Konzentrationszonen für Windkraftanlagen: Tiefflugstrecke für Hubschrauber könnte Probleme bereiten

Von: Andrea Hermann

Zu den geplanten Windrädern der Nachbargemeinden nahm die Gemeinde Zolling Stellung. © Jens Büttner/dpa

Vier Nachbargemeinden von Zolling möchten Konzentrationszonen für Windkraftanlagen ausweisen. Doch bei zwei gibt es möglicherweise Probleme mit der Tiefflugstrecke für Hubschrauber.

Zolling – Aktuell sind viele Gemeinden dabei, mit Blick auf das Wind-an-Land-Gesetz Konzentrationszonen für Windkraftanlagen auszuweisen – unter anderem die Gemeinden Nandlstadt, Wang, Gammelsdorf und Hörgertshausen. Im Zuge dessen ist die Gemeinde Zolling aufgefordert, als betroffene Nachbargemeinde eine Stellungnahme abzugeben.

Nandlstädter Zone zu nah an Anwesen in Unterappersdorf

Eine der fünf anvisierten Konzentrationszonen von Nandlstadt befindet sich laut Bürgermeister Helmut Priller „unmittelbar an der nord-östlichen Gemeindegrenze zu Zolling“. Betroffen wäre ein Anwesen in Unterappersdorf, das nur zirka 600 Meter von einem möglichen Windrad-Standort entfernt liegen würde. „Diese Entfernung zu einem Wohnhaus ist sehr gering und noch einmal nach dem Bundesimmissionsschutzgesetzt (BImSchG) zu prüfen“, schlug die Verwaltung dem Gemeinderat als Stellungnahme vor.

Tiefflugstrecke für Hubschrauber könnte ein Problem sein

Außerdem werde man die Nachbargemeinde auf eine weitere Problematik hinweisen: eine Tiefflugstrecke für Hubschrauber. Wie Priller erklärte, konnte ein Mobilfunkmasten bei Operappersdorf im Jahr 2019 nicht errichtet werden, weil dieser sich innerhalb des Sicherheitskorridors einer Tiefflugstrecke für Hubschrauber befunden hätte, wie das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr damals mitgeteilt habe. Diese Strecke ist „von Luftfahrthindernissen generell freizuhalten, um eine Gefährdung der Luftfahrtbesatzung zu vermeiden und die Flugsicherheit zu gewährleisten“, heißt es dazu seitens der Verwaltung. Somit sei es möglich, dass auch ein Windrad in der von der Gemeinde Nandlstadt ausgewiesenen Konzentrationszone in diesen Sicherheitskorridor fällt.

Selbiger Hinweis geht auch an die Gemeinde Wang. Auch hier grenzt die Gemeinde an Unterappersdorf an. Weitere Einwände gegen eine geplante Windkraftanlage bei Wang gab es nicht. Die drei geplanten Standorte für Windkraftanlagen in Gammelsdorf und die zwei Areale in Hörgertshausen nahm der Gemeinderat nur zur Kenntnis. Diese seien „zu weit weg“, als dass sie Zolling tangieren würden, sagte Priller.

Zolling kann „so gut wie nichts ausweisen“

Zolling selbst, so erklärte der Rathauschef in der jüngsten Gemeinderatssitzung, könne „so gut wie nichts ausweisen“: „Wenn ich einen Kreis um die Gehöfte ziehe, dann bleiben schmale Kuchenstücke übrig, die ins BImSchG fallen.“ Zumal: „Betreiber bauen die Anlagen da, wo Wind ist. Wenn ich das Ganze in einem Tal installiere, geht die Rechnung nicht auf“, sagte Priller.

Gut zu wissen:

Das Wind-an-Land-Gesetz soll den Ausbau von Windenergie deutlich schneller voranbringen. Die Bundesregierung will die Flächen ausweiten und dazu gesetzlich verpflichtende Flächenziele vorgeben.

