Energievortrag in Zolling: Wärmepumpen nicht für alle geeignet - Holzpreis ist „Abzocke“

Der Experte redete Klartext: Hans-Joachim Werner stellte klar, dass in Sachen Heizen im Moment auch einige Fehlinformationen kursieren. © Martin

Energieberater Hans-Joachim Werner gibt im Zolling Tipps zum Thema Heizen. Und eines ist für ihn Fakt: der aktuelle Holzpreis ist „Abzocke“.

Zolling – Orientierungshilfe zum Thema Heizen im privaten Wohnbereich gab es am Freitagabend in der Gemeindebibliothek in Zolling. Energieberater Hans-Joachim Werner informierte über Wärmepumpen, die derzeit von der Bundesregierung zum Einbau empfohlen werden. Doch nicht immer sei diese Technologie auch die beste Lösung, betonte der Fachmann.

Entscheidend für die Frage, ob das Wohngebäude für eine Wärmepumpe geeignet sei, sei die Vorlauftemperatur, diejenige Temperatur, die das Wasser im Heizungssystem aufweise, bevor es zu den Heizkörpern gepumpt werde. Je geringer diese sei, desto effizienter arbeite die Wärmepumpe. Fachbetriebe könnten das überprüfen und wenn nötig auf das optimale Niveau für das Gebäude anpassen. Dessen energetischer Zustand könne durch Sanierungsmaßnahmen verbessert werden.

Dämmung sei da ein wichtiges Thema. Nicht nur die Fenster, die „Außenhülle“ des Gebäudes sei besonders wichtig, um Energie zu sparen. Beim Einbau von Luft-Wasser-Wärmepumpen, die derzeit empfohlen werden, sollte das Thema „Schall“ bereits bei der Planung berücksichtigt werden, meinte der Fachmann. Die Geräte erzeugten große Volumenströme, weil sie die Energie aus der Luft zögen.

Das verursache Geräusche. Und deshalb sei es wichtig, das System fachgerecht installieren zu lassen und die nötigen Abstände zu den Nachbargrundstücken einzuhalten. Von der Installation einer Luft-Wärmepumpe im Keller riet der Fachmann eher ab. Denn dann müsse die Außenluft erst zur Wärmepumpe transportiert werden. Beim Standort draußen könne die Luft ungehindert angesogen werden.

Empfehlungen der Politik oft zu unkritisch gesehen

Kritisch sehe er die Einschätzung der Forschungsstelle für Energiewirtschaft (FfE) München, dass 75 Prozent der Wohngebäude in Deutschland für den Einbau einer Wärmepumpe geeignet seien. „Das ist meiner Meinung nach Unsinn“, bekräftigte Werner. Da würden die Empfehlungen der Politik zu unkritisch gesehen. Fakt sei, dass derzeit mit großzügigen Förderungen gewunken werde. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) vergebe einen Zuschuss von 35 Prozent der förderfähigen Kosten für eine Wärmepumpe.

Viele Anbieter nutzen Krise „schamlos aus“

Tausche man gleichzeitig eine Ölheizung im Bestand aus, so seien es sogar 45 Prozent. Im Vergleich: Pelletsheizungen würden mit nur 20 Prozent gefördert. Weil der Absatz von Holzpellets durch den Ukraine-Krieg sprunghaft gestiegen sei, werde das von vielen Anbietern schamlos ausgenützt. „Das ist Abzocke, was derzeit für Holz verlangt wird.“ Dass die Klimaschutzbemühungen des Bundes mitunter Stilblüten hervorbrächten, ließ Werner nicht unerwähnt. Das zeige die Einführung der Mittelfristenenergieversorgungssicherungmaßnahmenverordnung (EnSimiMaV), die seit Anfang Oktober Eigentümer von Mehrfamilienhäusern, die mit Erdgas beheizt werden dazu verpflichte, eine Heizungsprüfung durchführen und gegebenenfalls Optimierungen vornehmen zu lassen.

