Waldbrand-Bekämpfung: Expertin schult die FFW-Führung in Zolling

Anhand eines Sandkastenmodells erläuterte Expertin Birgit Süssner, auf was die FFW-Kräfte bei ihren Einsätzen draußen in Wald und Flur besonders achten müssen. © FFW

Dem Thema Waldbrand war eine Fortbildung der Kreisbrandinspektion gewidmet. Von Expertin Birgit Süssner gab es wichtige Tipps.

Landkreis – Zu „einem wahrlich brandaktuellen Thema“ gab es jetzt für Feuerwehr-Führungskräfte des Landkreises und Mitglieder der neuen Arbeitsgruppe Waldbrand der Kreisbrandinspektion Freising eine Fortbildung im Schulungsraum der Feuerwehr Zolling. „Neben Grundlagen des Waldes, Einsatzberichten aus dem In- und Ausland sowie vielen praktischen Tipps wurden auch aktuelle Probleme und deren Lösungen angesprochen“, meldet Kreisbrandrat Manfred Danner. Die Referentin war Diplom-Forstingenieurin Birgit Süssner aus Erlangen. Studiert hat die Expertin in Weihenstephan.

Der Sommer 2022 in Deutschland war extrem in vielerlei Hinsicht. Auf der einen Seite wochenlange Dürre mit Waldbränden außer jeglicher Kontrolle, auf der anderen Seite Unwetter mit Sturzfluten und Überschwemmungen. „Es wird Zeit, dass unsere Feuerwehren besser ausgerüstet und vorbereitet werden“, sagte Süssner. „Der diesjährige Sommer hat uns sehr deutlich gezeigt, was auf Deutschland in den nächsten Jahren zukommen wird.“

Die heiße Witterung bescherte auch den Landkreiswehren einige Einsätze – von Bahndammbränden, Flächen- und Getreidefeld-Bränden bis hin zu kleineren Waldbränden war alles dabei. Manfred Danner: „Glücklicherweise konnten die alarmierten Feuerwehren die Brandereignisse jeweils zügig in den Griff bekommen. Die Großfeuer in Brandenburg oder der Sächsischen Schweiz jedoch zeigten wieder einmal sehr eindrucksvoll, vor welch große Aufgaben auch die Wehren im Landkreis in Zukunft noch gestellt werden können.“

Um zukünftigen Ereignissen noch effektiver und schneller entgegentreten zu können, gab die Expertin den anwesenden Wehrleuten wertvolle Tipps mit an die Hand. Danner: „Im ersten Teil der Fortbildung wurde das vorhandene Wissen über Ursachen der Waldbrände, verschiendene Baum- und Vegetationsarten sowie die Problematik mit Totholz und Borkenkäfern vertieft, bevor die Thematik von ihrer praktischen Seite angegangen wurde.“

Anhand eines Sandkastenmodells erläuterte Birgit Süssner, auf was die Feuerwehrleute bei ihren Einsätzen draußen in Wald und Flur besonders achten müssen – vor allem die Topographie sowie die aktuellen örtlichen Begebenheiten spielen hierbei eine nicht zu unterschätzende Rolle. Ebenso wichtig sind Fragen wie: „Nord- oder Südhang? Wie steil ist der Hang? Wo gibt es Zufahrten für die großen Fahrzeuge? Wie wird das Wetter im Einsatzverlauf?“ Diese und viele weitere Fragen beantwortete Süssner in einer abschließenden Runde.

Zum Ende der Veranstaltung lobte die Dozentin den Landkreis und den Kreisfeuerwehrverband für ihre Bemühungen in dem Sachgebiet. Danner: „Aktuell erarbeitet die FFW-Arbeitsgruppe ein Waldbrandkonzept für den Landkreis Freising.“ Thematik: notwendige Ausrüstung, anstehende Beschaffungen, Schulungen der Einsatzkräfte sowie praktische Ausbildung vor Ort. Vorgestellt und umgesetzt werden sollen die Ergebnisse Anfang 2023. Süssner: „Ihr steht da bayernweit ganz weit vorne. Bleibt auf diesem guten Weg.“ ft

