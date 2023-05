Verspätete Doppeltaufe bei der Zollinger Wehr

Von: Andreas Beschorner

Schon länger im Einsatz und jetzt offiziell mit kirchlichem Segen unterwegs sind die beiden Fahrzeuge der Feuerwehr Zolling, die jetzt geweiht wurden. © FFW

Es waren mehrere Anlässe, die man zusammenfasste und daraus ein rauschendes Fest machte: Die FFW Zolling hatte vielfachen Grund zu feiern.

Zolling – Es war eine „Doppeltaufe“, die die Zollinger Floriansjünger da begehen konnten, als sowohl der Mannschaftstransportwagen (MTW) als auch das Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) geweiht wurde. Und als wäre das noch nicht genug, war Pater Ignatius Kullu auch noch gefragt, um den Wimpel für die Jugendfeuerwehr zu segnen.

Als der neue MTW der FFW Zolling geliefert wurde, war die Welt noch in Ordnung

Die Corona-Pandemie war unter anderem „schuld“ daran, dass beide Fahrzeuge erst jetzt den kirchlichen Segen erhielten. Denn, so blickte Kommandant Wolfgang Westermeier zurück, „als der MTW geliefert wurde, war die Welt noch in Ordnung“. Doch als man die Weihe für das Frühjahr 2020 plante, kam Corona, auch 2021 machte die Pandemie der FFW einen Strich durch die Rechnung. Dann habe man vorgehabt, den neuen MTW zusammen mit dem für Sommer 2022 versprochenen neuen TLF zu weihen. Dessen Lieferung habe sich aber verzögert, unter anderem deshalb, weil viele Bauteile in der Ukraine bestellt worden waren. „Jetzt aber ist es soweit“, stellte Westermeier mit Blick in die Runde fest.

Für Bürgermeister Helmut Priller war es wichtig, dass die „Flotte“ der Feuerwehr stets auf dem neuesten Stand gehalten werde. Und deshalb habe man zunächst die Anschaffung des MTW, dann des TLF als Ersatz für das in die Jahre gekommene TLF 16/25 – Baujahr 1979 – beschlossen: „eine Investition in die Sicherheit der Gemeindebürger durch modernste Technik für Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr und technische Hilfeleistung“. Das MTW mit seinem Platz für sieben Einsatzkräfte wird dabei dazu genutzt, Ausrüstung und Personal an die Einsatzstelle zu bringen. Das TLF ist mit einem 3000-Liter-Wassertank und einem 120-Liter-Schauktank ausgestattet, besitzt eine Feuerlöschkreiselpumpe mit 2000 Liter pro Minute Leistung und einen Stromerzeuger für den pneumatischen Lichtmast.

Probesitzen im neuen Tanklöschfahrzeug: Pater Ignatius Kullu nahm nach dem kirchlichen Segen selbst Platz. © FFW

Neu für die Zollinger Wehr ist die im TLF enthaltene Waldbrandausrüstung. Mit diesen beiden Fahrzeugen, so Westermeier, sei das im Jahr 2016 beschlossene Fahrzeugkonzept für die FFW Zolling abgeschlossen. „Wir sind bestens für die Zukunft aufgestellt.“ Und das nicht nur wegen der Fahrzeuge und der Ausstattung, sondern auch wegen der gut funktionierenden und 20 Mitglieder zählenden Jugendfeuerwehr. Gemeinschaft, Kameradschaft und Vertrauen sollen die Jugendlichen da erfahren und lernen – Werte, die durch die Symbole auf dem Wimpel der Jugendfeuerwehr Zolling abgebildet sind.

Und so war es nur recht und billig, dass Pater Ignatius Kullu im Beisein von Kreisbrandinspektor Helmut Baur auch den Wimpel weihte. Aller guten Dinge sind schließlich drei.