Testzentrum Zolling: Wohin mit dem Erlös in Höhe von 17000 Euro?

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Das Zollinger Testzentrum ist Geschichte. Jetzt ging es im Gemeinderat noch darum, was mit dem Erlös passieren soll. © Friso Gentsch/dpa

Was soll mit dem Erlös des Zollinger Corona-Testzentrums geschehen? Bei der Diskussion darüber überraschte eine Gemeinderätin mit ihrer Haltung gegenüber Tierschutzvereinen.

Zolling – Der Erlös aus dem Schnelltestzentrum in Zolling wurde bisher sowohl an die Hilfsorganisation Navis aus Moosburg als auch an die Zollinger Vereine mit jugendlichen Mitgliedern überwiesen: Über 33 000 Euro hat man dabei bisher ausgezahlt, 23 700 Euro davon an die Vereine. Seit diesen Beschlüssen ist das Schnelltestzentrum weitergelaufen, bis es im April 2022 seine Arbeit eingestellt hat.

17.163 Euro Erlös: Geld „nicht schon wieder“ für die Jugendarbeit ausgeben

Jetzt hatte der Gemeinderat Zolling also darüber zu entscheiden, wie der inzwischen neuerlich erwirtschaftete Erlös in Höhe von 17 163 Euro verwendet werden soll. Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, diesen Betrag abermals den Vereinen – umgerechnet auf die Zahl der jeweils gemeldeten Jugendlichen – zur Verfügung zu stellen.

Doch dieser Vorschlag stieß im Gemeinderat auf wenig Gegenliebe: Nikolaus Unger (ÜWG) machte keinen Hehl aus seiner Einstellung, dass man das Geld „nicht schon wieder“ für die Jugendarbeit der Vereine ausgeben solle. Sein Vorschlag: Das Geld lieber „auf die Seite legen“, also ein Konto anlegen, dessen Gelder für soziale Zwecke gebunden seien.

Birgit Bachmaier (CSU) sieht die Arbeit der Tierschutzvereine skeptisch. © privat

Gemeinderätin sieht Arbeit der Tierschutzvereine skeptisch: „Kranke Tiere muss man auch mal sterben lassen“

Manuela Flohr (UBZ) hatte einen anderen Vorschlag: Das Tierheim des Tierschutzvereins Freising und auch das des Tierschutzvereins Au seien nach Corona „übervoll“, da sei jede finanzielle Unterstützung notwendig. Doch das sah Andrea Bachmaier von der CSU ganz anders: Sie sehe die Arbeit der Tierschutzvereine eh „skeptisch“, sie sei so aufgewachsen, „dass man kranke Tiere auch einmal sterben lassen muss“ und nicht noch viel Geld für ihre Pflege ausgeben solle.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Bachmaier regte ebenfalls an, den Erlös aus dem Schnelltestzentrum auf die hohe Kante zu legen, um beispielsweise davon dann Projekte wie den Dirtpark in Oberappersdorf (wir haben berichtet) zu realisieren. Das Credo, lieber Menschen als Tieren zu helfen, vertraten auch andere Gemeinderatsmitglieder – beispielsweise Wolfgang Hilz (UBZ). Und so stand am Ende der einstimmige Beschluss, den Erlös in einer Art Fonds anzulegen und auf Anträge und Vorschläge aus der Bevölkerung oder aus Reihen des Gemeinderats zu warten, um dann dafür die Gelder einzusetzen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.