Um den Druck rauszunehmen: Zollinger Vorhang öffnet sich erst 2023 wieder

Über die Vereinsaktivitäten des vergangenen Jahres ínformierte Vorsitzender Georg Brandmaier (stehend) und gab Ausblick auf die kommenden Aufführungen an Ostern 2023. © Martin

Der Theaterverein Zolling kommt nach der Coronapause mit dem Stück „Die Bierkur“ wieder zurück - allerdings erst im kommenden Jahr.

Zolling – Ihrer Spielfreude endlich wieder freien Lauf lassen, das werden die Mitglieder des Theatervereins „s’Zollinger Theater“ bei den traditionellen Ostervorstellungen im kommenden Jahr. Mit dem Schwank „Die Bierkur“ starten die Schauspieler nach mehrjähriger Coronapause bei ihrer Premiere am 1. April.

Aufschub bis 2023, um den Druck rauszunehmen

Eigentlich habe man die Bühnenpräsenz bereits heuer wieder anlaufen lassen wollen, sagte Vorsitzender Georg Brandmaier. Aufgrund personeller Engpässe – die Schauspieler hätten aufgrund anderer Verpflichtungen nicht die Zeit zum Proben gefunden – habe man sich für den Aufschub entschieden. „Wir wollten den Druck rausnehmen.“

Dafür erwartet das Zollinger Publikum im nächsten Jahr wieder einiges an Heiterkeit. Weil drei befreundete Bauern sich mehr im Wirtshaus aufhalten als bei der Arbeit und ihren Ehefrauen, wissen sich die besseren Hälften bald keinen Rat mehr. Mit einer „Bierkur“, die ein Hausierer den Damen anbietet, soll Abhilfe geschaffen werden. So skizzierte Vorsitzender Georg Brandmaier kurz den Inhalt der launigen Posse von Martin Dorn. Man habe ein Stück ausgewählt, bei dem es auch wieder Rollen für die jüngeren Mitglieder gebe. Die Zeit während der Corona Einschränkungen habe man nicht untätig verbracht.

Theaterworkshop für Kinder kam bestens an

Ein großes Lob Brandmaiers ging da in Richtung Vorstandsmitglied Sabrina Pietschmann. Diese habe die „tolle Idee“ gehabt, einen Theaterworkshop für Kinder im Rahmen des Zollinger Ferienprogramms auf die Beine zu stellen. Schriftführerin im Verein, Irmi Wiesheu, habe sofort mitgezogen. Mit „Herz und Seele“ sei der Nachwuchs dabei gewesen. Sogar ein Plakat für die gemeinsame Aufführung sei selbst gestaltet worden. Ein „voller Erfolg“, den man gerne im nächsten Jahr wieder anbieten werde, so Brandmaier.

Gut angenommen würden auch die regelmäßigen Informationen, die per E-Mail an die Mitglieder versandt würden. So sei der „Vereins-Spirit“ über Corona hinweg erhalten geblieben, freute sich der Vorsitzende.

Apropos „Spirit“: der sei auch beim gemeinsamen „Wein-Testen“ mit dem Förderverein Fußball der Spielvereinigung Zolling zum Bürgerfest im letzten Jahr unter Beweis gestellt worden. Wie bekannt, hatten sich die beiden Vereine um die Bewirtung der Gäste mit den „edlen Tropfen“ gekümmert. „Wir haben auf Herz und Nieren geprüft, ob der Rebensaft geeignet ist, die Gaumen zu erfreuen“, erinnert sich Brandmaier.

Alles natürlich im Dienste der Zollinger Bevölkerung. Einen „Run“ auf den Weinausschank habe man als Dank für die gute Vorbereitung verzeichnen dürfen. Nächstes Jahr werde man einen größeren Stand anbieten, so die Mitglieder. Dass man als Verein noch mehr Präsenz nach außen zeigen wolle, das habe man auch durch die Teilnahme beim diesjährigen Zollinger Stadtradeln bewiesen. 6747 Kilometer hätten die 26 Radler erstrampelt. „Eine schöne Leistung“, freute sich Brandmaier.

Wie man die Bewirtung der Theatergäste im nächsten Jahr organisieren werde, darüber müsse demnächst mit dem Wirt im Bürgerhaus verhandelt werden. „Die Zeit, als wir das selbst übernommen haben, hat unserer Vereinskasse natürlich gut getan“, meinte Brandmaier. Doch man sei auch offen für eine andere Regelung.

Maria Martin

