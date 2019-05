Unfall im Zollinger Kieswerk: Bub steckt bis zu den Hüften im Schlamm fest

Diesen Ausflug in die Zollinger Kiesgrube werden vier Buben ihr Leben lang nicht vergessen: Beim Spielen in der Kiesgrube ist ein 12-Jähriger im Schlamm stecken geblieben.

Zolling – Diesen Ausflug in die Zollinger Kiesgrube werden vier Buben ihr Leben lang nicht vergessen: Beim Spielen in der Kiesgrube ist einer der Buben (12) im Schlamm stecken geblieben. Um 17.45 Uhr ging bei der Feuerwehr Zolling Notruf ein: „Verschüttete Person im örtlichen Beton- und Kieswerk“. Da den Einsatzkräften keine genaue Ortsangabe vorlag und auch am Eingang zum Kieswerk keiner war, der die Helfer zu dem Buben lotsen konnte, suchten die Feuerwehrleute das weitläufige und teilweise sehr steile Gelände des Kieswerks zu Fuß ab. Da das Werksgelände zudem mit einer Schranke gesperrt ist, mussten die Rettungskräfte kurz warten, bis der Betreiber die Zufahrt ermöglichte. Nach kurzer Suche fand man den Buben – und die Feuerwehrleute waren bei seinem Anblick erleichtert: „Glücklicherweise war er nicht verschüttet, sondern steckte bis zu den Hüften im Schlamm fest“, heißt es in einem Facebook-Post der FFW Zolling.

Dennoch war Eile geboten: Der Zwölfjährige zeigte schon erste Zeichen einer Unterkühlung. Schnell wurde mit Leitern die Fläche um den Buben begehbar gemacht und der Bereich um ihn herum mit Schaufeln und Spaten freigelegt. Binnen kürzester Zeit konnte er so aus seiner misslichen Lage befreit und der BRK-Bereitschaft zur weiteren Behandlung übergeben werden, berichtet die FFW Zolling. Vorsichtshalber wurde das Kind ins Klinikum Landshut gebracht. Neben der Zollinger Wehr, der Polizei Freising und einem Fachberater des THW waren die FFW Freising und Wolfersdorf ausgerückt, deren Hilfe aber nicht mehr gebraucht wurde.

Und dann folgte die aufwendigste Arbeit des Einsatzes: Geräte und Kleidung vom Schlamm befreien.

