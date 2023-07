Jetzt wartet die „Autobahn des Lebens“ auf 78 Zollinger Mittelschüler

Teilen

Neun hatten sogar eine Eins vor dem Komma: Der Zollinger Abschlussjahrgang hatte sich für die Feierlichkeiten in Schale geworfen © Maria Martin

In einen neuen Lebensabschnitt verabschiedete die Mittelschule Zolling 78 Schülerinnen und Schüler. Den „Quali“ bestanden 28 von ihnen, die Mittlere Reife 50.

Zolling - Die Schülerinnen und Schüler der fünften und sechsten Klassen verkündeten es eingangs ganz deutlich: Den Song „Komet, das letzte Lied zum Rausschmiss“ – frei nach Panikrocker Udo Lindenberg – hatten sie einstudiert; und damit war wohl endgültig klar, dass für die Absolventen die „klasse“ Zeit an der Mittelschule in Zolling zu Ende gegangen ist.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Einblick in ihre Schulzeit gaben die Sprecher der vier Abschlussklassen mit Reden und einer kleinen Diaschau. Von den „ganz Kleinen“ in der ersten Klasse hätten sich ihre Schützlinge zu selbstbewussten und kompetenten Menschen entwickelt, das betonten die Klassenlehrer Pauline Litau (10Ma), Jessica Püschel (10Mb), Valentin Hacker (9b) sowie die kommissarische Schulleiterin und Klassenlehrerin der 9a, Regina Elzenbeck. Ein respektvolles Miteinander habe die Schulzeit über geherrscht.

Entmutigen lassen solle man sich weder von „platten Reifen“ noch von Staus und Umleitungen

Mit einem Manöver wie dem Auffahren auf eine Autobahn verglich Melanie Lachner vom Elternbeirat den neuen Lebensabschnitt: „Ihr biegt von der Landstraße ab auf die Autobahn des Lebens.“ Ein- und Ausfahrten gebe es viele. Was heißt: Viele Möglichkeiten stünden den jungen Menschen offen. Entmutigen lassen solle man sich weder von „platten Reifen“ noch von „leeren Akkus“ oder Staus und Umleitungen. „Plötzlich steht man da, wo man noch nie war und eigentlich nicht hin wollte.“

Dass auch das bereichernd sein könne, meinte Bürgermeister Helmut Priller. Nicht immer führe der gerade Weg zum Ziel. Manchmal seien Umwege wichtiger im Leben. Was man nie aus dem Augen verlieren sollte: „das Ziel“, so der Zollinger Rathauschef. „Echte Chancen“ stünden den Absolventen offen. „Seid großartig, in dem, was ihr tut, pflegt Freundschaften aus der Schule, solange es geht.“ Auch das wünschte Lachner: „Vergesst nie den netten Beifahrer im Auto.“

„Einen solchen Jahrgang wie unseren bekommt ihr nie wieder“

Dass man ruhig auch einmal Fehler machen dürfe im Leben, sei in Ordnung, sagte die kommissarische Schulleiterin Regina Elzenbeck. „Geht euren Weg mit Entschlossenheit.“ Und: „Geht eurem Herzen nach.“

Im voll besetzten Bürgerhaus verfolgten die Eltern die Zeugnisübergabe. Auch sie hätten einen großen Teil zum erfolgreichen Schulabschluss beigetragen, waren sich die Lehrkräfte einig. „Wir danken allen, die uns die Schulzeit über unterstützt haben“, betonten die Schüler zu guter Letzt. An die Lehrer gewandt: „Einen solchen Jahrgang, wie unseren, bekommt ihr nie wieder.“

Gut zu wissen

Den besten Notendurchschnitt aus den Klassen 9a und 9b erzielten Thomas Kreitmair (2,1), Justin Ballenthin (2,2), Phillip Frick (2,3) und Thomas Frohnhöfer (2,3). Bei den Klassen 10Ma und 10Mb gab es neun Mal die „Eins“ vor dem Komma: Lisa Hilgers (1,3), Selina Massi (1,3), Eva Radlmaier (1,3), Quirin Eicher (1,8), Caroline Lohsek (1,8), Anna-Lena Sellmaier (1,8), Marvin Prellwitz (1,9), Ida Schlott (1,9), Lucija Simic (1,9).

mam