch gern aus ihrer Familie jemanden dabeihaben.“ Nach dem Handauflegen wurde ihr noch ein weißer Schal umgelegt – als Zeichen dafür, dass Christus bei ihr sei.

Gleich danach wurde Maria das Sakrament der Firmung gespendet. Damit sei sie auch beauftragt, als Christin zu handeln, erklärte Pfarrer Schlicker. Schließlich durfte sie noch die erste heilige Kommunion empfangen.

Ihr Leben habe sich nach der Taufe zwar nicht groß verändert, aber irgendwie habe es noch eine Dimension mehr bekommen – spannender und tiefgründiger, sinniert die junge Frau. „Wenn ich mit meiner Schwester auf unserem Lieblingsplatz auf dem Bankerl am Hang hinter unserem Garten sitze, dann sehe ich die Natur noch viel vollkommener als früher.“

Maria Martin

