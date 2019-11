„Jetzt red i“ der CSU: Zollinger Vereine üben harsche Kritik an der Gemeinde

Mehr Wertschätzung für die ehrenamtlich geleistete Arbeit in den Vereinen, das wünschte sich der Großteil der „Jetzt red i“- Teilnehmer in Zolling. Die Vereine übten deutliche Kritik.

Zolling –Als Appell an die Verwaltung im Rathaus ging auch der Vorschlag von FFW-Kommandant Martin Ester, die Stelle eines hauptamtlich tätigen Gerätewarts für die VG Zolling einzurichten.

CSU-Ortsverbandsvorsitzender Maximilian Falkner und CSU-Bürgermeister-Kandidat Markus Staudt nahmen die Anregungen der Anwesenden interessiert entgegen. Während sich die Bürger bei den schönen Veranstaltungen, die der Theaterverein Zolling „s‘Zollinger Theater“ alljährlich in der Gemeinde organisiert, bestens unterhalten, sei die Arbeit „hinter den Kulissen“ oft gar nicht so einfach. Darauf wies Vorsitzender Georg Brandmaier hin. Probleme gebe es bereits beim Bestuhlen der Halle. Der Bestuhlungs-Plan, der von der Gemeinde ausgegeben werde, sei „Schema F“.

Das unterstrich auch Markus Staudt, der als Vorsitzender des Musikvereins in Zolling und Bürgermeister-Kandidat quasi in doppelter Funktion anwesend war. Etwas mehr Engagement wünsche man sich da von der Verwaltung im Rathaus. Beim Starkbierfest etwa, könne man die Bestuhlung nicht so verwirklichen, wie sie von der Gemeinde an die Hand gegeben werde, monierte Irmi Wiesheu. Für verschiedene Formate einen umsetzbaren Bestuhlungs-Plan ausarbeiten, das sei doch nicht zu viel verlangt, meinte die Schriftführerin des Vereins. Ärgerlich sei es auch, dass man beim Aufräumen mit „Kübel, Beserl und Schauferl“ von zu Hause anrücken müsse. „Da gehört es sich doch, dass man den Vereinen vor Ort einen festen Platz dafür zur Verfügung stellt“, so Wiesheu. Auch ein Müllcontainer sollte zur Verfügung stehen. Dass man alles in die Privatautos einpacke und entsorgen müsse, sei viel verlangt.

Fehlendes Vertrauen

Kritisiert wurde auch der fehlende Vertrauensvorschuss, den man den Vereinen entgegenbringe. „Uns kann man doch in die Augen schauen“, brachte es Brandmaier auf einen Nenner. Von ortsansässigen Vereinen werde eine Kaution für das Bürgerhaus verlangt. „Wir sind doch im Ort verwurzelt. Da ist es doch klar, dass man danach auch wieder aufräumt.“ Als „gute Anregung“ werteten Falkner und Staudt die vorgebrachten Dinge. Dass man beim Silvesterball sogar 50 Cent pro Eintrittskarte an die Gemeinde abführen solle, verwunderte Gemeinderat Manfred Sellmaier. „Da hab ich in der Sitzung nichts davon mitbekommen.“ Ein ähnlicher Appell kam von Markus Pöschl von der Spielvereinigung Zolling. Er kreidete an, dass das Engagement der Vereinsmitglieder beim Bürgerfest als zu selbstverständlich vorausgesetzt werde. „Wir von den Vereinen würden uns auch gerne einmal zurücklehnen und unser Bier genießen“, meinte er. Jeder Verein habe unter dem Jahr genug zu tun, da dürfe man sich am Bürgerfest auch einmal ausruhen. „Den Namen Bürgerfest verdient das so ja eigentlich gar nicht“, meinte Pöschl. Es gebe doch immer eine Vorbesprechung, warf FFW-Kommandant Martin Ester. Wenn da ein Verein absagen würde, dann könne man sich doch „wie eine Sau durch das Dorf treiben lassen“, merkte Pöschl an. Ob da nicht einmal ein Caterer beauftragt werden könne? Soviel müssten der Gemeinde doch ihre Vereine Wert sein.

Gerätewart einstellen

Ob sich die Verwaltungsgemeinschaft nicht einen hauptamtlichen Gerätewart für seine Feuerwehren leisten möge, das sprach Ester an. 4000 Meter Schlauch müssten nach Einsätzen wieder in ordnungsgemäßen Zustand gebracht werden. „Da kommt was zsamm“, meinte Ester. Eine solche hauptamtliche Kraft könne auch bei Einsätzen unter Tag einspringen, wenn kein Maschinist zur Verfügung stehe. „Ich hatte bisher das Glück, dass ich von meiner Arbeitsstelle weg konnte“, betonte Ester. Ob das in Zukunft alles weiterhin ehrenamtlich möglich sei, das könne man nicht garantieren. Feuerwehrautos in die Werkstatt oder zum TÜV fahren, das sei zeitintensiv.

Keine Wertschätzung

Fehlende Wertschätzung erfahre der Helferkreis für Asyl, bemängelte Vorsitzende Karin Sagerer. Ohne den Helferkreis würde die Integration der Asylbewerber nicht so gut funktionieren. Die Ehrenordnung der Gemeinde müsse überdacht werden. Es gebe sehr viele Menschen, die sich „mit Herzblut“ engagieren, aber nicht genügend Jahre für eine Auszeichnung aufweisen könnten.Maria Martin

Lesen Sie auch: Zollings neue Chronik ist da: Ein Werk voller Wissen und Heimatliebe