Unbekannter entsorgt Sack mit ekelhaftem Inhalt im Wasser

Von: Andrea Beschorner

Alte Fische hat ein Unbekannter im Altwasser bei Anglberg entsorgt. Foto: Lorenz Hemmer © Lorenz Hemmer

Ein Unbekannter fuhr in der Dämmerung in der Nähe des Anglberger Weihers am Altwasser vor, lud etwas aus dem Kofferraum aus - und warf es ins Wasser. Ein Jäger sah das.

Anglberg – Etwas Seltsames hat ein Jäger am vergangenen Montag in der Nähe des Anglberger Weihers von seinem Hochsitz aus durch ein Fernglas beobachtet. Zwischen 16.30 und 16.45 Uhr fährt ein Auto bis zum Altwasser nahe des Weihers vor. Eine Person steigt aus, öffnet den Kofferraum, holt etwas hervor und schmeißt es ins Wasser. Sofort macht sich der Jäger auf den Weg, steigt vom Hochsitz herunter – aber bis er die gut 300 Meter bis zum Wasser zurücklegt, ist der Unbekannte schon wieder in das Auto eingestiegen und in die Dämmerung verschwunden.

Der Jäger verständigt daraufhin seinen für das Revier Anglberg zuständigen Kollegen Lorenz Hemmer, der kurze Zeit später vor Ort ist. Es handelt sich um einen blauen Müllsack, der da entsorgt worden ist. „Der Sack, den der Unbekannte offenbar im Wasser versenken wollte, ist an der Uferböschung hängengeblieben, wir konnten ihn mit Unterstützung eines Bauhofmitarbeiters aus Zolling herausziehen“, erzählt Hemmer.

Bevor die beiden Männer den Plastiksack öffnen, rufen sie bei der Polizei an. Die Auskunft des Beamten: Wenn kein Autokennzeichen notiert wurde, auch die Automarke nicht näher beschrieben werden kann und sich in dem Sack keine Unterlagen, die Rückschluss auf die Identität des Unbekannten schließen lassen, finden, mache es keinen Sinn, Anzeige zu erstatten, wie Hemmer erzählt. Will heißen: Die beiden Finder sollen den Sack öffnen, wenn sich nichts „Spektakuläres“ darin befindet, sollen sie den Inhalt einfach entsorgen.

„Ehrlich gesagt haben wir den Sack mit sehr gemischten Gefühlen geöffnet. Wir haben uns die schlimmsten Dinge ausgemalt, die da drin sein könnten“, erzählt Lorenz Hemmer. Junge Hunde, Katzen oder „noch grausamere Dinge“, die da jemand in der Dämmerung ungesehen im Wasser entsorgen wollte. Als die Jägerkollegen den Inhalt schließlich sehen, sind sie fast schon erleichtert über das, was sie da vorfinden. „Es waren Makrelen – bestimmt zehn Kilo oder mehr“, berichtet Hemmer. Seine Vermutung: „Da ist vielleicht einem die Tiefkühltruhe kaputt gegangen, in der er die Fische eingefroren hatte.“ Der Bauhofmitarbeiter, der den Sack aus dem Wasser geholt hat, entsorgt den Ekelfund schließlich.

Weil Lorenz Hemmer aber hofft, dass so etwas nicht Schule macht, ist er damit an die Öffentlichkeit gegangen. Und wer weiß? Vielleicht hat ja doch jemand etwas gesehen und kann das der Polizei zu der Sache noch mitteilen.

