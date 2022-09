Thann bekommt zum 1000. Geburtstag eine Ortschronik

Von: Andreas Beschorner

Auf eine 1000-jährige Geschichte blickt der Zollinger Ortsteil Thann 2024 zurück. © Beschorner

Der Zollinger Ortsteil Thann feiert 2024 sein 1000-jähriges Bestehen. Für eine passende Chronik hat der Gemeinderat nun den Auftrag vergeben.

Zolling – Im Jahr 2024 steht für den kleinen Zollinger Ortsteil Thann ein großes Jubiläum an: 1000 Jahre wird man dann alt. Dieses denkwürdige Datum soll unter anderem durch eine Ortschronik gewürdigt werden, für deren Erstellung nun der Zollinger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung Isabella Hödl-Notter beauftragt hat.

Mit Kosten in Höhe von knapp 8700 Euro hatte sie das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. Die Leistungen, die zur Erstellung der Chronik notwendig sind, umfassen Recherchen in verschiedenen Archiven, das Führen und das Auswerten von Zeitzeugengesprächen, die Auswertung und Analyse von Daten und Dokumenten. Hödl-Notter hatte in ihrem Angebot dafür 179 Stunden zu einem Bruttostundensatz von 49 beziehungsweise 30 Euro (für die Begleitung des Grafikdesigns und der Drucklegung) angesetzt, war so auf insgesamt 8694 Euro gekommen.

Ein anderes Angebot hatte, wie den Räten in der Sitzung vorlag, einen Stundenaufwand von insgesamt 240 Stunden zu je knapp 63 Euro kalkuliert und war so bei etwas über 15 000 Euro gelandet. Worauf Bürgermeister Helmut Priller hinwies: In keinem der beiden Angebote sind die Kosten für Auskünfte Dritter (beispielsweise beim Bundesarchiv oder beim Erzbistum) angesetzt, die Kosten für Grafikdesign und Druck kommen ebenfalls noch hinzu und müssen von der Gemeinde Zolling getragen werden.

Zwei wichtige Informationen gab es für die Gemeinderäte außerdem: Grundsätzlich sei eine Förderung des Projekts über die LAG Mittlere Isarregion vorstellbar. Und: Die in einem privaten Fotobuch vorhandene Bildersammlung zur jüngeren Geschichte von Thann darf aus datenschutzrechtlichen Gründen für die Chronik zum 1000-Jährigen nicht verwendet werden. Und so bekam Isabella Hödl-Notter den Auftrag erteilt.

Vor der Abstimmung gab es noch die Frage eines Gemeinderats nach der Qualifikation Hödl-Notters. Bürgermeister Priller versicherte, dass Hödl-Notter ausreichend qualifiziert für diese Aufgabe sei: Sie wohnt in Marzling, ist in Freising geboren und in Nandlstadt aufgewachsen, hat von 2010 bis 2016 Bayerische Landesgeschichte und Geschichte der Frühen Neuzeit an der LMU München und an der Ecole nationale des chartres in Paris studiert, hat seit 2021 einen Lehrauftrag an der Universität Passau und promoviert derzeit an der LMU im Fachbereich Neuere und Neueste Geschichte. Isabella Hödl-Notter ist mit dem Freisinger Stadtarchivar Florian Notter verheiratet.

Der Auftrag wurde schließlich einstimmig an die Marzlingerin vergeben.

