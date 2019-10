Traumjahr für s‘Zollinger Theater: Tausender-Marke geknackt

Eine fantastische Theateraufführung mit Darstellern in Höchstform, eine magische Marke, die geknackt wurde und bei all dem Erfolg, den Blick fürs Allgemeinwohl nicht verloren: S‘Zollinger Theater ist mehr als zufrieden.

Zolling – Professionelle Zusammenarbeit, ein junges, dynamisches Team, Zuverlässigkeit und etwas auf der „hohen Kante“: Es war eine durchaus positive Bilanz, die Georg Brandmaier, Vorsitzender des Vereins „s’Zollinger Theater“, bei der Jahreshauptversammlung am Sonntag zog. Insgesamt war viel geboten im Vereinsjahr. Durch eine jüngere Vorstandschaft setzten die Theaterbegeisterten „neue Impulse“, wie Brandmaier in seinem Rückblick erklärte: „Die Welt ist komplexer geworden – auch für uns.“ Ein Beispiel dafür, was seit diesem Jahr neu ist: Karten für die Vorstellungen gibt es nun auch online. Kein Wunder also, dass es den Schauspielern gelang, eine magische Marke zu knacken, auf die der Vorsitzende besonders stolz war: „Gut über tausend Zuschauer haben unser Stück im Bürgersaal angeschaut.“

Der Verein befindet sich nicht nur schauspielerisch in Höchstform, auch finanziell schaut es gut aus. Doch das finanzielle Polster wollte man nicht einfach behalten. Große Summen – 1275 Euro – wurden jeweils an die Zollinger Grund- und Mittelschule sowie an die Nachbarschaftshilfe gespendet.

Nach Brandmaiers Jahresrückblick und dem ausführlichen Kassenbericht standen die Neuwahlen der Vorstandschaft und der fünf Beisitzer an. Dabei wurde der Vorsitzende einstimmig wiedergewählt, ebenso wie Georg Brandmaiers Stellvertreter, Jochen Fischer. Irmi Wiesheu bleibt Schriftführerin, Stefanie Rautenberg verwaltet erneut die Finanzen, Elisabeth Goletz und Sebastian Reitinger sind die Kassenprüfer des Vereins. Walter Gruber, Martin Schuhladen, Michael Moosreiner und Barbara Schlichenmaier agieren fortan als Beisitzer des Zollinger Theaters.

Zu guter Letzt gab es noch eine kleine Vorschau auf das kommende Vereinsjahr: Das nächste Starkbierfest planen die Zollinger am 21. März 2020, im Herbst soll es nach aktuellen Planungen eine Veranstaltung geben, bei der auch externe Künstler mitwirken werden – mehr wurde noch nicht verraten. Bleibt zu hoffen, dass sich das kommende Jahr für den Verein ebenso positiv wird wie das vergangene – für die Mitglieder und für die Fans der Zollinger Theaterspieler.

Pascale Fuchs

