Warum Hubert Liebherr den Glauben einem Millionenerbe vorzog

Teilen

Vom Unternehmer zum Marienverehrer: Hubert Liebherr schilderte den Gästen seinen Lebensweg. © Siegfried Martin

Hubert Liebherr zog den Glauben einem Millionenerbe vor. Warum? Das erläuterte er in einem spannenden Vortrag.

Oberappersdorf – Spirituelle Erfahrungen gab es in seinem Leben viele: Wie Hubert Liebherr, ehemaliger Juniorchef des gleichnamigen Weltkonzerns, dazu kam, auf das Millionenerbe seiner Familie zu verzichten, statt dessen tiefe Gläubigkeit in sein Leben einziehen ließ, davon erzählte er vor kurzem in der Kirche St. Georg in Oberappersdorf. Der Vorsitzende des Vereins Medjugorje Deutschland war zu Gast in der Gesprächsreihe „Glaube im Rampenlicht“, zu dem der Pfarrgemeinderat Oberappersdorf eingeladen hatte. Die spannende Veranstaltung zog mehr als hundert Zuhörer an.

Ein Unfall läutete die Wende ein

Die Wende in seinem Leben sei 1981 gekommen, erzählte der 73-Jährige. Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nähe seines damaligen Wohnorts in Oberschwaben blieben er und der andere Unfallbeteiligte unverletzt.

Zu der Marienkapelle, die nahe des Unfallorts stand, habe es ihn in den folgenden Jahren immer wieder „hingezogen“. Liebherr, damals erfolgreicher Geschäftsmann, der gemeinsam mit seinen vier Geschwistern Teilhaber des väterlichen Unternehmens, einem Bau- und Küchenmaschinenhersteller, war, erlebte dort etwas, was sein Leben veränderte.

Die erste freiwillige Wallfahrt

Wie ein Gewitter mit vielen Blitzen habe es während einem Besuch der Kapelle in seinem Kopf plötzlich gezückt. „Es war, wie wenn man einen Stromschlag bekommt“, erzählte der Referent. Eine Pilgerwallfahrt zum Marienwallfahrtsort Fátima habe er daraufhin geplant. Gemeinsam mit einem Freund aus der Studienzeit. „Meine erste freiwillige Wallfahrt“, sagte er und lachte. Als Kind sei er von der Mutter, einer gläubigen Christin, am Karfreitag auf den Kalvarienberg „mehr gezogen“ worden, als dass er gegangen wäre. Und dass es nach Zentral-Portugal per Privatflugzeug gegangen sei, auch daraus machte der sympathische Senior keinen Hehl. „Wall-Fliegen“ sei es eigentlich gewesen, sagte er und lachte.

Mit seinem eigenen zweimotorigen Flugzeug. Die Marienverehrung sei für ihn immer bestimmender geworden. Sehr zum Unverständnis seiner Familie. Liebherr schilderte, wie die Loyalität gegenüber dem Familienunternehmen und seinem Vater an ihm nagten, auch ob der Richtigkeit seines Weges in Richtung Glauben sei er lange im Zweifel gewesen. „Glauben Sie mir, für mich wäre das früher das Zweitletzte gewesen, einen Vortrag in der Kirche zu halten.“

Pilgerreise mit Sehnsucht im Herzen

Über einen Freund habe er von den Marienerscheinungen im Wallfahrtsort Medjugorje in Bosnien-Herzegowina erfahren. Neugierig sei er da geworden. Mit einer gewissen Sehnsucht im Herzen auch dorthin gereist. Die vielen Pilger, die der Medjugorje-Marienstatue mit weißen Taschentüchern zugewunken hätten, das sei ihm zunächst „kindisch“ erschienen. Doch plötzlich habe er verstanden: Für die Menschen sei Maria keine Statue gewesen, sondern anwesend. Aus unterschiedlichen Nationalitäten seien die Gläubigen unterwegs gewesen. In den vollgestopften Gassen habe plötzlich direkt vor ihm ein Priester gekniet, der in deutscher Sprache die Beichte abgenommen habe. „Da habe ich Rotz und Wasser geheult.“

Den Umbruch während der Pilgerreise fand er während einer Heiligen Messe. Die Schriftstelle aus dem Markus-Evangelium „Verlasse alles, was du hast und folge mir nach“ löste in ihm die Entscheidung aus, sein Leben zu verändern. Während die Glaubensgemeinschaft das Kirchenlied „Segne du Maria“ sang, habe er „ein Stück des Himmels gehört“. Gesang in voller Glorie. So müsse es sein, wenn man nach dem Ableben vor Gott stünde, habe er gespürt.

1000 Fragen und keine Antworten

Die Zeit wieder zuhause in Deutschland schilderte Liebherr so: Mit dem Rosenkranz aus dem Besitz seiner Mutter sei er auf einer Bank im Wald gesessen, versucht das Gebet zu sprechen. Als Unternehmer?“ Stellen Sie sich vor, da hätte mich jemand beobachtet.“ 1000 Fragen und keine Antworten habe es gegeben. Die Bibelstelle aus dem Markus-Evangelium sei ihm nicht aus dem Kopf gegangen. „Das ist etwas Radikales“, sinnierte Liebherr. Wenn man als Unternehmer sein bisheriges Leben verlässt. Seine Frau habe ihn zum Psychiater geschleppt. Im Sakko, das wie eine Zwangsweste gewesen sei. „Ich wusste ja nicht, ob ich gleich eingewiesen werde, oder ob ich wieder nach Hause kommen durfte.“ Alles sei gut gegangen. Er habe sich gefühlt, wie „vom Herrgott bestellt, aber nicht abgeholt“. „Jetzt spinnt er total“, das sei die Meinung der ihn umgebenden Menschen gewesen. Als er den Verzicht auf seinen Teil des Familienvermögens bekannt gegeben habe, habe der Vater das schweren Herzens akzeptiert. Im gleichen Atemzug aber veranlasst, dass er mit Unterstützung der Familie rechnen dürfe.

Das Leben völlig neu geordnet

„Der Glaube ist ein Geschenk“, so der Redner. Sein Leben habe er neu geordnet. 1988 gründete er zusammen mit Albrecht Graf Brandenstein-Zeppelin den Verein „Medjugorje Deutschland“. Organisiert werden Bus- und Flugwallfahrten, sowie Hilfstransporte nach Kroatien und Bosnien-Herzegowina. Die Monats-Botschaften der Muttergottes, die regelmäßig von „Sehern“ bekannt gegeben werden, analysierte Liebherr zum Schluss des rund zweistündigen Vortrags.

Keine negativen Gedanken mehr

„Wir leben in einer Zeit des Übergangs in eine neue Epoche der Menschheit“, meinte der Referent. Die Kriege seien Geburtswehen, durch die man durch müsse. Er werde Menschen weiterhin begleiten, den Glauben zu finden. An noch etwas erinnerte Liebherr. Ein befreundeter Priester habe das einmal in einer Predigt erzählt: „Stelle Sie sich vor, der Teufel geht in Pension“, wandte er sich zum Schluss an die Zuhörer. Wenn dieser seine Werkzeuge verkaufe, die er ja nicht mehr brauche, welches das am meisten Benutzte wäre? Die Antwort: „Die Niedergeschlagenheit“. Die lege sich derzeit wie Tau über das Tal. Sein Rat: „Keine negativen Gedanken mehr.“ Nur so könne sich etwas verändern.

Im Anschluss luden Stefan Pellmaier und Elisabeth Glatt vom Pfarrgemeinderat Oberappersdorf die Gläubigen noch zu einer Gesprächsrunde im Gasthaus Obermeier an.

Maria Martin